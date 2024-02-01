Буданов відмовився коментувати можливе призначення на місце Залужного: В мене немає конфліктів

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не став коментувати своє можливе призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, про яке вже кілька днів пишуть закордонні медіа.

Питання про призначення йому задали журналісти CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони нагадали про чутки про те, що президент Володимир Зеленський може незабаром звільнити головкома із посади, а Буданов розглядається як можлива заміна.

Але розвідник не став обговорювати ці повідомлення.

"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов.

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Можлива відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

За даними ЗМІ, процес звільнення загальмували, коли новина про відставку потрапила до преси. Втім, західні видання припускають, що Зеленський все одно звільнить Залужного - це лише питання часу.

Як можливих наступників Залужного називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ і східного фронту Олександра Сирського. За даними ЗМІ, обидва вони відмовилися зайняти місце Залужного.

Самому Залужному Зеленський, за даними ЗМІ, пропонував посаду секретаря РНБО, але той не пристав на цю пропозицію.