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граната (742) Закарпаття (1588) СБУ (10084) теракт (849)

СБУ перекваліфікувала справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті. Обвинуваченому загрожує довічне

Новини Цензор.НЕТ Події

Засідання на якому Сергій Батрин підірвав 3 гранати

Після перекваліфікації справи, депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, може отримати довічне ув’язнення

Про це пишуть у фейсбуці Управління СБ України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - йдеться в повідомленні.

В Управлінні СБ зазначають, що на даний час кримінальне провадження за цим фактом розслідується за ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу України.

Але тепер підривнику Сергію Батрину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Підрив гранат в Закарпатті

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати. Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці. Однак згодом, з'явилась інформація, що від отриманих унаслідок вибуху травм померло двоє людей.

Також читайте: Вибух у сільраді на Закарпатті: Підривник у реанімації, 5 людей ще оперують, - ОДА
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Топ коментарі
+19
Мне больше интересно когда будет дана оценка антиукраинской деятельности этой рады с председателем, что будет расследовано в плане растрат средств и воровства. Вроде как небольшое село, следователи не должны бояться.
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31.01.2024 22:31
+13
Відколи за мінус підерів дають довічне???
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31.01.2024 23:00
+9
коли не працюють суди , люди самі виносять вирок . вбивця моєї матері гуляє не отримавши жодного покарання . що робити ?
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31.01.2024 22:38
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в суд вже приносили гранати . принесуть ще ...
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31.01.2024 22:28 Відповісти
може отримати довічне ув'язнення

Вічно житиме...
От падло!
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31.01.2024 22:30 Відповісти
Прикро, що замість правосуддя в державі все більше судив Лінча
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31.01.2024 22:30 Відповісти
коли не працюють суди , люди самі виносять вирок . вбивця моєї матері гуляє не отримавши жодного покарання . що робити ?
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31.01.2024 22:38 Відповісти
Суд Камбіса - самий гуманний суд у світі ! Спочатку зловити того суддю і зідрати з нього шкуру, потім обшити цією шкурою крісло і подарувати новому судді ! А вже після цього вбивцю , що гуляє на волі порішити! Он Павличенків же випустили , правда один з них вже загинув на фронті! А якщо вони зробили те в чому їх звинувачували , то вони герої ще тоді були , а зараз і подавно!
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31.01.2024 23:03 Відповісти
Лікар, чи водій?
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31.01.2024 23:39 Відповісти
водій-вбивця .
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31.01.2024 23:47 Відповісти
а, тобто коли не вистачає мізків боротися законодавчо, то треба усіх убивати? ну чисто русскомозгльій подход
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01.02.2024 08:17 Відповісти
Мне больше интересно когда будет дана оценка антиукраинской деятельности этой рады с председателем, что будет расследовано в плане растрат средств и воровства. Вроде как небольшое село, следователи не должны бояться.
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31.01.2024 22:31 Відповісти
Нічого не буде. Вони прикрилися загиблими, тепер будуть жерти в три горла і ніхто не посміє рота в їх сторону відкрити.

А ще держава осипє баблом - вони ж пастрадалі на службє прі іспалнєнії.
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01.02.2024 01:20 Відповісти
Ви нормальний? По вашому, якщо вам не подобається якийсь депутат, наприклад Київради, то треба знищити Київ? Ви дебіл чи рашкохворий?
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01.02.2024 08:01 Відповісти
У вас с логикой совсем туго, господин хороший. Во первых ваш пример не имеет ничего общего с произошедшим, во вторых я не даю никакой оценки действиям подрывателя .
Я говорю о потенциальной преступной деятельности председателя сельсовета и каких то его посипак, которая стала широко известна благодаря произошедшему.
И если вы преступник, то сколько бы раз вас жёстко не изнасиловали и нашпиговали осколками, вы все равно останетесь преступником.
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01.02.2024 12:20 Відповісти
"...кваліфікувавши його як терористичний акт..." Джерело: https://censor.net/ua/n3470912
"...Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт..." Джерело: https://censor.net/ua/n3470912

Поясніть мені, недоумку, чим відрізняється терористичний акт, кваліфікований Поліцією, від терористичного акту за кваліфікацією СБУ? Чи терористи теж різні бувають, бо "не все так однозначно"? Шо за фігня?
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31.01.2024 22:39 Відповісти
"кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей"
там люди не відразу померли, може спочатку був терористичний акт без загибелі...
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31.01.2024 22:45 Відповісти
Тобто коли рашистська ракета влучає в будинок і руйнує одну квартиру, але загиблих немає, то це теракт 4 сорту, коли руйнує підїзд і ніхто не загинув - 3 сорту, коли з-під завалів дістали поранених - то 2 сорту, а коли є загиблі - 1 сорту? А коли повибивало вікна та згоріло кілька автівок (без постраждалих серед людей) - то взагалі не теракт, а дрібне бешкетування (бо таке "коктейлем молотова" можна зробить)?

