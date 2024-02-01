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Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

снаряди

Міністр оборони України Рустем Умєров написав своїм колегам із ЄС та попередив про критичну нестачу артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", - сказав Умеров, згідно з документом.

Зазначається, що у своєму зверненні очільник Міноборони України розповів, що країна не в змозі випускати більше 2 тис. снарядів на день через лінію фронту, яка простягається на 1500 кілометрів. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

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"Дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, додав Умеров, закликаючи своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів. За його словами, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог", - йдеться у повідомленні.

Україні ж потрібно 200 тис. снарядів калібру 155 міліметрів на місяць, йдеться в документі.

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Зазначається, що за підрахунками Естонії, Росія має намір отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить із Північної Кореї.

Також у Bloomberg повідомляють, що на зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме потужність виробляти 1 млн снарядів на рік і планує подвоїти цю потужність до 2 млн у 2025 році. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольняти її потреби.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Так запускайте заводи по виробництву снарядів!!! Скільки можна з протягнутою рукою соплі жувати???!!!
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31.01.2024 23:32
+17
"Умєров, блд! Хдє снаряди?"™
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31.01.2024 23:41
+16
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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31.01.2024 23:40
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Так запускайте заводи по виробництву снарядів!!! Скільки можна з протягнутою рукою соплі жувати???!!!
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31.01.2024 23:32 Відповісти
А виробництво можна сховати в метро, або в горах того ж Закарпаття. Думаю там є якісь підземні об'єкти з часів СРСР як на Балаклаві у Севастополі. Досить тільки не красти гроші і закупити обладнання в тому ж ЄС чи в американців наприклад. І мобілізувати на ці заводи людей, а не тільки в піхоту щоб їх дарма палити під снарядами і ракетами росіян.
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31.01.2024 23:41 Відповісти
Не надо никого на заводы мобилизовывать. Надо наоборот, прекратить ловить людей на улицах, нормальную зарплату предложить и обеспечить безопасность. Тогда люди сами на заводы пойдут, а не будут прятаться от ТЦК. И будут работать с удовольствием, за нормальные деньги.
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01.02.2024 00:36 Відповісти
А рабы всегда плохо работают, и их еще поймать надо.
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01.02.2024 00:38 Відповісти
Уметь надо мотивировать. Кого то отпустить, кому то шлюху подложить, кому то ноги отрубить и кинуть хрюшкам на сьедение
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01.02.2024 12:29 Відповісти
Можливо Вам з України видніше. Я просто пишу і на всі 100 % за розумну мобілізацію громадян.
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01.02.2024 00:39 Відповісти
Умеров,
Трусами займайся, та не лізь у Мвжнародні відносени!

Таое діло- забезпечення ЗСУ усім. Усім що потрібно воїнам. Від одягу до зброї та зарплатні!

Це е твоя відповідальність.

А міжнародку залиш фахівцям- дипломатам.
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01.02.2024 02:09 Відповісти
А чего сюда, пиши сразу Умерову, лучше до востребования. А то он бегает на почту и расстраивается - опять от тебя никакой весточки.
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01.02.2024 10:48 Відповісти
Шурік, Попов. А чому на кацапській мові спілкуешмя?!

Вчи українську. Це е не складно.
Потроху, з помилками, але вчи.

Бо інакше, ти, »рускоговорящій», та ху&ло Приде за тобою.
Та буде тебе…» захищати»… з усіх сторін…
От це буде « складно» та болюче.
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01.02.2024 15:52 Відповісти
---
пишіть по більше... Московити тій інформації будуть тільки раді...
...
Болтун - находка для шпіона
..
забули чи що (
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01.02.2024 12:31 Відповісти
А хтось у нас у 100, чи 1000 разів щось збільшував? Чи нє?
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31.01.2024 23:38 Відповісти
Очень вероятно что в 1000 раз и увеличили. Называется "эффект низкой базы". Если ты делал 1 снаряд а стал делать 100 - вот тебе увеличение в 100 раз. Но количество снарядов увеличилось на 99. Если ты делал миллион и увеличил на 1% то стал делать 1 010000 снарядов, но количество снарядов увеличилось на 10000.
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31.01.2024 23:45 Відповісти
Зрозуміло, що то був піздьож (жонглювання процентами)...
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31.01.2024 23:48 Відповісти
Ось цього умерова і треба гнати сраною мітлою....
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31.01.2024 23:40 Відповісти
З якого хріна?
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01.02.2024 10:50 Відповісти
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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31.01.2024 23:40 Відповісти
В Тулі ще дуже багато збройних заводів росіян
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31.01.2024 23:42 Відповісти
Ти, курво, маєш уявлення про завод, де роблять порохи та вибухові речовини???? Кожна ділянка виробництва ізольована від інших, огорожена обваловкою. Якщо підірвеш одне приміщення, інши не постраждають. Крім того, дільниці дублюються. На кількох може змішуватись суміш, на кількох формуватися, на кількох сушитися, дрібнитися, калібруватися і т.ін. Це тобі не НПЗ. Та й те, Кременчуцький НПЗ бомбили разів десять, як не більше за два роки. Масовано. Тим більше пороховий завод треба бомбити масовано систематично. Тож не патякай дурниці, пісюне, зійдеш за розумного! Або звернися до Zебіла з пропозицією, хай тебе поставить начальником Генштабу чи головнокомандуючим. Ну дебіл!
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01.02.2024 00:49 Відповісти
Курва взагалі- то жіночого роду!😊
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01.02.2024 06:14 Відповісти
"Умєров, блд! Хдє снаряди?"™
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31.01.2024 23:41 Відповісти
Навіщо їм на снаряди витрачатись, якщо вони можуть безкоштовно людей на вулицях нахапати?
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01.02.2024 00:32 Відповісти
Їм це не цікаво. Головне побільше людей на убій нагребти.
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31.01.2024 23:43 Відповісти
Скоріше залякати , що вони позатикали ******* і не мішали здавати країну рашистам

