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Саміт ЄС у Брюсселі - наша остання і вирішальна битва, - президент Литви Науседа

науседа

1 лютого на саміті у Брюсселі мають обговорити спеціальний пакет підтримки України на близько 50 мільярдів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це перед початком спеціального саміту в Брюсселі заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Він пояснив, чому важливо саме зараз погодити виділення фінансування для України.

"Я хотів би зробити короткий екскурс в історію: близько 100 років тому в Росії був популярний революційний гімн, який звучить так: "Це наша остання і вирішальна битва" (в оригіналі Науседа сказав російською: Это наш последний и решительный бой – ред.). 100 років тому ворогом для Росії був міжнародний капіталізм, а сьогодні це демократичний устрій, права людини і верховенство права загалом", – сказав він.

При цьому президент Литви зазначив, що Україна для Росії є лише "першою лінією оборони". Тому країну слід підтримувати не тільки у військовому плані, а й у фінансовому. Науседа нагадав, що за словами президента Зеленського, Україні на цей рік країни потрібно 34 мільярди євро макрофінансової допомоги.

"Звичайно, Європа не в змозі сама надати таку суму, тому нам потрібна тісна координація з країнами-союзниками, особливо зі Сполученими Штатами, які розглядають подібний пакет", – додав Науседа

За його словами, "було б дуже прикро", якби ЄС сьогодні знову відклав рішення щодо підтримки, оскільки "час спливає і ми просто не маємо часу, і Україна не має часу".

Саміт ЄС у Брюселі

На саміті 1 лютого лідери Євросоюзу мають підтвердити свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні, а також закликатимуть прискорити постачання ракет і боєприпасів.

Європейські лідери сподіваються, що вдасться схвалити схвалить пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. Так, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо наголосив, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода є надзвичайно важливою. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск  заявив, що сьогодні необхідно зміцнити єдність навколо України, яка бореться проти Росії та її агресивної політики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вірить в ухвалення рішення про надання 50 млрд євро допомоги для України.

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Автор: 

Брюссель (284) допомога (8340) саміт (764) Євросоюз (13397) Науседа Гітанас (334)


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Усім країнам східної Європи необхідно терміново готуватися до прямої агресії з боку мордора за підтримки КИТАЯ, ІРАНА, КНДР та інших людожерських режимів. Тому що коли настане час Ч, США заявлять, що це ще не ескалація, тому американські солдати не будуть воювати за Європу.
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01.02.2024 12:23 Відповісти
Та ладно...завтра 2 лютого і все з початку - бути чи не бути. Як в понеділок...
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01.02.2024 12:24 Відповісти
Така заява ніби оті 50 мільярдів -і вже *уйло розгромлений.
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01.02.2024 12:29 Відповісти
"Останя битва".Как говорил классик.Две максимум три недели и все.
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01.02.2024 12:29 Відповісти
У кожному голівудівському бойовику наприкінці є " the last battle", після якої стомлені, але задоволені "гарні хлопці" обіймають довгоногих "вірних подруг" і задумливо вдивляються у далечінь, де на них чекають нові приголомшливі пригоди...
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01.02.2024 12:46 Відповісти
 
 