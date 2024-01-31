СБУ перекваліфікувала справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті. Обвинуваченому загрожує довічне
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Після перекваліфікації справи, депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, може отримати довічне ув’язнення
Про це пишуть у фейсбуці Управління СБ України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - йдеться в повідомленні.
В Управлінні СБ зазначають, що на даний час кримінальне провадження за цим фактом розслідується за ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу України.
Але тепер підривнику Сергію Батрину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Підрив гранат в Закарпатті
15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати. Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці. Однак згодом, з'явилась інформація, що від отриманих унаслідок вибуху травм померло двоє людей.
Будь ласка, зачекайте...
Вічно житиме...
От падло!
А ще держава осипє баблом - вони ж пастрадалі на службє прі іспалнєнії.
Я говорю о потенциальной преступной деятельности председателя сельсовета и каких то его посипак, которая стала широко известна благодаря произошедшему.
И если вы преступник, то сколько бы раз вас жёстко не изнасиловали и нашпиговали осколками, вы все равно останетесь преступником.
"...Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт..." Джерело: https://censor.net/ua/n3470912
Поясніть мені, недоумку, чим відрізняється терористичний акт, кваліфікований Поліцією, від терористичного акту за кваліфікацією СБУ? Чи терористи теж різні бувають, бо "не все так однозначно"? Шо за фігня?
там люди не відразу померли, може спочатку був терористичний акт без загибелі...
ІМХО, теракт лишається терактом незалежно від обставин.
Пора Єрмаку лимонку в його сфінктер. Я про фрукт кажу.
Исторический документ о высылке украинцев в Сибирь от 22 июня1944 года.Подптсанный Жуковым и Берия...
Румуни, коли їхнє життя стало нестерпним судили і виконали вирок Чаушеску і його Єлені за раховані години. Звичайно, був суд, але блискавичний.
І нам такі суди потрібні, і такі вироки, тому що ті гроші, які привласнюють прикоритники, комусь вкорочують віку на фронті.