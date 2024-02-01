Доба на Херсонщині: окупанти здійснили понад 40 обстрілів та завдали ракетного удару, 6 людей дістали поранення

Російські загарбники протягом доби гатили по житлових кварталах населених пунктів Херсонщини, є знеструмлення та постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни протягом доби випустили 164 снаряди з артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації та завдали ракетний удар. Гатили по житлових кварталах, навчальних закладах. Під ворожим вогнем також опинилися дитячий садок у Бериславському районі, гуртожиток та підприємство у Херсоні

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

За інформацією начальник Херсонської ОВА Романа Мрочка, внаслідок нічних обстрілів Херсону частково відсутнє електропостачання, тролейбуси не можуть вийти на маршрути.

Він зазначив, що після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що буде повідомлено додатково.

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