Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 386 230 осіб (+1000 за добу), 6322 танки, 9228 артсистем, 11773 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 386 230 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 386230 (+1000) осіб,

танків - 6322 (+12)од,

бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,

артилерійських систем - 9228 (+33) од,

РСЗВ - 976 (+2) од,

засоби ППО - 663 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),

крилаті ракети - 1847 (+1),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,

спеціальна техніка - 1462 (+10)

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