Бо якщо їх реально нагнати , то може випадково ще і кацапа бити почнуть , а на це план розрахований не був #Сарказм
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31.01.2024 23:45 Відповісти
Без нормального спорядження буде тільки бійня як в росіян. Українська держава не в тому положенні щоб гнати купу людей просто на смерть.
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31.01.2024 23:47 Відповісти
заводи шишликів, фабрики ацфальтів- їжте, хоч повилазьте
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31.01.2024 23:42 Відповісти
Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3470920

досит сраку комусь лизати, а заводи запустити не думав...бо нема чим
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31.01.2024 23:43 Відповісти
В тебе недостатньо інформації і все що ти тут насрав нічого не варте.
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01.02.2024 10:53 Відповісти
Умеров волає до Західних Партнерів, про снаряди, що їх кретично мало в Укрїнців, а Зеленський з єрмачелой та ОПУ, у це й же час, замутили зняття Залужного, щоб ***** підлизнути, та щей мобілізацію завалюють в Україні!!
Співпадіння чи Оман з інвесторами готуються в травні до шашликів після злиття України ???
Щось забзділося отими онучами, сруськага кривавого міра, у цьому «каралєвстві нікчем від КВНщиків»…
Слава Україні! Пильнуймо Державу від нових тюрем ГУЛАГУ2 на московії!
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31.01.2024 23:46 Відповісти
Ага... Гринкевичам, Рєзніковим і всяким Ахметовим, і іншій швалі мільярди є....
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31.01.2024 23:47 Відповісти
Тобто, поруч цілий прем'єр Шмигаль і до нього питаннь нема?
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31.01.2024 23:47 Відповісти
цифра з північної кореї явно завищена. Може хлам якийсь пуйлу скидають.
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31.01.2024 23:51 Відповісти
Щодо "хламу" - ти правий Були випадки (кацапи уже стогнали) що корейські снаряди у стволах рве Хоча ХЗ - може то стволи такі і у них там горобці гнізда вили
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01.02.2024 04:50 Відповісти
А разве белорусский битум уже закончился, умеров? Тогда не вой, бери лопату в руки и вперед, под Авдеевку, вместе с придурком - холуем кулебой!
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31.01.2024 23:55 Відповісти
Так немцы же тока шо передали снаряды, шо он несет?
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01.02.2024 00:05 Відповісти
Що сказав Єрмак те і несе.
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01.02.2024 00:08 Відповісти
Я не знайшла цього на сторінці Умерова. Сама стаття далеко не про це, а просто слова про слова. Ви прочитайте уважно, лінія фронту не дозволяє виробництво снарядів. Це абсурд
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01.02.2024 06:54 Відповісти
Залужний міг би спитати до речі.
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01.02.2024 00:12 Відповісти
З висвітленням у західній пресі.
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01.02.2024 00:13 Відповісти
Навіщо питати Резнікова про якісь там паршиві вкрадені мільярди, якщо можна всю ненависть направити на міфічних ухилянт, та біженців за кордоном. Це ж вони шашлики травневі готували; не готувались, Південь України здали, тощо
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01.02.2024 00:40 Відповісти
Вони тільки схему з "яйцями по 17 грн" освоїли, а ви їм знову хочете її поламати розмовами про заводи в горах. Це їм тепер заново щось придумувати треба? Там же ж під землею кури не несуться.
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01.02.2024 00:29 Відповісти
Умеров, звісно, не визнає провальну дипломатію ЄрЗе, зокрема, стосовно забезпечення ЗСУ боєкомплектом. Тим більше, в листі партнерам-союзникам на Захід...
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01.02.2024 02:13 Відповісти
Листи на папері це мождиво і добре - але нікому не потрібена слабка країна, шо неможе забезпечувати свої ЗСУ, вже при ції сутуьовині, хочаб на 30-50% з б/к, зброєю та всім іншим. Нам ніхто нічого не винен. А слабкі, асфальтовані, з зупиненим виробництвом оборонзаказів - стають жертвою сильних.
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01.02.2024 04:51 Відповісти
надо было не дороги строить, а оборонку поднимать.

