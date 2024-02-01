УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11393 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 192 12
військовополонені (633) війна (56949) обмін (999)

Українські воїни визволені із полону говорять по телефону із рідними: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані перші розмови визволених із російського полону українських воїнів із рідними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах емоційні розмови чотирьох бійців визволених із полону. Один із них - український офіцер, говорить із сином, який воює з окупантами і просить його підготувати усе необхідне для повернення у стрій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Організації сьогоднішнього обміну полоненими сприяли ОАЕ, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

"Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я все відпрацюю", - каже він у розмові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також дивіться: Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Боже, нехай кожна мама українського військовополоненого дочекається такої миті 🙏
показати весь коментар
01.02.2024 10:11
+20
рветься серце просто...
показати весь коментар
01.02.2024 10:09
+18
Дякуємо що живі.
показати весь коментар
01.02.2024 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рветься серце просто...
показати весь коментар
01.02.2024 10:09 Відповісти
Звільнення ПОЛОНЕНИХ Українців, є прикладом, як Разумков-Стефанчук+ Зеленський+ Гончаренко-Шмигаль, НЕготувалися з 2019 року до відстоювання територій та незалежності Укрїни!!
Наслідки цього, КРИВАВІ і ТРАГІЧНІ для Українців !!
Контролюймо владу та пильнуймо Україну!
Українці терплячі, але до кари над ворогами, скорі та гарячі!
показати весь коментар
01.02.2024 10:09 Відповісти
Пан Валовой , з якого боку до зеЗРАДНИКІВ Гончаренко ? Розумков ,відмовлявся від незаконних наказів ОПг з Банкової !
показати весь коментар
01.02.2024 12:03 Відповісти
Гончарук-самокатчик, ви праві! Дядько Гугол -править. Перепрошую!

Слава Україні!
показати весь коментар
01.02.2024 12:14 Відповісти
Боже, нехай кожна мама українського військовополоненого дочекається такої миті 🙏
показати весь коментар
01.02.2024 10:11 Відповісти
Дякуємо що живі.
показати весь коментар
01.02.2024 10:14 Відповісти
Сльози, сльози. Боже, бережи українців, Україну!
показати весь коментар
01.02.2024 11:25 Відповісти
❤️
показати весь коментар
01.02.2024 11:31 Відповісти
Кацапье поганое ,крепостные выродков кровавых , будьте все прокляты !
показати весь коментар
01.02.2024 12:05 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
показати весь коментар
01.02.2024 12:31 Відповісти
Сильно до сліз! Що пережили ці Воїни навіть важно уявити - Слава Вам! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
01.02.2024 12:54 Відповісти
Плачу від радості ......яке це щастя для рідних наших Хлопів, наших дорогих Захисників. Дай Бог здоров'я їм та їх родинам. Слава Захисникам України, Слава Героям!!!
показати весь коментар
01.02.2024 18:50 Відповісти
 
 