Сили оборони ліквідували 32 окупантів, знищили 2 спостережні пункти та 9 гармат ворога на лівому березі Дніпра

Сили оборони України за минулу добу знищили два ворожі спостережні пункти, 9 гармат та 32 російських окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Сил оборони півдня України.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу у ворога на лівому березі Дніпра стало менше на:

32 окупанти;

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

9 гармат, в т.ч. гаубиця "Мста-Б";

3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";

7 одиниць автомобільної техніки.

2 спостережні пункти.

Триває дорозвідка, додали у пресслужбі.

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