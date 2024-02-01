Вірю, що сьогодні ми ухвалимо рішення про 50 млрд євро для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прибув на засідання Європейської Ради, вірить в ухвалення рішення про надання 50 млрд євро допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей", - сказав він після прибуття на позачергове засідання Європейської ради.

Шольц наголосив на важливості того, щоб "ми в Європі допомагали один одному і були солідарні один з одним".

Канцлер також наголосив на важливості надання Україні військової допомоги.

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