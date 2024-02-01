Саміт ЄС схвалить пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, - прем’єр Бельгії Де Кроо
Сьогодні, 1 лютого, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу досягнуть згоди щодо фінансової допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.
Він додав, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода є надзвичайно важливою.
Reuters зазначає, що Саміт ЄС, який відбудеться 1 лютого, розглядається як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро - план, який зустрів запеклий опір з боку Угорщини.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, також заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо досягнення угоди, "якщо Угорщина готова піти на компроміс".
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Словами ми достатньо нагрілись, на часі кожух!
https://dl-news.defence-line.org/?p=22415 Волонтерка. Им нужен мир, желательно весь.
Нападет московия на Европу или нет? Это вопрос будоражит Запад все больше и больше. И все чаще в европейской прессе появляются прогнозы сроков будущего военного столкновения с надежным торговым партнером.
Учитывая совсем свежую историю поведения московии, я бы рекомендовал европейцам тщательнее готовиться к войне. Особенно тем, кто имеет несчастье граничить с территорией орды.
Попробую подробно изложить цели, возможности и будущую тактику лаптей при нападении на Европу.
А. Цели вторжения лаптей в Европу.
На мой взгляд, при ВОЗМОЖНОМ нападении на страны Балтии, Финляндию, Польшу не преследуется цель восстановления ссср или российской империи, то есть не есть цель возврат земель.
Хоть там на маскве сидят эталонные ублюдки и живодеры, но они не квартал 95 с ларечником, и потому абсолютно четко осознают, что никаких земель у стран НАТО им отхватить не удастся. Потому цель себе ставят конкретную и вполне достижимую - прекращение любой помощи Украине, в первую очередь, военной.
Когда в вашем доме вспыхнул пожар, вам будет не до проблем соседа. Тем более, что сосед сам ничего делать не хочет, гуляет не на свои, и клянчит помощь, причем часть помощи постоянно тырит и где-то в норке прячет.
Когда полыхнуло в Израиле, мир сразу переключился от Украины на Израиль. Так работают массмедиа и человеческое внимание. Мир никогда долго не держит в фокусе какую-то проблему долгое время. А сейчас даже война в Израиле отошла даже не на второй план, а дальше.
Так вот, если в Европе что-то вспыхнет, и даже не в военном плане, то Европа сразу и надолго забудет об Украине. А у США ноги реально могут разъехаться. Сейчас внутри США ситуацию качают активно, и американцам все труднее и труднее сфокусироваться на других частях планеты, когда реднеки все чаще бунты устраивают.
Итак, зафиксируем: цель любого нападения на Европу, военного или не военного есть не земли Европы, а именно прекращение всяческой помощи Украине, где и идет настоящая война.
Несмотря на бравурные вопли с болот о военном кейсианстве, о суперэкономике, о победах орков на трудовом фронте, мне кажется, что дела с экономикой московии весьма даже не очень, другими словами, плохо.
Если взять исторические примеры, то наибольший ВВП гитлеровская Германия показала в 1944 году. То же самое сейчас происходит и с московией. Экономика войны затратна и съедает саму себя. Одни копают яму, получая за это деньги, а другие закапывают эту же яму, также получая за это деньги. А деньги идут от продажи нефти и других даров природы.
При этом инновационные отрасли деградируют более чем стремительно.
Запас прочности, конечно, в московии есть, плюс кульбиты с обходом санкций, но этот запас не на 5 или 10 лет в условиях интенсивной войны. Максимум, на год-два.
А Украина уже приступила к уничтожению инфраструктуры нефтеторговли московии, несмотря на (по слухам) сильного недовольства Запада. А придет время, и танкеры будут тонуть пачками.
Вывод: экономических перспектив и возможностей вести долгую войну с Европой нет. И это определяет стратегию и тактику нападения.
В. Стратегия и тактика вторжения.
Вывод очевиден - гибридные атаки, диверсии, ввод вооруженных формирований, при малейшем отпоре вывод этих вооруженных формирований и дальнейшая торговля. Все в соответствии с целями, а цели - не захватить земли, а напугать, чтобы забыли про Украину. И вообще то, это работающий сценарий.
Гибридные атаки и диверсии - хакерские атаки на банковскую систему, на систему жизнеобеспечения, железные дороги, порты, воздушное движение.
Атаки беспилотников и агентуры - повреждения паромов и кораблей в Балтийском море, повреждения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, повреждения жд путей, блокировка автомобильных дорог, агрессивные демонстрации и митинги одновременно во многих местах с погромами.
Массовые прорывы границ мигрантами с активным использованием детей и женщин как щита.
Громкие убийства и погромы в «узких» кварталах компактного проживания, как повод для наземного вторжения. И наземное вторжение будет продолжаться до тех пор, пока орков не начнут вырезать всеми имеющимися средствами без рефлексии, одновременно снося всю приграничную инфраструктуру московии. Только тогда орки быстро уберутся, и начнут торговаться, угрожая «можем повторить».
Вероятный сценарий? Вам судить. Но для реализации этого сценария не нужно мясные штурмы, сотни бронетехники, сложная логистика. Европа не готова воевать, умирать и убивать. А московиты готовы и жаждут. И на это расчет.
Когда? Думаю, в ближайшее время. В этом году. Потому что именно Европа становится главным донором Украины сейчас.