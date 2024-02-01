8 453 16
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 386 230 осіб (+1000 за добу), 6322 танки, 9228 артсистем, 11773 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 386 230 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 386230 (+1000) осіб,
- танків - 6322 (+12)од,
- бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,
- артилерійських систем - 9228 (+33) од,
- РСЗВ - 976 (+2) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
- крилаті ракети - 1847 (+1),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,
- спеціальна техніка - 1462 (+10)
Топ коментарі
+23 частный сектор
показати весь коментар01.02.2024 08:23
+20 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар01.02.2024 08:40
+18 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар01.02.2024 09:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Дивлячись на прогноз погоди - зима вже все, тільки календарна.
Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
Спецтехніка файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...