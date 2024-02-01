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Росіяни ударили керованими бомбами по лікарні на Харківщині - травмовано 4 особи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Ввечері в середу російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по лікарні у Великому Бурлуці Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"О 21.45 дві КАБ до лікарні у Великому Бурлуку. Одна поряд, друга – пряме влучення. З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуйовано 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких 2 - лежачих, 5 (людей) персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше", - написав Тимошко.

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Трохи пізніше голова Харківської ОВ Олег Синегубов уточнив, що постраждали четверо.

"Четверим на місці було надано першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах", - написав Синегубов у телеграмі.

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Автор: Роман Свиридович
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Як завжди покидьки підтвердили що вони покидьки. Мабуть ще й гордість відчувають за свої злочини.
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01.02.2024 00:35 Відповісти
Пора вже давно нищити росіян на їх території з "ефектом особистої присутності", на занепокоєних покласти. Це особисте і не їх справа.
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01.02.2024 00:44 Відповісти
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01.02.2024 08:30 Відповісти
 
 