Буданов відмовився коментувати можливе призначення на місце Залужного: В мене немає конфліктів
Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не став коментувати своє можливе призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, про яке вже кілька днів пишуть закордонні медіа.
Питання про призначення йому задали журналісти CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони нагадали про чутки про те, що президент Володимир Зеленський може незабаром звільнити головкома із посади, а Буданов розглядається як можлива заміна.
Але розвідник не став обговорювати ці повідомлення.
"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов.
Можлива відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
За даними ЗМІ, процес звільнення загальмували, коли новина про відставку потрапила до преси. Втім, західні видання припускають, що Зеленський все одно звільнить Залужного - це лише питання часу.
Як можливих наступників Залужного називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ і східного фронту Олександра Сирського. За даними ЗМІ, обидва вони відмовилися зайняти місце Залужного.
Самому Залужному Зеленський, за даними ЗМІ, пропонував посаду секретаря РНБО, але той не пристав на цю пропозицію.
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ясно одне:
1. 29 числа Зеленський наніс імеджеві втрати авторитету Україні. уе він зробив сам. Ніхто його в шию не товкла.
2. західні партнери дуже стурбовані таким ризиком зміни топового генерала. Вони добре знають та цінять Залужного.
3. Вони йому довіряють. Вони знають що таке ЗСУ Залужного.
Але вони не знають яке буде ЗСУ прі новому військовому командирі.
4. Москва аплодує Зеленському. Він сам убирав ворого кацапів, якій заявив що його мрія е пропхати ь танком по Червоній Площі.
5. Зеленський своїми діями вже завдав шкоди Україні. Та вдарив по майбутній підтримки заходу. Поставив майбутню Перемогу України під питання.
Це не просто « зрада», це більше- це Помилка.
@IgorZ_ua
А може все набагато простіше? Щоденно та щохвилинно атакують Генерала по іншій причині? Не можуть йому пробачити те, що ввʼязавшись в бій на чолі ЗСУ, приймаючи миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав чиїсь добре розкладені карти? Зламав план «Україну за 3 тижня»?
Як же себе, треба неповажати, щоб брати участь у цій зраді в ОПУ, проти України, під час КРИВАВОЇ московської війни!!?
Схаменіться, ідіоти, ворог сидить в хаті!
То пусть возьмет дерьмака, татарова, безеглую, тищенко ........ 95 квартал, дизель шоу, потапа и остальных награжденных СПЕЦспецназовцев, переодевается в пиксель и под Авдеевку. Личным примером показать, как надо бить его любимую русню.
Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і вже майже п'ять місяців не повертається в Україну.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02tiXykdbxp3UcWYrJmMeGomoa2M4VnMBQvPqVrkfHasXra4VtbuHyJzobBJgGD9K5l?__cft__[0]=AZUgDTvupuG9Qb8yMBhlUByjMyixWFhsD81CDPUctwSRTm061Qy1Fyt8wFPrDqJIb47aEY3Cdih9d5BQOagXdhbIfUxC5v0rX2Ym405wH5oQM-_SWYH8QJYK1YBbMZ35WgpuedeUI04kd0t6m-B9PtCq&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Лично я считаю, что новым главкомом надо сделать Буданова.
Во-первых, его пытался отравить Путин.
Во-вторых, Буданов будущий политолог.
В-третьих, Буданов обещает нам наступление в 24-м году. Правда, уже без кофе в Ялте.
Ну и в-четверых: главком Буданов - это звучит красиво и победоносно! Только конницы не хватает…
Ні за що пресують справжнього розвідника Червінського, а йому пофіг!
Забрехався зі звільненням Криму - знову пофіг!
А як офіцер мав би, щонайменше, піти у відставку!