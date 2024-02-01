Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 31 січня уразили 14 районів зосередження росіян, 5 артилерійських засобів, 4 засоби ППО та ЗРК, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 31 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника".
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Jimmy Hill
показати весь коментар01.02.2024 01:58 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар01.02.2024 10:18 Відповісти Мені подобається 1
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