7 192 12
Українські воїни визволені із полону говорять по телефону із рідними: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані перші розмови визволених із російського полону українських воїнів із рідними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах емоційні розмови чотирьох бійців визволених із полону. Один із них - український офіцер, говорить із сином, який воює з окупантами і просить його підготувати усе необхідне для повернення у стрій.
"Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я все відпрацюю", - каже він у розмові.
Топ коментарі
+26 Eva Low
показати весь коментар01.02.2024 10:11
+20 Hanka Panyanka
показати весь коментар01.02.2024 10:09
+18 Oleksandr Kachmola b368a17c
показати весь коментар01.02.2024 10:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Наслідки цього, КРИВАВІ і ТРАГІЧНІ для Українців !!
Контролюймо владу та пильнуймо Україну!
Українці терплячі, але до кари над ворогами, скорі та гарячі!
Слава Україні!