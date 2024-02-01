Деталі 13 пакету санкцій проти РФ почнуть обговорювати найближчими днями, - Reuters

У суботу, 3 лютого, Єврокомісія розпочне обговорення з країнами-членами ЄС деталей 13-го пакету санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

Новий пакет санкцій, імовірно, включатиме закриття більшої кількості лазівок для обходу раніше введених обмежувальних заходів, особливо для товарів і технологій, які можна використовувати на полі бою.

Одне із джерел агентства додало, що також можливі нові секторальні заходи, такі як обмеження на імпорт.

Що включатиме 13 пакет санкцій проти Росії

Нагадаємо, 19 січня у Європейському Союзі розпочали обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який планують запровадити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ймовірно, новий пакет санкцій може включати нові списки, більше торгових обмежень та боротьбу із постійними спробами РФ обійти обмеження як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

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