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Новини За кордоном
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Міністерка фінансів США Єллен звернеться до Конгресу: бездіяльність може принести перемогу Путіну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джанет,єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен планує звернутися до Конгресу із закликом підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.

Єллен повторить зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

"Бездіяльність принесе перемогу Путіну і матиме немислимі наслідки не тільки для України, а й для нашої колективної безпеки", – сказала міністерка фінансів США.

Зазначається, що Єллен також планує зустрітися з виконавчими віцепрезидентами Європейської комісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом в Міністерстві фінансів у середу, 1 лютого, щоб обговорити важливість колективної підтримки України.

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"Ми не можемо допустити, щоб в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", – заявила Єллен.

Очікується, що Єллен також подякує Європейському союзу за його сильне партнерство і розповість про більш ніж 54 мільярди доларів, виділених на пряму бюджетну підтримку України з 2022 року.

Автор: Марина Макєєва
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01.02.2024 08:38 Відповісти
Діяльність кокаїнового нарциса може призвести до повної катастрофи. Або Україна зробить його, або він зробить Україну.
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01.02.2024 08:42 Відповісти
ну так ... нажаль ... вофка зе - тупа, мстива, дріб'язкова, малоросійська падлюка, йому плювати на Україну, українців, його цікавлять тільки бабки які можна вкрасти і дуті рейтенги !!! воно хоче царювати в Україні до гробу !!!

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01.02.2024 09:03 Відповісти
"Або Україна зробить його" --- це ти маєш робити, а не сидіти на дивані і погрожувати,що буде, якщо Україна там щось не зробить
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01.02.2024 09:35 Відповісти
Тякую за пораду Без вас ніяк
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01.02.2024 10:18 Відповісти
Так це ти поради роздаєш,чи точніше закликаєш до чогось, при тому сам сидиш на дивані і ніхрена не робиш,а тільки ниєш,хочеш чужими руками собі життя хороше вибудувати чи як? Розказуючи,що Україна має щось там робити. Сам йди щось роби уже,а не ний тут, окрім тебе і для тебе це ніхто не зробить
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01.02.2024 10:29 Відповісти
Трамп дуже розстроїться від "перемоги путєна"...
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01.02.2024 08:42 Відповісти
американо- європейську і натівську "бездіяльність" ,куйло вже давно купляє ,як шлюх на вулиці "червоних ліхтарів"
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01.02.2024 10:30 Відповісти
допомога та залишки грошей США

6млрд не використано по USAI
4.5млрд не використано по PDA
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01.02.2024 12:36 Відповісти
 
 