Міністерка фінансів США Єллен звернеться до Конгресу: бездіяльність може принести перемогу Путіну

Міністерка фінансів США Джанет Єллен планує звернутися до Конгресу із закликом підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.

Єллен повторить зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

"Бездіяльність принесе перемогу Путіну і матиме немислимі наслідки не тільки для України, а й для нашої колективної безпеки", – сказала міністерка фінансів США.

Зазначається, що Єллен також планує зустрітися з виконавчими віцепрезидентами Європейської комісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом в Міністерстві фінансів у середу, 1 лютого, щоб обговорити важливість колективної підтримки України.

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"Ми не можемо допустити, щоб в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", – заявила Єллен.

Очікується, що Єллен також подякує Європейському союзу за його сильне партнерство і розповість про більш ніж 54 мільярди доларів, виділених на пряму бюджетну підтримку України з 2022 року.