Шапито......
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01.02.2024 07:30 Відповісти
Умеров повідомив ЄС про критичну нестачу снарядів. Звичайно, просити потрібно. А Херпіду і єлдака повідомив? Здається війна в нас, а не в Європі.
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01.02.2024 08:21 Відповісти
У нас уже кожен сраний міністер попереджує закордонних союзників про брак ***********??? Цей сраний міністер по рангу мав би попереджувати і вимагати ********** у свого сраного президента. Так виходить що цьому сраному президенту оснащеність Армії до сраки - цим мають перейматися наші закордонні партнери?!
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01.02.2024 08:29 Відповісти
Виробництво патронів/снарядів (повний цикл) налічує 180-190 технологічних операцій та переходів. Те, що у нас подається як "лінія з виробництва" зводилось, очевидно, до останніх
однієї-двох операцій. Приміром, вкручування капсуля та нанесенням маркування на готовий
виріб.
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01.02.2024 08:33 Відповісти
Давай яйцями вали і шашликами
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01.02.2024 08:36 Відповісти
Снарядів немає, зате появилися вілли та дорогі авто в деяких чиновників Мін.оборони...
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01.02.2024 09:30 Відповісти
Умєров бреше ! То що вони обіцяли вонивиконоють вчасно !
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01.02.2024 09:44 Відповісти
Виконуєтся дуже невчасно і обсяги далеко не відпорвідають задекларованим. Пишеш тут срань.
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01.02.2024 10:56 Відповісти
Війна йде вже 2 роки. Так де наші заводи та снаряди? Сталін запускав завод по виготовленю снарядів за 3-4 місяці. Вся наша країна -це жебрак на паперті. Замість того щоб піти та найти собі працю він сидить з протягнутою рукою. І не розповідайте, що світ захоплюється героїчною Україною. Для світу ми лузери. Мати в 1991 році багату та потужну країну і все спустити в унітаз. Це потрібно вміти. Ми зуміли.
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01.02.2024 10:54 Відповісти
я так розумію у умєрова і найвеличнішого лідора складний вибір - фінвнсувати себе і свої офіси мільярдами, або на ці гроші будувати патронні/снарядні заводи. хм... очевидно вирішили фінансувати себе
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01.02.2024 11:24 Відповісти
Mykola Bratiychuk
Matko Boska Csenstohowska!
В 1991 році - багата і потужна країна?!! При порожніх полицях у крамницях ? При пересічних
зарплатах у 10-15 доларів на місяць?!!
До 2019 року реальна купівельна спроможність працюючого посполитого зросла разів у 8-10.
Інакше - звідкіль би узялися довгі вервечки авт (не Жигулів!) на дорогах і ЖК чи не на кожному
кроці. І їх власниками є не ескімоси чи негри, а звичайні зубожилі!
Пан, певно, з Південної півкулі...
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01.02.2024 12:00 Відповісти
Так. Саме так. Як ДЕРЖАВА ми були багаті. Як ДЕРЖАВА СРСР був багатий. Люди в СРСР були бідними. В США все навпаки: ДЕРЖАВА бідна а люди багаті.

В 1991 в нас були ВСІ галузі. Від виробництва макаронів до виробництва космічних кораблів.

На нашій території стаяла потужна армія ( 9000 танків в 1914 залишилось десь 800 і то без пального, 1500 засобів ППО в 2014 році залишилось 150 і т.д.). Ми могли забезпечити себе газом та нафтою. Звичайно не експортувати але для нас хватало. Просто потрібно було розробляти наші родовища. Замість того ми віддавали росії бомбардувальники, ракети та іншу зброю за газ, який тодішні "слуги народу" успішно переводили в бабло і ховали в закородонних банках. Ми мали авіаційну, суднобудівну, космічну промисловості а в 2014 вже не мали нічого. Так хто в нас це забрав. Поляки, росіяни, марсіани? Ні, просрали самі.
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01.02.2024 13:15 Відповісти
Скільки маминих запускателів заводів у коментарях. Ніби ті заводи стоять готові ) лишилось кнопочку "вкл" натиснути, і магічним чином з дірочки снаряди посипляться. Голосувати треба було за армію, а не за "сдєлаєм іх вмєстє". Тепер ідіть і дєлайтє.

А заводи можна запустити, лишилось тільки знайти 3 речі, на чому робить снаряди, з чого робить снаряди, і хто їх буде робить. А так да, "запустітє заводи".
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01.02.2024 13:26 Відповісти
Maksym Redka
Натиснути кнопочку "ON" все-таки.
Press button "ON" , please!
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01.02.2024 14:12 Відповісти
 
 