Дронів буде більше. У планах на 2024 рік контракти на сотні тисяч БПЛА, - Умєров

Цього року у планах Агенції оборонних закупівель Міноборони України контракти на сотні тисяч безпілотників для війська.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він разом з віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і командами міністерств зустрівся з понад 120 виробниками БПЛА.

"Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим", - наголосив міністр оборони.

Міністр оборони України заявив, що дронів для ЗСУ буде більше

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна почала застосовувати у війні з РФ перші зразки власної секретної зброї, - TIME

"Дронів буде більше. Цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО контракти на сотні тисяч БПЛА. Це, зокрема, довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв", - додав Умєров.