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Дронів буде більше. У планах на 2024 рік контракти на сотні тисяч БПЛА, - Умєров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умєров

Цього року у планах Агенції оборонних закупівель Міноборони України контракти на сотні тисяч безпілотників для війська.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він разом з віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і командами міністерств зустрівся з понад 120 виробниками БПЛА.

"Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим", - наголосив міністр оборони.

Рустем Умєров
Міністр оборони України заявив, що дронів для ЗСУ буде більше

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"Дронів буде більше. Цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО контракти на сотні тисяч БПЛА. Це, зокрема, довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв", - додав Умєров.

Рустем Умєров і Марина Безрукова
Міністр оборони України Рустем Умєров та директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова
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Топ коментарі
+20
Сотні тисяч вже? Було мільйон, а по факту зроблять 50к і потужно похвастаються цим у вечірній промові отця народів до холопів?
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01.02.2024 09:58
+16
Це я так розумію не враховуючи мільйон дронів від найвеличнішого лідора?
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01.02.2024 10:00
+16
Але за ціною мільйона, так що план практично виконають, оманський план
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01.02.2024 10:05
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Сотні тисяч вже? Було мільйон, а по факту зроблять 50к і потужно похвастаються цим у вечірній промові отця народів до холопів?
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01.02.2024 09:58 Відповісти
Але за ціною мільйона, так що план практично виконають, оманський план
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01.02.2024 10:05 Відповісти
Залиште Залужного у покої, криси московські
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01.02.2024 10:05 Відповісти
Шапіто...
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01.02.2024 09:59 Відповісти
Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень и очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец от власти платят своими жизнями наши ребята.
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01.02.2024 11:47 Відповісти
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!!!" (с)
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01.02.2024 10:00 Відповісти
- а я и не сплю! я не сплю!
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01.02.2024 10:10 Відповісти
Це я так розумію не враховуючи мільйон дронів від найвеличнішого лідора?
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01.02.2024 10:00 Відповісти
І не враховуючи імілліарда дерев.
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01.02.2024 10:19 Відповісти
Ні, все враховано. З цих дерев і робитимуть дрони!
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01.02.2024 10:24 Відповісти
Які "В планах на 2024 рік"? На дворі вже 2024, місяць якого минув.
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01.02.2024 10:02 Відповісти
А куда им спешить? И них лично все просто отлично. Колесики схем вертятся, бабло в карман капает.
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01.02.2024 11:52 Відповісти
Так вони, навіть, між собою не домовились, яку локшину в цифрах вішати на вуха елєхторату!
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01.02.2024 10:02 Відповісти
у планах...манілови зеленосракі
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01.02.2024 10:03 Відповісти
40 лярдів які вже виділили на дрони де?
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01.02.2024 10:05 Відповісти
+100500.
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01.02.2024 10:49 Відповісти
В офшорах Зе&К95 + у функціонерів ПР (ОПа зезидента) які пофарбувалися у зелений колір.
ЗеЛенка в курсі. Сама ховала!
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01.02.2024 11:22 Відповісти
В рифму или как?
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01.02.2024 11:53 Відповісти
лярди чи дрони???
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01.02.2024 12:08 Відповісти
Тебе,пи.дуна,слухати - тільки час тратити.
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01.02.2024 10:09 Відповісти
Хоч оті 25 тисяч нещасних дронів, які чомусь загубилися на складі і про які президент потужно давав доручення на пресухє, доставленні вже на фронт?
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01.02.2024 10:09 Відповісти
Дозвольте поправити вас---26000 дронів
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01.02.2024 10:12 Відповісти
Контрактів точно буде більше. А чи буде більше дронів - це не факт.
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01.02.2024 10:10 Відповісти
Невже пережене по піару і брехні своїх попередників Один обіцяє міліон дронів,а одержуємо --нуль,другий "армію" дронів,яка нищить все і всіх,а в реальності дна болтовня Пане міністр--меньше базікайте,а більше показуйте результат А результат ми побачимо на полі бою самі Пустими обіцянками--не переможемо ворога Майте гідність і совість--меньше слів,а більше результатів
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01.02.2024 10:10 Відповісти
"Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів 2024 року, заявив президент України Володимир Зеленський." - https://interfax.com.ua/news/

"Цього року в планах ...контракти на сотні тисяч БПЛА." - додав Умєров.

Питання: Хто з них бреше?

Правильна відповідь - обидва.
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01.02.2024 10:11 Відповісти
Президент і його язик живуть одним життям, МОУ -- іншим, ЗСУ -- ще більш іншим
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01.02.2024 10:51 Відповісти
А руки мародьорять як в останій день при владі!
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01.02.2024 11:25 Відповісти
а ми можемо хоча б цими дронами якось припинити обстріли Херсона, або Харкова, кацапи ж годинами їх обстрілюють, це означає, що те, чим обстрілюють може деякий час залишатися приблизно в одному місті, невже не можна вистежувати та знищувати ці системи... в нас в 23 році зовсім непогано розвивалась система полювання за артою, я розумію, що в русні її багато, але ж це полювання не повинно припинятись...
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01.02.2024 10:15 Відповісти
контракти, ****?
контракти, не одиниці!

"Міноборони сплатило 650 млн грн авансу родинній компанії екснардепа Борислава Розенблата, яка під дедлайн здала лише 1 з 55 замовлених БПЛА."

ви уявляєте, скільки, ще грошей, буде вкрадено?
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01.02.2024 10:15 Відповісти
""зелена брехня" ховаться за словом "юільше", а на ділі .чому підприємства ахмета до сьогодні не випускають артелерійські **********,та не відливають стволи для мінометів .не кажучи про звичайні патрони до стрілецької зброї???
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01.02.2024 10:19 Відповісти
потужно
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01.02.2024 10:27 Відповісти
Так вже січень пройшов: це 83000 з мільйона. Де ж вони?
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01.02.2024 10:28 Відповісти
Достали их тупые анонсы.
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01.02.2024 10:41 Відповісти
Цирк може не знає, але на цей рік в них уже мають бути контракти а не плани, плани вже мають бути на 2025 рік, так живе весь цивілізований світ, а ми як на болотах
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01.02.2024 10:42 Відповісти
Це уточнення інформації виданої Президентом, чи чергова брехня? Президент нам говорив про мільйони дронів, а не сотні тисяч, чи це те саме, що про мільярдний ліс і зарплата вчитенлям по 4000 доларів США?
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01.02.2024 10:49 Відповісти
А як йому вірив зеЛОХторат у 2019!
Багато й досі вірять.
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01.02.2024 11:28 Відповісти
мафія
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01.02.2024 10:55 Відповісти
Банду геть!!
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01.02.2024 11:07 Відповісти
Зелену банду!
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01.02.2024 11:29 Відповісти
Оооо, контракти. Десь це вже чув.... Ааа, то про міни було. Ну і як там міни?
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01.02.2024 11:15 Відповісти
коли цей сумний семіт очолював Фонд держмайна, де я працював до війни, я був у ЗСУ. За відгуками колег: воно знищило фонд, віддавши його на відкуп цілій зграї якихось незрозумілих радників, які напряму втручалися в роботу фахівців, вказували кому продавати, кому ні, кому передавати в оренду, кому ні. До тих, хто намагався протистояти, приїжджали цілі комісії, порушувалися дисциплінарні справи, залучалися продажні силовики. Їх виживали з посад будь-яким способом.
Вибачте за мій французький, але не при семенченках та інших гімнюках у фонді держмайна був п...іздець, а саме при цій незрозумілій істоті.
А зараз воно очолює Міноборони
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01.02.2024 17:40 Відповісти
 
 