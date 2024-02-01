УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9408 відвідувачів онлайн
Новини
519 3

У РФ депортованих українських підлітків змушують брати участь у програмах мілітаризації, - Костін

андрій,костін

Офіс Генпрокурора перевіряє інформацію щодо депортованих до Росії українських дітей під виглядом "гуманітарних операцій". Зокрема, хлопчиків-підлітків змушують брати участь у програмах мілітаризації.

Про це розповів під час конференції в Ризі "Війна Росії проти дітей" генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19 546 дітей, які були примусово вивезені Росією під виглядом "гуманітарних" операцій. Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності: надають російське громадянство, влаштовують у російські сім'ї, змушують проходити перевиховання російською мовою, забороняють їм розмовляти українською. Хлопчиків-підлітків часто змушують брати участь у програмах мілітаризації", - наголосив Костін.

Генпрокурор зауважив, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом визнати депортацію українських дітей воєнним злочином та геноцидом проти народу України

Костін також додав, що Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що "в жодній із ситуацій, які розглядала Комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом".

"Переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами", - сказав він.

"Ми повинні використовувати кожну можливість, аби ефективно протидіяти цим кричущим порушенням міжнародного права та повернути дітей додому. Ми не маємо ні законних, ні моральних підстав зупинятися доти, доки кожна дитина не повернеться додому цілою та неушкодженою, - закликав генпрокурор.

Читайте також: Наразі зафіксовано 19 546 випадків примусового переміщення українських дітей, депортованих РФ, - Лубінець

Автор: 

депортація (723) підлітки (404) Костін Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імперія і яничари. Потім відправлять нас же вбивати. Мразотність в тому шо їм жмуть руки і говорять про "великую культуру"
показати весь коментар
01.02.2024 13:17 Відповісти
Насильство над ДІТЬМИ з України, це і є приклад воєнного злочину прутіна-***** та його привладних! Геноцид Українців! за національною ознакою!
Слава Україні!
показати весь коментар
01.02.2024 13:32 Відповісти
Зебіли імені 73% вавививерженців, ви зробили це разом.
показати весь коментар
01.02.2024 13:39 Відповісти
 
 