УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9408 відвідувачів онлайн
Новини
5 410 16

Сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні, затримано в Аргентині, - ДБР

чуркін

В Аргентині затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який, за даними ДБР, намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

ДБР нагадує, що у липні 2022 року було повідомлено про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин рф Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком. Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні", - йдеться в повідомленні.

Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно, додали у Бюро.

Читайте: "Випадково" нарахував дружині 20 млн грн: ДБР викрило начальника фінансово-економічної служби однієї з в/ч на Київщині

Автор: 

Аргентина (131) затримання (4339) ДБР (3488)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
У кацапів чуркіних більша половина решта оглобліни.
показати весь коментар
01.02.2024 14:29
+3
На Промокашку схожий...

"А на бєлай скамьє-є-є, на скамьє падсудіми-и-их..."
показати весь коментар
01.02.2024 14:17
+3
класні схеми видумували комуняка кравчук, Злодій кучма з пінчуками та шапкокрадами з лазаpенками та Бабами юлями:

"руZZкій бізнесмен" чуркін взяв кредит в Українському банку, щоб купити та збанкрутувати Львівський автобусний завод, де працювало 15-18 тисяч працівників....

я НЕ розумію, де тітушки під банками з вимогами щоб НЕ давали та позабирали всі активи у руZZкіх в Україні?! арахамії з татаравими забоpоняють??
показати весь коментар
01.02.2024 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невдобно вийшло ...🤡 пообіцяв гарантії а Аргентина болт забила на гарантії
показати весь коментар
01.02.2024 14:16 Відповісти
Чуркін получив пень колоду.
показати весь коментар
01.02.2024 14:16 Відповісти
На Промокашку схожий...

"А на бєлай скамьє-є-є, на скамьє падсудіми-и-их..."
показати весь коментар
01.02.2024 14:17 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 18:23 Відповісти
класні схеми видумували комуняка кравчук, Злодій кучма з пінчуками та шапкокрадами з лазаpенками та Бабами юлями:

"руZZкій бізнесмен" чуркін взяв кредит в Українському банку, щоб купити та збанкрутувати Львівський автобусний завод, де працювало 15-18 тисяч працівників....

я НЕ розумію, де тітушки під банками з вимогами щоб НЕ давали та позабирали всі активи у руZZкіх в Україні?! арахамії з татаравими забоpоняють??
показати весь коментар
01.02.2024 14:23 Відповісти
Садовий в темі та долі?
показати весь коментар
01.02.2024 17:56 Відповісти
я думаю, п. Садовий тільки вчився різним схемам...в ті часи, коли це робилось...
такі справи робили "львів`янин" жид руZZкій алігарх Злодій та друг арахамій фрідман...

так -само він в свої "активи" захопив 50% Моршинської та КиївСтару...щоб потім ліквідувати...
показати весь коментар
01.02.2024 18:49 Відповісти
Цей ігор чуркін - племінник того чуркіна, який ****** у ООН, а потім копита відкинув...
показати весь коментар
01.02.2024 14:24 Відповісти
У кацапів чуркіних більша половина решта оглобліни.
показати весь коментар
01.02.2024 14:29 Відповісти
Це той самий чуркін, який Окочуркін?
показати весь коментар
01.02.2024 14:48 Відповісти
То може, оте прикре самогубство, чи є інші варіанти…
Кари, убивцям українців, страшної кари!
показати весь коментар
01.02.2024 14:57 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 15:39 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 15:42 Відповісти
брати Чуркіни свого часу прихапали найбільший в Миколаєві "Черноморський суднобудівний завод"(ЧСЗ) згодов перепродавши його ще одному русскомирцу Новинскому
показати весь коментар
01.02.2024 16:18 Відповісти
Вони там були Фунтами. Як і на ЛАЗі. За інфою кацапстану після кривої битви, яку влаштували "друзья" Дімона Бахусовича даги, завод перейшов до патріота в куртці Роснефті.
показати весь коментар
01.02.2024 16:52 Відповісти
Тема Садового не розкрита
показати весь коментар
01.02.2024 17:52 Відповісти
 
 