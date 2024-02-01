Лідери Євросоюзу обговорять поставку 1 млн снарядів для України, - прем’єрка Естонії Каллас

На засіданні лідерів ЄС обговорюватиметься питання допомоги Україні, а також поставка 1 млн снарядів для Сил оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Ми сьогодні хочемо дійти згоди стосовно цих 50 мільярдів фінансової допомоги для України. Це головна мета. Ми прагнемо рішення для 27 країн, намагаємося всіх "взяти на борт". Ще одне питання, яке я хочу підняти, – це ініціатива з постачання 1 мільйона снарядів (для України - ред.) Зараз лютий, і, здається, ми не зможемо досягти цієї мети. Але без цих амбітних цілей ми б опинилися у гіршому місці. Добре, що виробництво боєприпасів зростає. Безумовно, цього поки недостатньо. Це також свідчить про те, що оборонна готовність європейських країн далека від такої, якою вона має бути", - зазначила вона.

Каллас розповіла, що третє питання, яке вона має намір порушити під час саміту, – це обходження санкцій ЄС та протидія такій діяльності.

"Коли ми читаємо статистику, що російський імпорт мікрочіпів збільшився і серед 20 країн, які до цього долучені, 15 – це західні компанії, і з цих 15 компаній 3 – європейські, - з цим треба щось робити. Це дійсно має значення, щоб прискорити завершення війни", - додала вона.

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