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Боррель на саміті ЄС закликатиме збільшити військову допомогу Україні: Часу більше немає

боррель

На сьогоднішньому саміті в Брюсселі лідери 27 країн-членів Європейського Союзу мають збільшити військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Моя пропозиція - збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Я закликатиму їх (лідерів - ред.) досягти угоди якнайшвидше, тому що часу більше немає", - наголосив він.

За словами Борреля, війна Росії проти України є найбільшою загрозою для європейської безпеки.

"Ми можемо і маємо робити більше для підтримки України… Якщо ми цього не зробимо, ми заплатимо вищу ціну", - додав він.

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01.02.2024 12:38 Відповісти
 
 