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Понад 500 тис. військових РФ перебувають на окупованих територіях України, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

На окупованих територіях України наразі перебувають понад півмільйона російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю CNN.

За його словами, на окупованих територіях України перебуває понад півмільйона російських військових. Водночас Буданов не бачить великого потенціалу для масштабної зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

Також глава ГУР МО закликав Захід більше допомагати Україні.

"Нам дуже потрібна ця допомога", - сказав він.

Артилерійські системи – гаубиці, Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їхнього віку та типу.

Боєприпаси також життєво важливі, додав він, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

Читайте: Україна дуже потребує допомоги західних партнерів, зокрема, з артилерійськими системами, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Схоже, що буданову нараховують зарплатню в залежності від кількості сказаних слів.
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01.02.2024 10:19
+2
вони наші вороги. відкриті вороги україни. страшніші, за кацапів, тому що всередині, і при владі.
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01.02.2024 10:23
+1
А навіщо для цього дрони - вороги гинуть лише від самих слів визволителя Криму буданова
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01.02.2024 10:30
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01.02.2024 09:59 Відповісти
Так розумію, вже повністю війшов у роль......
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01.02.2024 10:16 Відповісти
от, буданов, як стане головнокомандуючим, так наступного дня:
"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці"
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01.02.2024 10:18 Відповісти
Здається, вже треба співати «Згинуть наші ЗЕлененькі, як роса на сонці».
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01.02.2024 10:21 Відповісти
вони наші вороги. відкриті вороги україни. страшніші, за кацапів, тому що всередині, і при владі.
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01.02.2024 10:23 Відповісти
А хто ж має сумніви?
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01.02.2024 10:25 Відповісти
Схоже, що буданову нараховують зарплатню в залежності від кількості сказаних слів.
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01.02.2024 10:19 Відповісти
Тобто для знищення всіх окупантів достатньо 500 тис. дронів?
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01.02.2024 10:20 Відповісти
А навіщо для цього дрони - вороги гинуть лише від самих слів визволителя Криму буданова
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01.02.2024 10:30 Відповісти
Нагадаю,як зея (тоді ще криворагульний) перебуваючи на Москві(є фото) казав що "вмер би,а Крим не віддав!"
За 8 років здав 30% території України і не вмер!
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01.02.2024 11:44 Відповісти
роботы не початый край
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01.02.2024 10:33 Відповісти
Роботи дійсно багато. Це скільки потрібно поховальних мішків, канав біля доріг, щоб всіх прикопати, щоб у нікого не вилазили руки, ноги
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01.02.2024 10:41 Відповісти
А от Зелі ******* - пофіг!
Краще хай ці 500.000 окуповують Україну,ніж він оголосить мобілізацію 500.000 своїх виборців!
"Адін анрот" із зелею мабуть.
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01.02.2024 11:39 Відповісти
В рахунки майбутніх репарацій потрібно включити туристичний збір з цих вояк, відшкодування витрачених коштів на знерухомлення цих туристів, та інші супутні послуги.
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01.02.2024 12:07 Відповісти
За словами зеленого недолідора, армія оборони держави складає 1 мільйон ос на 500тис. кацапів.
Поки інших 500тис. навчених поводженню зі зброєю силовиків і всіляких спецучьотників ждуть в тилу, цивільні, що залишились, відмовляються від мобілізації. Однак наразі немає ким замінити воїнів на передовій, за всі місця давно уплочено.
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01.02.2024 13:02 Відповісти
 
 