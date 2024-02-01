Важливо слухати Трампа, коли він закликає Європу більше витрачати на оборону, - Столтенберг

В разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США не вийдуть з НАТО та залишаться вірним союзником Альянсу.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

На його думку, США залишаться вірним союзником незалежно від результатів виборів президента у листопаді 2024 року.

"Я працював із Трампом протягом чотирьох років, поки він був президентом", - нагадав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО має двопартійну підтримку в Конгресі США, а критика Трампа на адресу НАТО була спрямована не проти Альянсу, а проти окремих країн, які не виконали обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року.

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"Важливо слухати. Тому що критика з боку Трампа не є критикою того, що НАТО недостатньо інвестує в НАТО", - заявив генсек НАТО.