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авіація (1679) Генштаб ЗС (4605) ракети (2850)

Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 31 січня уразили 14 районів зосередження росіян, 5 артилерійських засобів, 4 засоби ППО та ЗРК, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 31 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника".

Також читайте: Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 30 січня уразили 12 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 2 ЗРК, склад і станцію РЛС, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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01.02.2024 01:58 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.02.2024 10:18 Відповісти
 
 