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Важливо слухати Трампа, коли він закликає Європу більше витрачати на оборону, - Столтенберг

столтенберг,трамп

В разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США не вийдуть з НАТО та залишаться вірним союзником Альянсу.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

На його думку, США залишаться вірним союзником незалежно від результатів виборів президента у листопаді 2024 року.

"Я працював із Трампом протягом чотирьох років, поки він був президентом", - нагадав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО має двопартійну підтримку в Конгресі США, а критика Трампа на адресу НАТО була спрямована не проти Альянсу, а проти окремих країн, які не виконали обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року.

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"Важливо слухати. Тому що критика з боку Трампа не є критикою того, що НАТО недостатньо інвестує в НАТО", - заявив генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6439) США (22755) Столтенберг Єнс (1595) Трамп Дональд (5604)


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Топ коментарі
+3
ну тут рыжая белка прав
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01.02.2024 10:58
+2
Трамп не політик, а бізнесмен, якого насамперед цікавлять гроші. Тому ставши президентом і дізнавшись, що бюджет США фактично розкрадається європейськими країнами через відмову витрачатися на свої армії за рахунок США, він виступив з такою критикою. Особливо в бік Меркель - цитата: "Ви купуєте у Росії газ і платите їй мільярди $, а ми при цьому повинні захищати вас від цієї ж Росії?!"
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01.02.2024 12:21
+1
А шо трамп вже президент?
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01.02.2024 10:53
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А шо трамп вже президент?
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01.02.2024 10:53 Відповісти
майже
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01.02.2024 10:54 Відповісти
Вам хтось допіру заважав слухати трумпа?
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01.02.2024 10:54 Відповісти
А шо там закликати - США 5% - а Європа чим краща -- амери від латиносів якось відіб"ються а в нас віина
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01.02.2024 10:58 Відповісти
ну тут рыжая белка прав
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01.02.2024 10:58 Відповісти
"США не вийдуть з НАТО та залишаться вірним союзником Альянсу" Джерело:

Стісняюсь спитать: А Альянс залишиться вірним союзником США?
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01.02.2024 11:01 Відповісти
Ось і відкриваються прорашистськ консерви...Якого куя слухати прорашистського трампона,котрий сам докладає зусиль,щоб не допомагати Україні, і цим самим подає надзвичайно куйовий приклад європейцям,котрих призиває збільшити допомогу....лицемірний поц....
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01.02.2024 11:07 Відповісти
Похоже что лохматый уже през для ЕС!
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01.02.2024 11:51 Відповісти
Трамп не політик, а бізнесмен, якого насамперед цікавлять гроші. Тому ставши президентом і дізнавшись, що бюджет США фактично розкрадається європейськими країнами через відмову витрачатися на свої армії за рахунок США, він виступив з такою критикою. Особливо в бік Меркель - цитата: "Ви купуєте у Росії газ і платите їй мільярди $, а ми при цьому повинні захищати вас від цієї ж Росії?!"
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01.02.2024 12:21 Відповісти
Мабуть трампістами стали.
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01.02.2024 13:55 Відповісти
Ну, Трампон - це неперебчачуваний нарцис. Його поведінка, як і його рішення можуть бути настільки лихими, що Столтенберг ще здригнеться, якщо американці знову збожеволіють та оберуть рудого орангутанга у президенти.
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01.02.2024 13:59 Відповісти
Столтенберг деликатно напомнил о возможности повторного прихода Трампа к власти с всеми вытекающими.
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01.02.2024 14:35 Відповісти
 
 