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Деталі 13 пакету санкцій проти РФ почнуть обговорювати найближчими днями, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,санкції

У суботу, 3 лютого, Єврокомісія розпочне обговорення з країнами-членами ЄС деталей 13-го пакету санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише  Reuters.

Новий пакет санкцій, імовірно, включатиме закриття більшої кількості лазівок для обходу раніше введених обмежувальних заходів, особливо для товарів і технологій, які можна використовувати на полі бою.

Одне із джерел агентства додало, що також можливі нові секторальні заходи, такі як обмеження на імпорт.

Що включатиме 13 пакет санкцій проти Росії

Нагадаємо, 19 січня у Європейському Союзі розпочали обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який планують запровадити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ймовірно, новий пакет санкцій може включати нові списки, більше торгових обмежень та боротьбу із постійними спробами РФ обійти обмеження як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

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Автор: Марина Макєєва
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Головне не переплутати пакети, бо хня получицця
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01.02.2024 07:05 Відповісти
Опаньки...!!!
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"...Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором.

Об этом пишет РИА Новости.

«Международный суд ООН указал на место киевским террористам, которые хотели повесить на Россию клеймо государства-агрессора. Но агрессором как раз является Украина...» - сказал депутат."
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01.02.2024 07:30 Відповісти
Макіавеллі десь там забившись в куток плаче гіркими слізьми і через сльози чутно тіко одну фразу - "А шо так можна було "
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01.02.2024 08:56 Відповісти
Це найстрашніший пакет для кацапії,а саме:
-заборона на щітки для керлінгу
-заборона на струни для арфи
-заборона на педікюрні набори
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01.02.2024 09:14 Відповісти
 
 