Росія посилила контроль над ПВК "Вагнера", колишні підрозділи включили до Росгвардії, - британська розвідка

Російська влада змогла посилити контроль над бойовиками ПВК "Вагнера". Колишні десантно-штурмові загони "вагнерівців" долучилися до Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Як зазначається, Росгвардія залучає три колишні десантно-штурмові загони ПВК "Вагнера", а саме 15-й, 16-й та 17-й підрозділи, до складу першого корпусу добровольців.

У розвідці Британії нагадали, що 25 грудня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, що надає Росгвардії право формувати власні добровольчі підрозділи.

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Британська розвідка припускає, що Росгвардія, ймовірно, розгорне свої нові добровольчі підрозділи в Україні та Африці.

Вони пропонують добровольцям контракти на 6 місяців для служби в Україні та на 9 місяців - в Африці.

"Включення колишніх десантно-штурмових загонів ПВК "Вагнера" до складу добровольчого корпусу Росгвардії з високою ймовірністю вказує на успішне підпорядкування бойовиків "Вагнер" Росгвардією, що посилює контроль російської держави над групою "Вагнера", - додає у звіті розвідка Британії.

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