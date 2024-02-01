У РФ депортованих українських підлітків змушують брати участь у програмах мілітаризації, - Костін

Офіс Генпрокурора перевіряє інформацію щодо депортованих до Росії українських дітей під виглядом "гуманітарних операцій". Зокрема, хлопчиків-підлітків змушують брати участь у програмах мілітаризації.

Про це розповів під час конференції в Ризі "Війна Росії проти дітей" генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19 546 дітей, які були примусово вивезені Росією під виглядом "гуманітарних" операцій. Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності: надають російське громадянство, влаштовують у російські сім'ї, змушують проходити перевиховання російською мовою, забороняють їм розмовляти українською. Хлопчиків-підлітків часто змушують брати участь у програмах мілітаризації", - наголосив Костін.

Генпрокурор зауважив, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом.

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Костін також додав, що Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що "в жодній із ситуацій, які розглядала Комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом".

"Переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами", - сказав він.

"Ми повинні використовувати кожну можливість, аби ефективно протидіяти цим кричущим порушенням міжнародного права та повернути дітей додому. Ми не маємо ні законних, ні моральних підстав зупинятися доти, доки кожна дитина не повернеться додому цілою та неушкодженою, - закликав генпрокурор.

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