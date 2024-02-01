Україна розраховує отримати перший транш у розмірі €4,5 млрд з нового пакету допомоги від ЄС у березні, - Мінекономіки
Наприкінці лютого Європейський парламент має затвердити програму фінансової допомоги Ukraine Facility на 50 млрд євро, яку сьогодні схвалила Європейська рада. Перший транш Україна отримає в березні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Мінекономіки.
"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року
План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в Україні. Транші надаватимуться щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ, додали в пресслужбі.
Програма ЄС на 50 млрд євро для України
Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
Також бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.
Саміт ЄС
Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
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всьо! грошики тютю.
шурма, не дасть збрехати.
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як що цивілізація, бажає нам допомагати, то нехай це роблять через свої рахунки під конкретні програми, під сувору звітність!
або взагалі, хай дають на ці гроші, виключно зброю!
бо, яка в них користь, як що тарифи підвищують, ціни ростуть, влада заганяє громадян в рабство?
а тобі радісно пише відосік: ура ми отримали 50 млрд!
ти не чув, що зе!поц, вже тричі поборов всю корупцію в україні?
ти не чув, що уряд єдності і перемоги, зе!поцу не потрібен, у нього 5-5 менеджерів?
ой. щось я розійшовся. ти ж, або троляка або позитивний дописувач.