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Новини Війна
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Понад 40 нових зразків озброєння й техніки прийняли до використання в ЗСУ, - Міноборони

сау,британська,as-90

В січні 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяІнформ.

У новому переліку допущених до експлуатації зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) - САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

ТАкож у переліку є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).

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Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Автор: 

Міноборони (7354) зброя (7460)


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перші парашути подаруйте ОПі дЄрьмака, але із додатковим відділенням для песика по кличці ВаваБуба. Із побажаннями:" наф.й..."
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01.02.2024 14:10 Відповісти
..я просто хочу авторам статей о технике США..Запомните,плз что существует 2 мили,морская и сухопутная,и когда пишете, не надо мудрить,пЕшите как в инструкции...
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01.02.2024 18:43 Відповісти
 
 