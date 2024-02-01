Росія варіює кількість "Шахедів" для атак по Україні, щоб перевірити можливості нашої ППО, - Ігнат

У Повітряних силах пояснили, чому російські окупанти варіюють кількість ударних дронів-камікадзе для своїх атак на українські міста. Зокрема, намагаються перевірити можливості української системи протиповітряної оборони.

Про це сказав речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.

"Чотири шахеди абсолютно ні про що не говорить. Як можна говорити про зменшення запасів, якщо кожного місяця росіяни сотні застосовують. Інколи бувало 1-2 за добу, щоб перевірити нашу спроможність, запускають як розвідувальні мішені", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що ворог не може постійно проводити масовані атаки дронами, як було у новорічну ніч, але намагається тримати у напрузі українську ППО.

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"Застосовує різну кількість БПЛА, зазвичай 15-20. Але навіть 4 - серйозна загроза, якщо вони попадуть в критичний об’єкт. Цього разу два знищені, але серйозних наслідків влучань немає", - зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що ворог, окрім БПЛА, активно застосовує керовані авіабомби та ракети Х-59 в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

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