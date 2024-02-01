Росія посилила контроль над ПВК "Вагнера", колишні підрозділи включили до Росгвардії, - британська розвідка
Російська влада змогла посилити контроль над бойовиками ПВК "Вагнера". Колишні десантно-штурмові загони "вагнерівців" долучилися до Росгвардії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.
Як зазначається, Росгвардія залучає три колишні десантно-штурмові загони ПВК "Вагнера", а саме 15-й, 16-й та 17-й підрозділи, до складу першого корпусу добровольців.
У розвідці Британії нагадали, що 25 грудня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, що надає Росгвардії право формувати власні добровольчі підрозділи.
Британська розвідка припускає, що Росгвардія, ймовірно, розгорне свої нові добровольчі підрозділи в Україні та Африці.
Вони пропонують добровольцям контракти на 6 місяців для служби в Україні та на 9 місяців - в Африці.
"Включення колишніх десантно-штурмових загонів ПВК "Вагнера" до складу добровольчого корпусу Росгвардії з високою ймовірністю вказує на успішне підпорядкування бойовиків "Вагнер" Росгвардією, що посилює контроль російської держави над групою "Вагнера", - додає у звіті розвідка Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль