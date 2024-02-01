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Новини Війна в Україні
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армія рф (13581) ліквідація (1997) знищення (4247)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 386 230 осіб (+1000 за добу), 6322 танки, 9228 артсистем, 11773 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 386 230 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 386230 (+1000) осіб,
  • танків - 6322 (+12)од,
  • бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,
  • артилерійських систем - 9228 (+33) од,
  • РСЗВ - 976 (+2) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
  • крилаті ракети - 1847 (+1),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,
  • спеціальна техніка - 1462 (+10)

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Втрати ворога за добу

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+23
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01.02.2024 08:23
+20
Чумардоси за січень 26 220 це 846 середньодобово - кобздон в екстазі.
Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
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01.02.2024 08:40
+18
Минув 3630 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
Спецтехніка файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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01.02.2024 09:06
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Там наче ще три аероплани згоріли...
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01.02.2024 07:58 Відповісти
ещё нет подтверждения ГШ
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01.02.2024 08:45 Відповісти
І сьогодні у кацапів "патєть нєт", от і славненько
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01.02.2024 08:13 Відповісти
лемінги почали новий місяць...
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01.02.2024 08:19 Відповісти
Ще не почали, тільки закрили січень.
Дивлячись на прогноз погоди - зима вже все, тільки календарна.
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01.02.2024 08:28 Відповісти
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01.02.2024 08:23 Відповісти
Чумардоси за січень 26 220 це 846 середньодобово - кобздон в екстазі.
Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
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01.02.2024 08:40 Відповісти
Чудові показники знищення рогатих !
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01.02.2024 08:58 Відповісти
Минув 3630 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
Спецтехніка файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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01.02.2024 09:06 Відповісти
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01.02.2024 09:08 Відповісти
Закобзонився рівно один кілокацап .
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01.02.2024 09:12 Відповісти
Цікаво як і чим ці цифри підтверджуються. Тільки не треба про "збігай на передок і перевір"...
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01.02.2024 10:56 Відповісти
Збігай на передок і перевір..
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01.02.2024 11:10 Відповісти
В більшості найточніші по розвідданим в структурах ворога, при цьому як наших розвідок так і іноземних.
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01.02.2024 11:24 Відповісти
а де катерок?
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01.02.2024 13:56 Відповісти
Катерок буде завтра! Утопили ж сьогодні вночі А зведення подається увечері Потім штабісти роблять підрахунки - щоб тобі до сніданку піднять настрій ...
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01.02.2024 13:59 Відповісти
 
 