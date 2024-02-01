УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9535 відвідувачів онлайн
Новини Війна
661 9

Лідери Євросоюзу обговорять поставку 1 млн снарядів для України, - прем’єрка Естонії Каллас

боєприпаси

На засіданні лідерів ЄС обговорюватиметься питання допомоги Україні, а також поставка 1 млн снарядів для Сил оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Ми сьогодні хочемо дійти згоди стосовно цих 50 мільярдів фінансової допомоги для України. Це головна мета. Ми прагнемо рішення для 27 країн, намагаємося всіх "взяти на борт". Ще одне питання, яке я хочу підняти, – це ініціатива з постачання 1 мільйона снарядів (для України - ред.) Зараз лютий, і, здається, ми не зможемо досягти цієї мети. Але без цих амбітних цілей ми б опинилися у гіршому місці. Добре, що виробництво боєприпасів зростає. Безумовно, цього поки недостатньо. Це також свідчить про те, що оборонна готовність європейських країн далека від такої, якою вона має бути", - зазначила вона.

Каллас розповіла, що третє питання, яке вона має намір порушити під час саміту, – це обходження санкцій ЄС та протидія такій діяльності.

"Коли ми читаємо статистику, що російський імпорт мікрочіпів збільшився і серед 20 країн, які до цього долучені, 15 – це західні компанії, і з цих 15 компаній 3 – європейські, - з цим треба щось робити. Це дійсно має значення, щоб прискорити завершення війни", - додала вона.

Також читайте: ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2268) Євросоюз (13397) Каллас Кая (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як би то від обговорень з'являлись снаряди...
показати весь коментар
01.02.2024 12:04 Відповісти
Во время войны снаряды не обговаривают, их делают и молча. И много. Всегда пригодятся.
показати весь коментар
01.02.2024 12:07 Відповісти
Мені здається, що треба будувати військові та порохові заводи саме в країнах Балтії. А країни Балтії, своєю чергою, мають вимагати фінансування від ЄС. У більш західних країнах заводи будуватимуть дуже повільно. Крім того, на цих заводах можна було б працевлаштувати українських біженців і тих, у кого є довідка від мобілізації
показати весь коментар
01.02.2024 12:09 Відповісти
Думка гарна, але стратегічно це невірно: кацапи дуже близько.
показати весь коментар
01.02.2024 12:17 Відповісти
Близько - не має значення. Це територія НАТО
показати весь коментар
01.02.2024 12:23 Відповісти
Хм, ніби вже ж постачання тих снарядів почали. Отже рішення по них прийняте, затримка лише за тим що виробництво повільне. Для чого знову щось по тих снарядах обговорювати?
показати весь коментар
01.02.2024 12:26 Відповісти
Судячи зі статті, будуть обвговорювати саме прискорення виробництва.
Ще одне питання, яке я хочу підняти, - це ініціатива з постачання 1 мільйона снарядів (для України - ред.) Зараз лютий, і, здається, ми не зможемо досягти цієї мети. Джерело:
показати весь коментар
01.02.2024 12:38 Відповісти
ЯК ВОНИ ВСІ ВЖЕ НАДОЇЛИ З ТИМ ОБГОВОРЕННЯМ.
показати весь коментар
01.02.2024 12:45 Відповісти
 
 