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Новини Допомога Україні
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Зеленський про 50 млрд євро від ЄС для України: "Не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію"

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення рішення про виділення 50 млрд євро допомоги для України.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ

"Вдячний Шарлю Мішелю і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Читайте: Зеленський по-своєму бачить, що має відбуватися на полі бою. Генерали не завжди згодні, - автор книги про президента України Шустер

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) Євросоюз (13397)


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Топ коментарі
+20
Обдолбна нікчема: ходить по світу з протягнутою рукою, а яку кістку кинуть - піариться на весь світ. Ніби то його "досягнення". Гнати в шию, натягнути кайданки і віддати під суд!
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01.02.2024 13:25
+17
воно взагалі чимось займається, окрім гундосих відосіків?
дають Україні та її героїчному народові, а не тобі - зрадник та мародер!

тільки новина, що виділяють з'явилася, а воно вже прогунділо!
хоч на обід сходи - мівіни поїшь
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01.02.2024 13:22
+16
Очевидно це дали під гарантії Залужного, а не зелених крис.
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01.02.2024 13:17
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Очевидно це дали під гарантії Залужного, а не зелених крис.
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01.02.2024 13:17 Відповісти
От буде косьба бабла. 59 лярдів!!!!!!!
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01.02.2024 13:48 Відповісти
Гроші дав ЕС не Зеленському, а Україні. Її Народу!

Зеленський це нанятий Народом тимчасовий менеджер.

Після його строку він ще буде повинен відчитатися про свою « діяльність».

Та отримати від Народу справедливу оцінку.
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01.02.2024 14:52 Відповісти
Значно для кагалу важливіше!
Бо санкційний тиск не розкрадеш- клепки не стане, а за військову допомогу вже по лапах луплять.
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01.02.2024 13:20 Відповісти
Та вже знаєм шо виділили -- тепер кожен буде розказувати шо це він руку доклав
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01.02.2024 13:21 Відповісти
А цьому низькорослому барбосіку ,лише б лапи засунути в бабло...
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01.02.2024 13:22 Відповісти
Головне щоб на Єдиному Марахвоні про це розказали !
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01.02.2024 13:52 Відповісти
вофка зе - тупа, мстива, дріб'язкова, малоросійська падлюка, йому плювати на Україну, українців, його цікавлять тільки бабки які можна вкрасти і дуті рейтенги !!! воно хоче царювати в Україні до гробу !!!

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01.02.2024 14:44 Відповісти
воно взагалі чимось займається, окрім гундосих відосіків?
дають Україні та її героїчному народові, а не тобі - зрадник та мародер!

тільки новина, що виділяють з'явилася, а воно вже прогунділо!
хоч на обід сходи - мівіни поїшь
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01.02.2024 13:22 Відповісти
Вже рота роззявив
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01.02.2024 13:23 Відповісти
Обдолбна нікчема: ходить по світу з протягнутою рукою, а яку кістку кинуть - піариться на весь світ. Ніби то його "досягнення". Гнати в шию, натягнути кайданки і віддати під суд!
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01.02.2024 13:25 Відповісти
Пора вже писати петицію , шоб цього під.раса 🤡 викинули з ОПи ...за грати, чмо занюхане !!!
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01.02.2024 13:33 Відповісти
Акакаяразніца…. Не відлякуйте нам війною, отих інвесторів з Оману…
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01.02.2024 13:35 Відповісти
Зелень вже рота роззявило і почісує рученьки на бабло ,
яке поступить до Украіни 😠
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01.02.2024 13:53 Відповісти
Долоньки вже спітніли
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01.02.2024 14:11 Відповісти
это Порошенко позаботился, пока ты в днюхе под кайфом валялся. Залужный надеюсь тебе тоже пистолет подарил, как и ты ему, а это намёк
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01.02.2024 14:16 Відповісти
Гарна новина.
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01.02.2024 14:23 Відповісти
ЦН, чому росія з великої літери? Слава ЗСУ!
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01.02.2024 14:25 Відповісти
а руки чешуться правда....якщо у готівку перевести це сотня вагонів буде.
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01.02.2024 14:52 Відповісти
І не мрій вкрасти хоч один цент, ****!!!
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01.02.2024 15:18 Відповісти
Йди.... у відставку, чмо тупориле.
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01.02.2024 18:07 Відповісти
Хай подякує особисто Мелоні та Порошенку, які дійсно все для цього робили.
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01.02.2024 19:28 Відповісти
 
 