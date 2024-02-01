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Новини
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"Випадково" нарахував дружині 20 млн грн: ДБР викрило начальника фінансово-економічної служби однієї з в/ч на Київщині

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Державне бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Київській області. До схеми він залучив дружину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що чоловік намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині - старшому солдату цієї частини.

"Ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову "не впорався із завданням", не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини", - йдеться у повідомленні.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами.

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Автор: 

Київська область (4015) зловживання (76) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+25
Як завжди. Є ті хто краде. І є ті у кого крадуть. І ті у кого крадуть, в більшості, захищають від орків тих хто краде.
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01.02.2024 12:47
+18
Одного викрили - сотні вдалося -- хоч когось посадіть
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01.02.2024 12:45
+12
блеть,,, може й мені , якось випадково нарахуйте,,),,
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01.02.2024 12:43
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блеть,,, може й мені , якось випадково нарахуйте,,),,
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01.02.2024 12:43 Відповісти
і мені...
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01.02.2024 12:49 Відповісти
Ні не можА,), вас викриють!,,,,,,),,
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01.02.2024 13:49 Відповісти
по 5 ліміонів адвокату , прокурору, судді....
І ще 5 лямів залишиться!!!
Є такі адвокати, що можуть доказати судді (для прикладу), що на швидкості більше 120 км/год знака обмеження швидкості 60 км/год просто водію не видно!
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01.02.2024 14:12 Відповісти
Добре,--Згоден!,,),
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01.02.2024 14:14 Відповісти
Це тільки деяким підрахуям вдається.
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01.02.2024 13:17 Відповісти
Іноді думаю, яка ж багата Україна. Вже скільки років годує усіх тих ссавців, від мишей до китів. І всім вистачає, годує і годує, годує і годує ...
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01.02.2024 13:37 Відповісти
Одного викрили - сотні вдалося -- хоч когось посадіть
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01.02.2024 12:45 Відповісти
Як завжди. Є ті хто краде. І є ті у кого крадуть. І ті у кого крадуть, в більшості, захищають від орків тих хто краде.
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01.02.2024 12:47 Відповісти
круговорот води грошей в природі.....
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01.02.2024 12:50 Відповісти
самое смешное что по Закону и судебному постановлению ВСУ-- за все отвечает банк т.е. старший золдат жена получив бабки на карту а они прошли по графе зарплата и иные виды оплаты труда имеет ЗАКОННОЕ ПРАВО СНЯТЬ БАБКИ И ПОТРАТИТЬ ИХ.. хоть всю сумму правда банк поставит ворота и заблокирует такие суммы интересно откуда прилетело думаю НБУ и банк передали оперативную инфу о "зарплате" в 20 лямов.. но ПОДЛОСТЬ ИДИОТА В ТОМ ЧТО начислив жене липовые суммы в 20 лямов которыми он собирался перекрывать неплатежи недостачи по налогам по сути он свою жену подвел под монастырь и счастье что ей пришли на карту реально гроши а не на зарплатной ведомости...
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01.02.2024 12:50 Відповісти
Ось я бачу ви фахівець в цій галузі. Розкажіть як треба робити щоб не запалили контору.
Для фінансистів ЗСУ.
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01.02.2024 12:54 Відповісти
я юрист и скажу так А НИКАК любое тайное якобы деяние вроде все чин по чину раскручивается на раз БЫЫЛО БЫЫ ЖЕЛАНИЕ выявлять такие факты.. самое главное совет А ТЫ НЕ ВОРУЙ ТВОЙ ДОМ ТОГДА ТЮРЬМА НИЧЕГО ЛЕТ ЧЕРЗ 15 ВЫЙДЕШЬ ИЗ ТЮРЬМЫ ЧЕЛОВВЕКОМ.. если не помрешь в тюрьме от чахотки туберкулеза ВИЧ СПИД.. у меня одногруппник стал судьей.. выпуск 1987 года брал много нагло но на старость подлетел на мелочевке 4000 долларов или меньше хотя порой греб в десятки больше ..раза 3-4 выходил сухим из воды при очевидности давали выговор или вовсе отряхивался и что... а ничего суд дал ему 7 лет потом снизили до 5 и...... УМЕР ПОСЛЕ ГОДА ПОЛТОРА ТАМ В ТЮРЬМЕ возраст болячки понты ушли.. так что..
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01.02.2024 13:01 Відповісти
Я з вами не згоден. Ловлять тільки відбитих на всю голову які у відкриту крадуть. Бачу, ви не хочете виказувати секрети професії.
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01.02.2024 13:04 Відповісти
оцей кєнт не крав, він неправильно або невчасно перерахував податки, тому й викрили
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01.02.2024 13:28 Відповісти
нет уверен на 1505 ошибка что 20 лямов заехали на карту банка и все через полчаса делом занялись все НБУ СБ банка Минфин Налоговая ДБР СБУ дурачек да и только...
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01.02.2024 13:34 Відповісти
да нет ни каких СЕКРЕТОВ и не было была жажда власти наживы украсть а не заработать ПОВТОРЯЮ ЗАРАБОТАТЬ... все известно с времен Адама и Евы.. нет никаких специалистов по началу кажущаяся чистота аферы типа я нашел умный способ или самое самое умное преступление--- порождают в человеке утрату меры жадность растет геометрически... а там ошибки за ошибкой открывают доступ ко всей цепочке...
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01.02.2024 13:32 Відповісти
Так. Це коли правова держава. А в нас такі схеми зразу беруть під контроль самі знаєте хто.
Тому є постійне намагання закрити рота журналістам.
І
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01.02.2024 13:43 Відповісти
Я не спеціаліст в цій сфері, але наскільки я знаю у військових немає графи зарплата, а є грошове забезпечення і вони звільнені від податків. Може зараз і не так, але раніш було так.
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01.02.2024 13:19 Відповісти
податки платять - але починаючи із певної суми!
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01.02.2024 13:23 Відповісти
Зрозумів. У мене брат служив до 2005-го то в нього податки не вираховували. Я за той період знаю
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01.02.2024 13:32 Відповісти
закони змінюються - в мене дідусь служив, розказував що "за бездетность" вираховували із нього (певний проміжок часу)
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01.02.2024 13:40 Відповісти
Тоді казали шо "за яйця" навіть я застав таке при совку.
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01.02.2024 13:47 Відповісти
вираховують податки це точно.
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01.02.2024 13:26 Відповісти
Тепер піде у адвокати, як заведено Резніковим?...
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01.02.2024 12:50 Відповісти
причем тут адвокатура и резников ..если не в курсе то Резников до посады Министра МО был юристом адвокатом по диплому он юрист.... а этот с судимостью и скорее всего с дипломом экономиста и в адвокаты вы серьезно пишите бред и херню...
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01.02.2024 12:55 Відповісти
Серьезно верите, что кроме вас никто не знает, что Резников был раньше адвокатом? А кто запретит финансисту стать адвокатом в ближайшие пару лет? ..
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01.02.2024 12:59 Відповісти
Это ты сейчас хочешь сказать, что у Зеленского купленный диплом юриста?...ой смотри как бы с тебя придурка не спросили за базар???!!...
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01.02.2024 13:17 Відповісти
Військовим аташе до посольства в якомусь гондурасі...
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01.02.2024 12:59 Відповісти
Ми з Тамарою...
Крадемо на пару...

