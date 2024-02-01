Саміт ЄС у Брюсселі - наша остання і вирішальна битва, - президент Литви Науседа

1 лютого на саміті у Брюсселі мають обговорити спеціальний пакет підтримки України на близько 50 мільярдів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це перед початком спеціального саміту в Брюсселі заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Він пояснив, чому важливо саме зараз погодити виділення фінансування для України.

"Я хотів би зробити короткий екскурс в історію: близько 100 років тому в Росії був популярний революційний гімн, який звучить так: "Це наша остання і вирішальна битва" (в оригіналі Науседа сказав російською: Это наш последний и решительный бой – ред.). 100 років тому ворогом для Росії був міжнародний капіталізм, а сьогодні це демократичний устрій, права людини і верховенство права загалом", – сказав він.

При цьому президент Литви зазначив, що Україна для Росії є лише "першою лінією оборони". Тому країну слід підтримувати не тільки у військовому плані, а й у фінансовому. Науседа нагадав, що за словами президента Зеленського, Україні на цей рік країни потрібно 34 мільярди євро макрофінансової допомоги.

"Звичайно, Європа не в змозі сама надати таку суму, тому нам потрібна тісна координація з країнами-союзниками, особливо зі Сполученими Штатами, які розглядають подібний пакет", – додав Науседа

За його словами, "було б дуже прикро", якби ЄС сьогодні знову відклав рішення щодо підтримки, оскільки "час спливає і ми просто не маємо часу, і Україна не має часу".

Саміт ЄС у Брюселі

На саміті 1 лютого лідери Євросоюзу мають підтвердити свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні, а також закликатимуть прискорити постачання ракет і боєприпасів.

Європейські лідери сподіваються, що вдасться схвалити схвалить пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. Так, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо наголосив, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода є надзвичайно важливою. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що сьогодні необхідно зміцнити єдність навколо України, яка бореться проти Росії та її агресивної політики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вірить в ухвалення рішення про надання 50 млрд євро допомоги для України.

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