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Буданов відмовився коментувати можливе призначення на місце Залужного: В мене немає конфліктів

буданов,кирило,валерій,залужний

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не став коментувати своє можливе призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, про яке вже кілька днів пишуть закордонні медіа.

Питання про призначення йому задали журналісти CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони нагадали про чутки про те, що президент Володимир Зеленський може незабаром звільнити головкома із посади, а Буданов розглядається як можлива заміна.

Але розвідник не став обговорювати ці повідомлення.

"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов.

Читайте: Наступні шість місяців на фронті будуть цікавими, війна закінчиться поверненням втраченого, - Буданов

Можлива відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

За даними ЗМІ, процес звільнення загальмували, коли новина про відставку потрапила до преси. Втім, західні видання припускають, що Зеленський все одно звільнить Залужного - це лише питання часу.

Як можливих наступників Залужного називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ і східного фронту Олександра Сирського. За даними ЗМІ, обидва вони відмовилися зайняти місце Залужного.

Самому Залужному Зеленський, за даними ЗМІ, пропонував посаду секретаря РНБО, але той не пристав на цю пропозицію.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+13
Звичайно . Конфлікти можуть бути між особистостями . А у безхребетних немає ні цінностей, ні честі , ні конфліктів ...
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01.02.2024 13:11
+7
Звільнення Залужного буде стратегічною катастрофою. Буданів або він з ЗЕ особисто його не зможуть замінити, зовсім інакший масштаб, зокрема тільки освіта та досвід комусь дуже бракує
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01.02.2024 13:29
+7
Два фото: мужик i сцикун.
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01.02.2024 13:32
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01.02.2024 13:10 Відповісти
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01.02.2024 13:11 Відповісти
Як буде далі точно ніхто не знае. Навіть Зеленський. Тому чутки що обовьязково Залужного вберуть «трохи» перебільшенні.

ясно одне:

1. 29 числа Зеленський наніс імеджеві втрати авторитету Україні. уе він зробив сам. Ніхто його в шию не товкла.

2. західні партнери дуже стурбовані таким ризиком зміни топового генерала. Вони добре знають та цінять Залужного.

3. Вони йому довіряють. Вони знають що таке ЗСУ Залужного.
Але вони не знають яке буде ЗСУ прі новому військовому командирі.

4. Москва аплодує Зеленському. Він сам убирав ворого кацапів, якій заявив що його мрія е пропхати ь танком по Червоній Площі.

5. Зеленський своїми діями вже завдав шкоди Україні. Та вдарив по майбутній підтримки заходу. Поставив майбутню Перемогу України під питання.

Це не просто « зрада», це більше- це Помилка.
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01.02.2024 16:25 Відповісти
Звичайно . Конфлікти можуть бути між особистостями . А у безхребетних немає ні цінностей, ні честі , ні конфліктів ...
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01.02.2024 13:11 Відповісти
Тим не менше, цією амебою забивають інфопростір... щокастий те, щокастий се...
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01.02.2024 13:47 Відповісти
Ми знаєм що у Буханова конфліктів зОпою немає.
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01.02.2024 13:48 Відповісти
Суеверный, сглазить боится.
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01.02.2024 13:12 Відповісти
...ти і тут продовжуєш смердіти?
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01.02.2024 13:21 Відповісти
Зесрань таки тупувата, навіть коли серить, забуаає штани зняти
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01.02.2024 13:24 Відповісти
Так і буде тепер називатись -хоробрий.
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01.02.2024 13:25 Відповісти
Звільнення Залужного буде стратегічною катастрофою. Буданів або він з ЗЕ особисто його не зможуть замінити, зовсім інакший масштаб, зокрема тільки освіта та досвід комусь дуже бракує
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01.02.2024 13:29 Відповісти
igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

