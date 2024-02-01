Росіяни протягом 31 січня 43 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 216 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (18 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), обстріли з мінометів (9 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи) та обстріл 4 БпЛА (FPV-дрони).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), обстріли з мінометів (10 вибухів).

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Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (10 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (15 вибухів) та мінометів (7 вибухів) також був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи)

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), артобстріли (13 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів).

Свеська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з мінометів (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи).

Шалигинська громада: 15 мін та скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (12 вибухів)".

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