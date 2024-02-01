"Випадково" нарахував дружині 20 млн грн: ДБР викрило начальника фінансово-економічної служби однієї з в/ч на Київщині
Державне бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Київській області. До схеми він залучив дружину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що чоловік намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині - старшому солдату цієї частини.
"Ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову "не впорався із завданням", не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ще 5 лямів залишиться!!!
Є такі адвокати, що можуть доказати судді (для прикладу), що на швидкості більше 120 км/год знака обмеження швидкості 60 км/год просто водію не видно!
водигрошей в природі.....
Для фінансистів ЗСУ.
Тому є постійне намагання закрити рота журналістам.
І
Крадемо на пару...
Обираємо позу...
До першого позову-
Потім ділимось...
Каємось...
Врешті на Канари...
Ховаємось...
Вона хоч на службу ходить?
Інші не оцінили її натхнення й уміння... поки що?
- начальник фін-економ служби в/ч, який взагалі не розбирається в питаннях бухгалтерії
- дружина начальника фін-економ служби, що оформлена старшим солдатом (звісно може це і не так, і його жінка видатний, скажімо снайпер, але зазвичай саме просте пояснення є самим вірним).
- повна відсутність фінансового контролю, який повинен був зупинити переказ 20 млн., як явно неправильний/злочинний.
Відразу видно, що купа людей на "своєму місці", спеціалісти, що тут скажеш, хіба ж можна таких в окопи!