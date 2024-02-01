Зеленський по-своєму бачить, що має відбуватися на полі бою. Генерали не завжди згодні, - автор книги про президента України Шустер

Президент України Володимир Зеленський сформував своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою. Воно не завжди збігається з планами та стратегіями генералів.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав Саймон Шустер, автор книги про Володимира Зеленського "The Showman", передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на запитання журналістів про суть суперечностей між Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним.

"Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер.

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Він нагадав, що президент, згідно з Конституцією, є Верховним головнокомандувачем.

"Іноді він (Зеленський. - Ред.) використовував це повноваження і говорив генералам, що і як робити. І це теж частина його еволюції та важливий фактор для розуміння, чому його стосунки із Залужним прийшли до того, якими вони є зараз", - пояснює Шустер.

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Можлива відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

За даними ЗМІ, процес звільнення загальмували, коли новина про відставку потрапила до преси. Втім, західні видання припускають, що Зеленський все одно звільнить Залужного - це лише питання часу.

Як можливих наступників Залужного називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ і східного фронту Олександра Сирського. За даними ЗМІ, обидва вони відмовилися зайняти місце Залужного.

Самому Залужному Зеленський, за даними ЗМІ, пропонував посаду секретаря РНБО, але той не пристав на цю пропозицію.