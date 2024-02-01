Ігнат про удар по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму: Можемо зараз це робити, бо маємо деякі інструменти

Повітряні сили мають необхідні інструменти для того, щоб регулярно завдавати ударів по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Треба мати підтвердження, я не можу зараз так голослівно це заявляти. Є певна інформація, звичайно. Будемо чекати супутникові знімки – це вже беззаперечні будуть докази того, що та чи інша техніка виведена з ладу, скільки окупантів більше не повернуться до строю. Ну, і знищення інфраструктури, звичайно ж. Це те, що понизить спроможності Росії у повітряному просторі обох морів і їхні спроможності в завданні ударів по нашій державі. Методично, регулярно завдавати ударів, зменшувати їхні бойові спроможності: це можемо зараз робити, бо маємо деякі інструменти", - розповів він.

Він також додав, що подібні удари по військових об’єктах сил РФ – це звична бойова робота, для якої використовують, серед іншого, і крилаті ракети. А для збільшення спроможностей ЗСУ у звільненні окупованих територій – їм потрібно більше засобів ураження і літаків, сказав Ігнат.

"Знищення окупантів у Криму, знищення їх на летовищах – це вже не є чимось новим для нас, це звична бойова робота нашої тактичної авіації. Зокрема, удари крилатими ракетами по окупантах у Криму. Звичайно, треба більше і самих засобів ураження, і літаки хотілось би пошвидше вже отримати від наших партнерів, для того щоб і нам збільшити спроможності", - додав речник.

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Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Речниця ОК "Південь" Гуменюк розповіла, що "прихисток" у Криму 31 січня знайшли 5 ракет.

Дивіться: Дякую всім, хто долучився до очищення Криму від нечисті, - Олещук прокоментував вибухи на аеродромі Бельбек. ВIДЕО