А може все набагато простіше? Щоденно та щохвилинно атакують Генерала по іншій причині? Не можуть йому пробачити те, що ввʼязавшись в бій на чолі ЗСУ, приймаючи миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав чиїсь добре розкладені карти? Зламав план «Україну за 3 тижня»?
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01.02.2024 14:48 Відповісти
Два фото: мужик i сцикун.
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01.02.2024 13:32 Відповісти
боданов нічого не рішає, що скаже опікун клована єрмак так і буде
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01.02.2024 15:47 Відповісти
За повідомленням пана Гросселя,проти відставки Залужного виступили досить багато офіцерів вищої та середньої ланки.А Сирського в армії (свої ж офіцери) ,рахують приспособлєнцем та людиною без моральних цінностей.
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01.02.2024 13:38 Відповісти
сирський це такий же зрадник як вся жОпа каламойші, не розумію скільки ще українці будуть це гниле болото терпіти
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01.02.2024 15:51 Відповісти
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01.02.2024 13:41 Відповісти
Цей щотижневий відео-блогер хоч чуйку має на відміну від щовечірнього
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01.02.2024 13:41 Відповісти
Невже йому дійсно, стало СОРОМНО, за таку галіматню від Зеленського і оточення дуполизів!?!?
Як же себе, треба неповажати, щоб брати участь у цій зраді в ОПУ, проти України, під час КРИВАВОЇ московської війни!!?
Схаменіться, ідіоти, ворог сидить в хаті!
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01.02.2024 13:42 Відповісти
Два ворога
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01.02.2024 15:43 Відповісти
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01.02.2024 13:50 Відповісти
Если зеленский думает, что за четыре года дерьмак его научил быть политиком, дипломатом, военным .....
То пусть возьмет дерьмака, татарова, безеглую, тищенко ........ 95 квартал, дизель шоу, потапа и остальных награжденных СПЕЦспецназовцев, переодевается в пиксель и под Авдеевку. Личным примером показать, как надо бить его любимую русню.
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01.02.2024 13:50 Відповісти
справа в тому що вони також русня в касаворотці, тільки маскуються під українців
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01.02.2024 15:54 Відповісти
Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу ГУР Міноборони ( Буданову ) і не повернувся.

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і вже майже п'ять місяців не повертається в Україну.
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01.02.2024 13:53 Відповісти
Буданов на свому місці непогано справляється. Поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушко до Генштабу.
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01.02.2024 13:57 Відповісти
Давайте підараси тількі спробуйте ше це зробити..побачете що буде.
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01.02.2024 14:20 Відповісти
ОПешні шістки натякають, що Залужний вже звільнений. І радіють.

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01.02.2024 14:28 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02tiXykdbxp3UcWYrJmMeGomoa2M4VnMBQvPqVrkfHasXra4VtbuHyJzobBJgGD9K5l?__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Лично я считаю, что новым главкомом надо сделать Буданова.

Во-первых, его пытался отравить Путин.

Во-вторых, Буданов будущий политолог.

В-третьих, Буданов обещает нам наступление в 24-м году. Правда, уже без кофе в Ялте.

Ну и в-четверых: главком Буданов - это звучит красиво и победоносно! Только конницы не хватает…
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01.02.2024 14:57 Відповісти
Не представляю, как этот zеленый ***** будет отдавать команды боевым генералам. Конченый
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01.02.2024 15:06 Відповісти
Буданов, та скажи що Залужного ти поважаєш, а сам ти тільки диверсант, це твоя спеціальність, а не керувати військами на полю бої!!!
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01.02.2024 15:26 Відповісти
Найголовніше, що у буданова немає конфліктів з його власним сумлінням!
Ні за що пресують справжнього розвідника Червінського, а йому пофіг!
Забрехався зі звільненням Криму - знову пофіг!
А як офіцер мав би, щонайменше, піти у відставку!
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01.02.2024 15:27 Відповісти
Усі зелені - *****
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01.02.2024 15:46 Відповісти
був такий собі Чезаре Ломброзо, автор теорії про визначення схильностей людини за його антропологічними даними, за обличчям, якщо простіше. Ця теорія актуальна й досі. І от, виходячи з цієї теорії вгадайте, на якому фото воїн, а на якому дрібнокримінальне крисеня.
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01.02.2024 18:02 Відповісти
Невже продаш пана ЗАЛУЖНОГО?
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01.02.2024 22:13 Відповісти
Якщо так станется ,моя родина не повесится до дому, моi 3 дiтей матимуть iньший дiм.
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01.02.2024 22:15 Відповісти
 
 