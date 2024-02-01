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Новини Війна
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Зеленський по-своєму бачить, що має відбуватися на полі бою. Генерали не завжди згодні, - автор книги про президента України Шустер

зеленський,залужний

Президент України Володимир Зеленський сформував своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою. Воно не завжди збігається з планами та стратегіями генералів.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав Саймон Шустер, автор книги про Володимира Зеленського "The Showman", передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на запитання журналістів про суть суперечностей між Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним.

"Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер.

Читайте: Зеленський звільнить Залужного цього тижня, - CNN

Він нагадав, що президент, згідно з Конституцією, є Верховним головнокомандувачем.

"Іноді він (Зеленський. - Ред.) використовував це повноваження і говорив генералам, що і як робити. І це теж частина його еволюції та важливий фактор для розуміння, чому його стосунки із Залужним прийшли до того, якими вони є зараз", - пояснює Шустер.

Також читайте: Сирський відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ, - The Times

Можлива відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

За даними ЗМІ, процес звільнення загальмували, коли новина про відставку потрапила до преси. Втім, західні видання припускають, що Зеленський все одно звільнить Залужного - це лише питання часу.

Як можливих наступників Залужного називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ і східного фронту Олександра Сирського. За даними ЗМІ, обидва вони відмовилися зайняти місце Залужного.

Самому Залужному Зеленський, за даними ЗМІ, пропонував посаду секретаря РНБО, але той не пристав на цю пропозицію.

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+52
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01.02.2024 11:54
+44
Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер.

Та дайте уже верховному хоч якусь роту в командування, можна прямо із "слуг" назбирати, Катлєта замом може бути.
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01.02.2024 11:52
+41
А може замість Залужного призначить одразу Зеленського?
Гулять так гулять....
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01.02.2024 11:50
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А це до чого тут?
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01.02.2024 18:24 Відповісти
Взагалі то він Franz Halder - Франц Холдер. Це як у всьому світі Хельсінкі, а у вас - Гельсінкі .
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01.02.2024 18:26 Відповісти
Це той хто в своїх нікчемних шоу на догоду москви висьміював Україну і українців до того чотирижди ухилянт від армії ,невже став військовим стратегом ?
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01.02.2024 12:42 Відповісти
Наполеон недороблений, бл@ть!
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01.02.2024 12:44 Відповісти
В Украине задумали строить еще несколько атомных энергоблоков !.За какие ши-ши ?. А для новых мобилизованных бойцов некому производить (пошить) обмундирование (из высказывания президента Зеленского)..... про мобилизацию воинов для ВСУ 400.000 и больше.. Россия имеет планы домобилизовать еще 400.000 к имееющим на фронте .
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01.02.2024 12:50 Відповісти
Як за які шиши? Збираються збільшити ціну за 1 кВт для населення до 6 грн. Ще й думають , що на 2 ГЕС залишиться. Населення має все оплатити. І це під ракетними обстрілами мають будувати.
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01.02.2024 13:16 Відповісти
А шо йому там неподобається, недуже смішно, можна булоб пікалова, чи лисого з мізансценою добавити?
Чи "світла" у деяких сценах невистачає?
Ааа, сценарій несмішний, да?
ШО ВОНО, БЛ*ТЬ, ТАМ МОЖЕ БАЧИТИ, *******???
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01.02.2024 12:55 Відповісти
нехай коксовик керує на полі бою тими, хто за нього голосував
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01.02.2024 13:02 Відповісти
Головне, щоб вони мобілізувалися до нього
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01.02.2024 14:17 Відповісти
Не лез бы ты гарант, туда в чем совершенно не разбираешься...
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01.02.2024 13:12 Відповісти
Хорошо лижет за деньги! Интересно, за какой гонорар он сделал Зеленскому такой кунилингус задницы?
Впрочем, чего и стоило ожидать - ну чем может зачмоханый недомосквич Сёма Шустер заработать в американском мире акул бизнеса...
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01.02.2024 13:23 Відповісти
Ну звісно, людинка яка тільки кривлялася зі сцени, краще знає як командувати військами. Вдумайтеся, він навіть думає, що краще знає якою зброєю воювати... Нє а шо, казали ж "дайтє єму врємя, он научітся", ось він і вчиться, тільки на людських життях. Недонаполеон хренів
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01.02.2024 13:48 Відповісти
пан зелньеський, оставь в спокої пана залужного
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01.02.2024 13:59 Відповісти
Зеленьскому пора брати лопату з автоматом і йти "праганять" руськэх. Бо він краще всіх все знає.
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01.02.2024 14:00 Відповісти
Та ясний перець...🤡 бачить по своєму як нахилиться над білою доріжкою коксу ,над столом, то ібачить поле битви по своєму
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01.02.2024 14:04 Відповісти
Кроме верховного цирка у нас еще есть цирк верховной раді ваІ ПОСМОТРИТЕ ЧТО ЄТИ ИДИОТІ РЕШИЛИ ВІДВИНУТЬ ВСЕ КРЕПАКИ ДОЛЖНІ ДОХНУТЬ И НЕ О КАКИХ ПРАВАХ ЗАТКУНТСЯ