Обираємо позу...
До першого позову-

Потім ділимось...
Каємось...

Врешті на Канари...
Ховаємось...
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01.02.2024 12:52 Відповісти
І так в кожній в/ч,а ще неофіційно працюючих тьма,щоб не попасти під "справедливу" мобілізацію від "слуг".
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01.02.2024 12:52 Відповісти
Хорошо служиться дружині в такій в/ч......
Вона хоч на службу ходить?
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01.02.2024 12:52 Відповісти
А нахіба, усі "нормативи" здає чоловіку у певній позі, якщо оплату 20 млн грн додаткової винагороди отримує.
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01.02.2024 13:10 Відповісти
що ж вона там "витворяє" за такі кошти?
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01.02.2024 13:27 Відповісти
чоловік намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Джерело:

Інші не оцінили її натхнення й уміння... поки що?
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01.02.2024 13:33 Відповісти
похоже - вона членкіня чи членкуня...
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01.02.2024 13:35 Відповісти
В цій історії прекрасно все
- начальник фін-економ служби в/ч, який взагалі не розбирається в питаннях бухгалтерії
- дружина начальника фін-економ служби, що оформлена старшим солдатом (звісно може це і не так, і його жінка видатний, скажімо снайпер, але зазвичай саме просте пояснення є самим вірним).
- повна відсутність фінансового контролю, який повинен був зупинити переказ 20 млн., як явно неправильний/злочинний.
Відразу видно, що купа людей на "своєму місці", спеціалісти, що тут скажеш, хіба ж можна таких в окопи!
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01.02.2024 12:57 Відповісти
В в\ч керівник фінансового відділу нічого не зробить без підпису командира...
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01.02.2024 13:02 Відповісти
типу це поодинокий випадок((.Це ****** система. На ВСІХ рівнях! І де вище військове керівництво? Хтось вже покараний? Особисто я не пам"ятаю таких випадків. Та на всіх рівнях крадуть, і амуніцію, і гроші в військових. Відправляють на ротацію, у саме пекло, а коли неочикуванно з пекла повертаються залишки підрозділу, ті, кому вдалося вижити та вийти, то виявляється на них навіть зарплатню вже не нараховували, "поховали" їх та вже попилили її, а тут бац і повернулися люди.. Потім вже заднім числом їм нараховували бойові та з/п. Це як, *****?? Це хто винний?
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01.02.2024 12:57 Відповісти
як не соромно. війна. люди схаменіться.хоч потроху беріть
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01.02.2024 12:59 Відповісти
Згоден. Взяв би там мільйон, два. А так 20. Це вже перебор. Через те і спіймали.
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01.02.2024 13:11 Відповісти
Він уявив себе на нулі, та заплутався у нулях, не судіть його строго він більше не буде.
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01.02.2024 13:21 Відповісти
А, якби так випадково, нєчаянна пристрелити цього начальника, можна буде потім сказати, що загинув героїчно на передовій, але ні - прийшлось би рідним виплачувати
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01.02.2024 13:16 Відповісти
Яке кохання між подружжям
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01.02.2024 13:18 Відповісти
думаєте, що сядуть обоє???)
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01.02.2024 13:21 Відповісти
Мабуть вона й гадки не мала що він творить, зарплатна картка була в нього і витрачав ці кошти на коханок.
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01.02.2024 13:24 Відповісти
....хороший хід думок!
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01.02.2024 13:26 Відповісти
Сценарій для серіалу. В нас таке *******.
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01.02.2024 13:46 Відповісти
Как же ты, пародия на президента,собираешься выиграть войну, привлечь людей воевать,если уже, даже в такой критический для страны час, ты не то ,что не расстрелял (по законам военного времени) хотя бы одну из воровских мразей, но даже не посадил,не отправил в штрафбат,искупать кровью...дал бы воинам или толпе на растерзание...одни воюют и отдают жизни,другие смеются и жируют.
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01.02.2024 14:31 Відповісти
треугольный напильник помогает правильно писать циферки....
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01.02.2024 16:54 Відповісти
 
 