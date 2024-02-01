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Новини Війна в Україні
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Миколаївська область (1846) обстріл (21421)

Росіяни минулої доби 4 рази атакували Миколаївщину балістичними ракетами, є відключення світла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

Минулої доби окупанти атакували Миколаївську область балістикою, обстріляли Очаківську та Куцурубську громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росіяни протягом 31 січня чотири рази атакували область балістикою. За інформацією Кіма, ймовірніше, ракетами "Іскандер-М" та С-300.

"Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього, без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають", - зазначив начальник ОВА.

Крім того, протягом доби окупанти двічі з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. Під вогнем артилерії опинилась і Куцурубська громада. Крім того,  ворог протягом дня  спрямував туди п’ять FPV-дронів. У громадах - без постраждалих

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Автор: Марина Макєєва
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Україна може отримати нові російські системи ППО С-400 від Туреччини, - Defence Express
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01.02.2024 10:02 Відповісти
турки поняли что с400 дерьмо , а Ф16 лучше
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01.02.2024 10:14 Відповісти
 
 