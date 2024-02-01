УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9535 відвідувачів онлайн
Новини
781 6

Росія посилила контроль над ПВК "Вагнера", колишні підрозділи включили до Росгвардії, - британська розвідка

вагнер

Російська влада змогла посилити контроль над бойовиками ПВК "Вагнера". Колишні десантно-штурмові загони "вагнерівців" долучилися до Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Як зазначається, Росгвардія залучає три колишні десантно-штурмові загони ПВК "Вагнера", а саме 15-й, 16-й та 17-й підрозділи, до складу першого корпусу добровольців.

У розвідці Британії нагадали, що 25 грудня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, що надає Росгвардії право формувати власні добровольчі підрозділи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" заявляє, що переходить у підпорядкування Росгвардії та повертається на фронт

Британська розвідка припускає, що Росгвардія, ймовірно, розгорне свої нові добровольчі підрозділи в Україні та Африці. 

Вони пропонують добровольцям контракти на 6 місяців для служби в Україні та на 9 місяців - в Африці.

"Включення колишніх десантно-штурмових загонів ПВК "Вагнера" до складу добровольчого корпусу Росгвардії з високою ймовірністю вказує на успішне підпорядкування бойовиків "Вагнер" Росгвардією, що посилює контроль російської держави над групою "Вагнера", - додає у звіті розвідка Британії.

Дивіться також: Росіяни перекинули залишки "вагнерівців" під Авдіївку. ВІДЕО

Автор: 

Велика Британія (5574) зовнішня розвідка (465) ПВК Вагнер (1540) Росгвардія (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясно , посилити загород загони
показати весь коментар
01.02.2024 12:04 Відповісти
Зеки в внутренних войсках,Берия бы офигел.
показати весь коментар
01.02.2024 12:09 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 12:18 Відповісти
З колишніх зеків виходять найкращі вертухаї.
показати весь коментар
01.02.2024 12:25 Відповісти
Да здравствуєт інтернаціонал охранніков і заключьонних!
показати весь коментар
01.02.2024 12:19 Відповісти
Саюз нєрушимий!
показати весь коментар
01.02.2024 12:26 Відповісти
 
 