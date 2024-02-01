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вибух (3766) обстріл (21421) Сумська область (2243)

Росіяни протягом 31 січня 43 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 216 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА. 

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (18 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), обстріли з мінометів (9 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи) та обстріл 4 БпЛА (FPV-дрони).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), обстріли з мінометів (10 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині - зафіксовано 20 вибухів

Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (10 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (15 вибухів) та мінометів (7 вибухів) також був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи)

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), артобстріли (13 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів).

Свеська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з мінометів (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи).

Шалигинська громада: 15 мін та скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (12 вибухів)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж 30 січня росіяни обстріляли 11 громад на Сумщині: атакували з мінометів, артилерії, БПЛА та некерованими ракетами

Автор: Роман Свиридович
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Пора давно бити росіян на їх території. І сумчани як найпатріотичніші люди (а це так і є, незважаючі навіть на те, що в багатьох жінки/чоловіки з Росії) на кордоні з Росією повинні це розуміти.
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01.02.2024 01:08 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/964116-amp.html

Хтось сумнівався?
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01.02.2024 01:17 Відповісти
Не треба було "кухарок" на керівників державою вибирати.
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01.02.2024 01:19 Відповісти
"Кондитер" не має вже впливу ні на що, але досить багато зі своїх власних коштів допомагає армії. Я не за нього і не за Бубочку, але "Кондитер" в цілому зараз веде себе достойно.
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01.02.2024 01:25 Відповісти
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01.02.2024 08:41 Відповісти
 
 