Нардепи хочуть саджати в тюрму всіх, хто виїхав за кордон з метою ухилення від призову

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/nardepy-hotyat-sazhat-v-tyurmu-vseh-vyehavshih-za-graniczu-s-czelyu-ukloneniya-ot-mobilizaczii/ Читати російською

Народні депутати хочуть відправляти до тюрми осіб, які перетнули державний кордон з метою ухиляння від мобілізації до в'язниці. Відповідний законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2191538 зареєстровано в Раді.

Так, законопроєктом пропонується відкоригувати Статтю 332 про "незаконне перетинання державного кордону України" Кримінального кодексу.

"Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років", - йдеться в порівняльні таблиці.

Також пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років якщо перетин кордону було здійснено групою осіб.

Законопроєктом передбачається звільнення від покарання за умови повернення в Україну упродовж шести місяців з моменту перетину кордон та зізнанні в злочині.

"Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України", - йдеться в документі.

Авторами законопроєкту №10453 є "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Олександр Горенюк, Анатолій Остапенко.
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01.02.2024 14:04 Відповісти
Не треба Майдану , але питиції та публікації матеріалів у всіх міжнародних змі , шо народ України прозрів і другого терміну з 🤡 не хоче , бо це капець не тільки для України а і для всій Європі , треба вже діяти ...
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01.02.2024 14:12 Відповісти
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01.02.2024 14:23 Відповісти
Вибачте, а яка різниця, як бачить людина, яка нічого у цьому не тямить і сприймає війну, як особисте піар-шоу?

Доречі, а у чому ЗЄ хоч щось тямить?
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01.02.2024 14:34 Відповісти
Величній людині з потужним синдромом данінга-крюгера не потрібно тями
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01.02.2024 14:46 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753031991421735194 11 мин

"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою" Саймон Шустер... Яке може бути бачення у людини, який 4 рази ухилянт? Це як "жабенятко має своє бачення, як повинні полювати вовки"
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01.02.2024 14:39 Відповісти
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя??????????????????????
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01.02.2024 14:49 Відповісти
Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер. Джерело:
Вони могли збігатися, якби генерали були клоунами з коксом. А вони вчилися в академіях, набували досвід, співпрацювали із колегами з Западу, НАТО, розробляли спільні плани.
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01.02.2024 14:52 Відповісти
Яка у цього дегенерата zеленськаго може бути "власна думка"????
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01.02.2024 14:54 Відповісти
Академіки з какадеміками ніколи не дійдуть згоди. А де в нас Зеленський хоч день служив? Мені чогось не дивно. АРХ М
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01.02.2024 16:45 Відповісти
..так можно и до виселицы доруководиться,это после войны!!!
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01.02.2024 16:57 Відповісти
Чотирижди уклонист якій у школі пробухав все НВП щось там "бачить" на полі бою?!!!
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01.02.2024 23:10 Відповісти
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