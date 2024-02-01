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Боррель на саміті ЄС закликатиме збільшити військову допомогу Україні: Часу більше немає
На сьогоднішньому саміті в Брюсселі лідери 27 країн-членів Європейського Союзу мають збільшити військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Моя пропозиція - збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Я закликатиму їх (лідерів - ред.) досягти угоди якнайшвидше, тому що часу більше немає", - наголосив він.
За словами Борреля, війна Росії проти України є найбільшою загрозою для європейської безпеки.
"Ми можемо і маємо робити більше для підтримки України… Якщо ми цього не зробимо, ми заплатимо вищу ціну", - додав він.
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anton korsiner
показати весь коментар01.02.2024 12:38 Відповісти Мені подобається 0
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