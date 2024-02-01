Понад 40 нових зразків озброєння й техніки прийняли до використання в ЗСУ, - Міноборони

В січні 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяІнформ.

У новому переліку допущених до експлуатації зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) - САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

ТАкож у переліку є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).

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Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.