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Новини Допомога Україні
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Вірю, що сьогодні ми ухвалимо рішення про 50 млрд євро для України, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прибув на засідання Європейської Ради, вірить в ухвалення рішення про надання 50 млрд євро допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей", - сказав він після прибуття на позачергове засідання Європейської ради.

Шольц наголосив на важливості того, щоб "ми в Європі допомагали один одному і були солідарні один з одним".

Канцлер також наголосив на важливості надання Україні військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні не може залежати тільки від Німеччини, - Шольц

Автор: 

допомога (8340) Євросоюз (13397) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+3
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01.02.2024 11:20
+2
Принаймні каву ВЖЕ приготували,),
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01.02.2024 11:24
+1
Орбана вже взяли в коробочку ?
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01.02.2024 11:20
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Орбана вже взяли в коробочку ?
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Принаймні каву ВЖЕ приготували,),
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01.02.2024 11:24 Відповісти
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Коли мізкую сірою...
Речовиною...
То вірю....
Та особливо, довіряю-
Коли у голову настяли...
Жовтою сечовиною...
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01.02.2024 11:45 Відповісти
Знов будете пропонувати - Вітє надо вийті . !?
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01.02.2024 11:22 Відповісти
Credo quia absurdum est!
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01.02.2024 11:22 Відповісти
Порошенко працює на міжнародній арені🔥
https://www.youtube.com/shorts/syUVQ2Mi8b0
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01.02.2024 11:25 Відповісти
Опа приготували асфальт і бруківку.
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01.02.2024 11:29 Відповісти
Віра - це добре, але реальні справи - краще!
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01.02.2024 11:30 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/1/709394/?_gl=1*c6yn8c*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwNjc4MTkwMS4xNDQuMS4xNzA2NzgxOTQ3LjE0LjAuMA.. Курс валют на 1 февраля: гривня резко укрепилась
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01.02.2024 12:06 Відповісти
 
 