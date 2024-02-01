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Рішення щодо України має бути ухвалено сьогодні, а не завтра, - голова Європарламенту Мецола

мецола

Рішення про 50 млрд євро для України необхідно ухвалити сьогодні, а не завтра. При цьому воно має бути ухвалене одностайно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в цьому переконана голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Україна - наш найвищий пріоритет. Нам потрібні домовленості сьогодні, які мають бути домовленостями 27. Це вплине на нашу легітимність, наш авторитет і нашу передбачуваність. Безпека України - це безпека Європи", - заявила голова Європарламенту.

Мецола наголосила, що у питанні виділення Україні фінансової допомоги Європейський парламент є "співзаконодавцем".

"Європейський парламент хоче проголосувати це рішення якнайшвидше для того, щоб надіслати чіткі меседжі про те, що ми знаємо, що Україна потребує EUR50 млрд для того, щоб і далі битися в цій війні для всіх нас, тому переговори у тристоронньому форматі між Європарламентом, Комісією і Радою тривають. Усе, що нам потрібно, то це рішення сьогодні, бо Україні потрібні гроші вчора, а не завтра чи післязавтра. Тому рішення має бути ухвалено сьогодні, і я сподіваюся, що ми зможемо надати новини, яких Україна відчайдушно потребує сьогодні", - сказала вона.

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Автор: 

Європарламент (1045) Євросоюз (13397) Мецола Роберта (100)


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вельми дякую тобі пані)
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01.02.2024 13:00 Відповісти
27 домовленостей...
Сім з них вже проголосовані...
Же...
Голословними словами...

Ще два роки так можна щоки...
Надувати послам...

Поки Україна Европу береже...
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01.02.2024 13:07 Відповісти
В ЕС занепокоїлися, психами Зе))
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01.02.2024 13:09 Відповісти
EU leaders unlock €50bn support package for Ukraine - ВВС

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01.02.2024 13:40 Відповісти
 
 