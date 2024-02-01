Міністри оборони США та Великої Британії обговорили підтримку України. ФОТО

Глави Міноборони США Ллойд Остін та Великої Британії Грант Шеппс провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили подальшу підтримку України.

Про це повідомили в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.

Однією з тем зустрічей була підтримка України з боку обох країн.

"Остін заявив, що альянс США та Великої Британії залишається центральним, оскільки обидві країни працюють разом над вирішенням питань кризи в Ізраїлі та Газі; атак підтримуваних Іраном повстанців-хуситів у Червоному морі; та загарбницької війни Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Він також додав, що США та Велика Британія продовжують "стояти разом з Україною" протягом третього року російської агресії.

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів, за допомогою яких ми можемо продовжувати зміцнювати спроможність України захищати свою суверенну територію", - заявив Остін.

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