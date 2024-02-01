Зеленський по-своєму бачить, що має відбуватися на полі бою. Генерали не завжди згодні, - автор книги про президента України Шустер
Президент України Володимир Зеленський сформував своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою. Воно не завжди збігається з планами та стратегіями генералів.
Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав Саймон Шустер, автор книги про Володимира Зеленського "The Showman", передає Цензор.НЕТ.
Таким чином він відповів на запитання журналістів про суть суперечностей між Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним.
"Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер.
Він нагадав, що президент, згідно з Конституцією, є Верховним головнокомандувачем.
"Іноді він (Зеленський. - Ред.) використовував це повноваження і говорив генералам, що і як робити. І це теж частина його еволюції та важливий фактор для розуміння, чому його стосунки із Залужним прийшли до того, якими вони є зараз", - пояснює Шустер.
Можлива відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
За даними ЗМІ, процес звільнення загальмували, коли новина про відставку потрапила до преси. Втім, західні видання припускають, що Зеленський все одно звільнить Залужного - це лише питання часу.
Як можливих наступників Залужного називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ і східного фронту Олександра Сирського. За даними ЗМІ, обидва вони відмовилися зайняти місце Залужного.
Самому Залужному Зеленський, за даними ЗМІ, пропонував посаду секретаря РНБО, але той не пристав на цю пропозицію.
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Чи "світла" у деяких сценах невистачає?
Ааа, сценарій несмішний, да?
ШО ВОНО, БЛ*ТЬ, ТАМ МОЖЕ БАЧИТИ, *******???
Впрочем, чего и стоило ожидать - ну чем может зачмоханый недомосквич Сёма Шустер заработать в американском мире акул бизнеса...
Нардепи хочуть саджати в тюрму всіх, хто виїхав за кордон з метою ухилення від призову
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Народні депутати хочуть відправляти до тюрми осіб, які перетнули державний кордон з метою ухиляння від мобілізації до в'язниці. Відповідний законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2191538 зареєстровано в Раді.
Так, законопроєктом пропонується відкоригувати Статтю 332 про "незаконне перетинання державного кордону України" Кримінального кодексу.
"Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років", - йдеться в порівняльні таблиці.
Також пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років якщо перетин кордону було здійснено групою осіб.
Законопроєктом передбачається звільнення від покарання за умови повернення в Україну упродовж шести місяців з моменту перетину кордон та зізнанні в злочині.
"Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України", - йдеться в документі.
Авторами законопроєкту №10453 є "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Олександр Горенюк, Анатолій Остапенко.
Доречі, а у чому ЗЄ хоч щось тямить?
@13Hellis_13
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"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою" Саймон Шустер... Яке може бути бачення у людини, який 4 рази ухилянт? Це як "жабенятко має своє бачення, як повинні полювати вовки"
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя??????????????????????
Вони могли збігатися, якби генерали були клоунами з коксом. А вони вчилися в академіях, набували досвід, співпрацювали із колегами з Западу, НАТО, розробляли спільні плани.