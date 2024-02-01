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Вірю, що сьогодні ми ухвалимо рішення про 50 млрд євро для України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прибув на засідання Європейської Ради, вірить в ухвалення рішення про надання 50 млрд євро допомоги для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо завершити те, що ми почали в грудні. Ми хочемо убезпечити фінансову допомогу для України. Ми говорили про це тижні і місяці, але я вірю, що сьогодні ми будемо здатні досягти домовленостей", - сказав він після прибуття на позачергове засідання Європейської ради.
Шольц наголосив на важливості того, щоб "ми в Європі допомагали один одному і були солідарні один з одним".
Канцлер також наголосив на важливості надання Україні військової допомоги.
Топ коментарі
+3 Алекс Скела
показати весь коментар01.02.2024 11:20
+2 Frenk Rex
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+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.02.2024 11:20
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Речовиною...
То вірю....
Та особливо, довіряю-
Коли у голову настяли...
Жовтою сечовиною...
https://www.youtube.com/shorts/syUVQ2Mi8b0