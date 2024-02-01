Зеленський про 50 млрд євро від ЄС для України: "Не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення рішення про виділення 50 млрд євро допомоги для України.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ

"Вдячний Шарлю Мішелю і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

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