Сили оборони ліквідували 32 окупантів, знищили 2 спостережні пункти та 9 гармат ворога на лівому березі Дніпра
Сили оборони України за минулу добу знищили два ворожі спостережні пункти, 9 гармат та 32 російських окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Сил оборони півдня України.
"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу у ворога на лівому березі Дніпра стало менше на:
- 32 окупанти;
- 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
- 9 гармат, в т.ч. гаубиця "Мста-Б";
- 3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";
- 7 одиниць автомобільної техніки.
- 2 спостережні пункти.
Триває дорозвідка, додали у пресслужбі.
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