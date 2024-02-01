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Новини Допомога Україні
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Україна розраховує отримати перший транш у розмірі €4,5 млрд з нового пакету допомоги від ЄС у березні, - Мінекономіки

єс,допомога

Наприкінці лютого Європейський парламент має затвердити програму фінансової допомоги Ukraine Facility на 50 млрд євро, яку сьогодні схвалила Європейська рада. Перший транш Україна отримає в березні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Мінекономіки.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в Україні. Транші надаватимуться щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ, додали в пресслужбі.

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Програма ЄС на 50 млрд євро для України

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Також бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

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Саміт ЄС

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Автор: 

допомога (8340) економіка (929) Євросоюз (13397) Свириденко (316)


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Топ коментарі
+1
Сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора року становить 33,3 млрд гривень, що означаєhttps://tsn.ua/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96 закупівлю , тобто сплату коштів постачальнику, але неотримання обіцяного товару в обумовлений термін.

Зокрема, як з'ясували автори розслідування, два позови подано до держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" на загальну суму 131,5 млн грн.

Два мільярди гривень витратило Міністерство оборони України на три контракти про закупівлю ***********. Усі три контракти провалилися.

Служба безпеки України та Міністерство оборони виявили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Міністерство оборони викрило чергову спробу поставити військовим понад 362 тонн неякісних продуктів.
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01.02.2024 14:20
+1
це означає, що як що ці гроші зайдуть на рахунки казначейства україни, третину, як мінімум, ніхто із пересічних українців ніколи не побачить! ні в якому вигляді!

як що цивілізація, бажає нам допомагати, то нехай це роблять через свої рахунки під конкретні програми, під сувору звітність!

або взагалі, хай дають на ці гроші, виключно зброю!
бо, яка в них користь, як що тарифи підвищують, ціни ростуть, влада заганяє громадян в рабство?

а тобі радісно пише відосік: ура ми отримали 50 млрд!
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01.02.2024 15:20
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ось вони, контракти умерова!
всьо! грошики тютю.
шурма, не дасть збрехати.
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01.02.2024 14:00 Відповісти
Що не так??,
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01.02.2024 14:13 Відповісти
Сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора року становить 33,3 млрд гривень, що означаєhttps://tsn.ua/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96 закупівлю , тобто сплату коштів постачальнику, але неотримання обіцяного товару в обумовлений термін.

Зокрема, як з'ясували автори розслідування, два позови подано до держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" на загальну суму 131,5 млн грн.

Два мільярди гривень витратило Міністерство оборони України на три контракти про закупівлю ***********. Усі три контракти провалилися.

Служба безпеки України та Міністерство оборони виявили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Міністерство оборони викрило чергову спробу поставити військовим понад 362 тонн неякісних продуктів.
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01.02.2024 14:20 Відповісти
Та й що???, навіщо мені ці факти??, що є, то є, чи без цієї допомоги, було б краще??,Гандонів на жаль ще хватає, і Це добре, що викривають, На превелику Жаль!!! почали тіки в останні роки!,(,
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01.02.2024 14:47 Відповісти
це означає, що як що ці гроші зайдуть на рахунки казначейства україни, третину, як мінімум, ніхто із пересічних українців ніколи не побачить! ні в якому вигляді!

як що цивілізація, бажає нам допомагати, то нехай це роблять через свої рахунки під конкретні програми, під сувору звітність!

або взагалі, хай дають на ці гроші, виключно зброю!
бо, яка в них користь, як що тарифи підвищують, ціни ростуть, влада заганяє громадян в рабство?

а тобі радісно пише відосік: ура ми отримали 50 млрд!
показати весь коментар
01.02.2024 15:20 Відповісти
то нехай це роблять через свої рахунки під конкретні програми, під сувору звітність! ----- Ось і відповідь, на усі ваші "зради"--
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01.02.2024 18:11 Відповісти
тобто у нас все добре, і взагалі с кожним днем ще краще: з верховенством права? з правами людини? з опозиційними партіями? зі свободою слова? з боротьбою з корупцією?

ти не чув, що зе!поц, вже тричі поборов всю корупцію в україні?
ти не чув, що уряд єдності і перемоги, зе!поцу не потрібен, у нього 5-5 менеджерів?

ой. щось я розійшовся. ти ж, або троляка або позитивний дописувач.
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01.02.2024 18:58 Відповісти
То так, Але краще бути позитивний дописувачем, аніж негативним пистуном,!(, не пишіть мені більше.
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01.02.2024 19:04 Відповісти
Шо, знову рехворми? Та скільки мона??? Дайте Опі спокійно розподіляти бабулєтікі!!!!
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01.02.2024 15:15 Відповісти
 
 