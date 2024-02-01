Сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні, затримано в Аргентині, - ДБР
В Аргентині затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який, за даними ДБР, намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.
ДБР нагадує, що у липні 2022 року було повідомлено про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.
"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин рф Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.
Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком. Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні", - йдеться в повідомленні.
Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно, додали у Бюро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"А на бєлай скамьє-є-є, на скамьє падсудіми-и-их..."
"руZZкій бізнесмен" чуркін взяв кредит в Українському банку, щоб купити та збанкрутувати Львівський автобусний завод, де працювало 15-18 тисяч працівників....
я НЕ розумію, де тітушки під банками з вимогами щоб НЕ давали та позабирали всі активи у руZZкіх в Україні?! арахамії з татаравими забоpоняють??
такі справи робили "львів`янин" жид руZZкій алігарх Злодій та друг арахамій фрідман...
так -само він в свої "активи" захопив 50% Моршинської та КиївСтару...щоб потім ліквідувати...
Кари, убивцям українців, страшної кари!