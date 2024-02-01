Підтримка України - це не благодійність, Це - інвестиція в нашу власну безпеку, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США не зупинятися у підтримці України не заради "благодійності", а з власних інтересів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це Столтенберг заявив під час зустрічі з республіканцями у дослідницькому інституті США Heritage Foundation.
Він наголосив, що Україна повинна і здатна перемогти, але її шанси на перемогу напряму залежать від західної підтримки.
"Підтримка України – це не благодійність. Це – інвестиція в нашу власну безпеку. Сполучені Штати витратили невелику частину свого річного військового бюджету на допомогу Україні. Завдяки цьому Україні вдалося знищити значну частину боєздатності Росії. І знову ж таки, підтримка України в інтересах самої Америки. Якщо ми не зможемо зупинити російський цикл агресії в Європі, інші засвоять урок, що використання сили проти інтересів Америки працює. Ціна нашої безпеки зросте", – застеріг Столтенберг.
Він також нагадав, що за часткою ВВП більшість європейських країн надають Україні більше військової допомоги, ніж Вашингтон.
"Від початку війни Сполучені Штати надали близько 75 млрд доларів. Інші союзники й партнери виділили понад 100 млрд, а якщо вимірювати у відсотках від ВВП, то більшість союзників надають більше допомоги, ніж Сполучені Штати", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що "війна на виснаження" в Україні потребуватиме від європейської та американської оборонної промисловості нарощування виробництва, оскільки "ми бачимо серйозні прогалини" у виготовленні боєприпасів.
"Китай, Росія, Іран та Північна Корея дедалі більше об'єднуються. Разом вони підривають санкції і тиск, послаблюють міжнародну фінансову систему, що ґрунтується на доларі США, підживлюють війну Росії в Європі й кидають виклики для нашого суспільства, такі як тероризм, проривні технології або міграція", – зазначив Столтенберг.
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Сценарій, який директор ФБР описав у свідченнях у Конгресі, був вражаючим публічним звітом про здатність Китаю, його лідерів Комуністичної партії (КПК) і розгалужених розвідувальних служб націлитися на спосіб життя Америки за допомогою хакерської операції, яка є масштабнішою, ніж у всіх інших країн разом узятих. Це підвищує ймовірність того, що будь-який конфлікт через Тайвань або територіальні претензії в Південно-Китайському морі, який тягне за собою США, може поширитися далеко за межі його епіцентру на іншому кінці земної кулі.
CNN
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