ІМХО, теракт лишається терактом незалежно від обставин.
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31.01.2024 22:58 Відповісти
Випустять при першій ж амністії. Як політичного.
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31.01.2024 22:40 Відповісти
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31.01.2024 22:43 Відповісти
Судячи з його діяльності в 2019-2021, цього Семенченка треба судити разом з Наумовим і Бакановим
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31.01.2024 23:15 Відповісти
Судячи з зміни чиновника перед закінченням президентських повноважень Зеленського, готується узурпація влади.
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01.02.2024 09:28 Відповісти
В стані афекту, та й по всьому.
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31.01.2024 22:54 Відповісти
В стані афекту не будуть попереджати вийти, своїх прибічників.
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01.02.2024 09:29 Відповісти
Відколи за мінус підерів дають довічне???
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31.01.2024 23:00 Відповісти
Підер у твого батька син. Шкода, що твоєї жінки не було в залі тій. Разом з дітьми.
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01.02.2024 00:51 Відповісти
там твоя мама шлюха була? тоді вибачай, така доля твоя(
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01.02.2024 00:54 Відповісти
Так там були твої родичі корупціонери, що ти так розпереживався. В Україні повина бути премія за нейтралізаію корупціонерів і злодіїв
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01.02.2024 09:28 Відповісти
Це знак, що гівновлада боїться месників і знищує їх.
Пора Єрмаку лимонку в його сфінктер. Я про фрукт кажу.
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31.01.2024 23:08 Відповісти
Попередження) Хто піде проти системи, довічне) Такщо по тихому) Тихо прийшов, тихо пішов, рекомендація, не дякуйте, ємоції в таких справах зайві))))
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31.01.2024 23:50 Відповісти
Влада,суді,прокурори ,та інши чиновники від корупціі,сцят кипятком. Тому що,це може стати системою.
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01.02.2024 05:26 Відповісти
Я б сам підірвав, це ОПЗЖопное сбіговисько, але у них є діти, та не всі в кімнаті схвалювали пропозицію головуючого, тому в психлікарню підривника, лікарі розберуться.
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01.02.2024 05:40 Відповісти
Його уже лікарі перевірили.
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01.02.2024 09:30 Відповісти
Цей чолов"яга виконав за сбу саме їхню роботу...
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01.02.2024 06:10 Відповісти
https://youtube.com/shorts/gqG6jn5uSDU?si=6LqoHJLHXvnpOWIh...

Исторический документ о высылке украинцев в Сибирь от 22 июня1944 года.Подптсанный Жуковым и Берия...
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01.02.2024 07:00 Відповісти
Скільки дебілів!
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01.02.2024 07:56 Відповісти
Звичайно, СБУ не буде переслідувати тих, хто під час війни підвищує собі зарплати тим самим послаблюючи міць ЗСУ. Не буде переслідувати також інших корупціонерів або проведе розслідування корупції таким чином, щоб докази виявились невірно зібраними і не дозволили суду винести вирок. СБУ працює на росію , а не на Україну.
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01.02.2024 08:01 Відповісти
Тобто, Ви виправдовуєте вбивцю?
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01.02.2024 08:05 Відповісти
Я виправдовую. Але він не вбивця, а чистильщик України від різної падалі
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01.02.2024 09:31 Відповісти
Коліївщина почалась тоді, коли життя українських селян стало нестерпним. Життя українців зараз теж стає нестерпним, але чомусь у державних чиновників, депутатів воно значно покращується.
Румуни, коли їхнє життя стало нестерпним судили і виконали вирок Чаушеску і його Єлені за раховані години. Звичайно, був суд, але блискавичний.

І нам такі суди потрібні, і такі вироки, тому що ті гроші, які привласнюють прикоритники, комусь вкорочують віку на фронті.
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01.02.2024 17:26 Відповісти
 
 