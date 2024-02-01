Міністри оборони США та Великої Британії обговорили підтримку України. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глави Міноборони США Ллойд Остін та Великої Британії Грант Шеппс провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили подальшу підтримку України.
Про це повідомили в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.
Однією з тем зустрічей була підтримка України з боку обох країн.
"Остін заявив, що альянс США та Великої Британії залишається центральним, оскільки обидві країни працюють разом над вирішенням питань кризи в Ізраїлі та Газі; атак підтримуваних Іраном повстанців-хуситів у Червоному морі; та загарбницької війни Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.
Він також додав, що США та Велика Британія продовжують "стояти разом з Україною" протягом третього року російської агресії.
"Я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів, за допомогою яких ми можемо продовжувати зміцнювати спроможність України захищати свою суверенну територію", - заявив Остін.
Будь ласка, зачекайте...
А Нуланд оптимістично У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою.
Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":
в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.
І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.
А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.
За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.
Просто Ви не сприймаєте реальність такою, яка вона є. Достатність допомоги, то зовсім інше питання. Глухий німого не почує, тому припиняю «дискусію» до нашої перемоги!