"Випадково" нарахував дружині 20 млн грн: ДБР викрило начальника фінансово-економічної служби однієї з в/ч на Київщині

Державне бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Київській області. До схеми він залучив дружину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що чоловік намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині - старшому солдату цієї частини.

"Ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову "не впорався із завданням", не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини", - йдеться у повідомленні.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами.

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