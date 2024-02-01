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Новини Допомога Україні
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ЄС запропонував Орбану компроміс для схвалення €50 млрд допомоги Україні, - Politico

орбан

Лідери ЄС домовилися про компроміс із Угорщиною, щоб схвалити фінансову допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро і уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що європейським лідерам вдалося переконати Орбана трьома доповненнями. Одне з них передбачає щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги.

Крім того, відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета.

Також за необхідності через два роки Європейська рада попросить Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, - Мішель

Крім того, у проєкт висновків додали рядок, що відсилає до висновків від грудня 2020 року, щоб гарантувати, що оцінка верховенства права в Угорщині Європейською комісією буде справедливою та об'єктивною.

Видання вказує, що у Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери уникнули сценарію, за якого Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансування для України. Однак Орбан може проголосити перемогу вдома, заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні.

Згоди Орбана вдалося досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів у четвер. Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели зустріч за зачиненими дверима з угорським прем'єр-міністром.

Читайте також: Макрон та Мелоні поговорили з Орбаном напередодні рішення про кошти ЄС для України. ФОТО

Потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Кілька дипломатів заперечили, що Орбану були зроблені інші поступки, і що посилення тиску з боку лідерів дало зрозуміти Будапешту, що альтернативи наданню грошей Україні немає.

Саміт ЄС

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Автор: 

Угорщина (2274) допомога (8340) Євросоюз (13397) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+12
Скільки ж Орбан кави випив??? В туалеті......
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01.02.2024 14:28
+11
"Били сильно - але аккуратно!" По корпусу і ногах ... Тому синяків під костюмом не видно...
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01.02.2024 14:34
+7
Найкращій компроміс для Торбана: або він до рота візьме, або йому за щоку дадуть.
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01.02.2024 14:32
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Скільки ж Орбан кави випив??? В туалеті......
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01.02.2024 14:28 Відповісти
А все-таки захоплення заручників в Європі працює.
На росії Дубровка і Беслан показали безперспективність подібних методів.
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01.02.2024 14:30 Відповісти
"Згоди Орбана вдалося досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів у четвер. Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини Шольцем, Франції Макроном та Італії Мелоні провели зустріч за зачиненими дверима з угорським прем'єр-міністром. Потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо"(с) - потужно пили каву!
Цікаво, хто підливав... Порох там наче не світився... Хоча: його лепший друг Дональд Туск, виявляється, був...
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01.02.2024 14:31 Відповісти
"Били сильно - але аккуратно!" По корпусу і ногах ... Тому синяків під костюмом не видно...
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01.02.2024 14:34 Відповісти
Можливо навіть ногами!
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01.02.2024 15:03 Відповісти
Був поруч. Перемовини за лаштунками завжди результативні,на відміну від не дієвих,але привабливих і видовищних для зеЛОХторату відосиків.
Коливаня повітря з трибуни - для плебса. Розмови за ланчем - для політиків.
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01.02.2024 14:57 Відповісти
Найкращій компроміс для Торбана: або він до рота візьме, або йому за щоку дадуть.
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01.02.2024 14:32 Відповісти
Дивне, оте мовчання, личинок з ОПУ, про велич, нестандартність та СРАТЬєхічне мислення, ну і далі, по списку #1… щодо хвалебних епітетів по зеледенту… 20$ є 20$…
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01.02.2024 14:35 Відповісти
Це ваше "СРАТЬегічне мислення " це фьсьоооо плачу 🤣
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01.02.2024 15:31 Відповісти
Орбан, а як ти думаєш, коли Україна стане членом ЄС (вірю що рано чи пізно це буде) вона буде встромляти палки у колеса ************** угорщини??? Тим більш що в тебе окремі політики вже мріють анексувати Закарпаття, мабуть ***** пообіцяв.
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01.02.2024 14:36 Відповісти
В разі поразки України Угорщину приєднають до Закарпатя,створивши Закарпатську губернію.
І не факт,що керуватись буде як при срср - місцевою владою.
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01.02.2024 15:01 Відповісти
Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения
© https://www.inpearls.ru/author/erich+maria+remarque Эрих Мария Ремарк
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01.02.2024 14:39 Відповісти
Як це точно сказано...
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01.02.2024 15:37 Відповісти
професійний шантажист..., точно не пропаде, коли його нарешті виженуть с поста прем'єра...
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01.02.2024 14:45 Відповісти
Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными вне зависимости от заключенной сделки по пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщил дипломат ЕС агентству Reuters. Будапешт по-прежнему не желает соблюдать предписанные ЕС демократические стандарты, подчеркнул дипломат
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01.02.2024 14:45 Відповісти
«Проблем с усталостью от Украины нет, у нас усталость от Орбана», - заявил польский премьер-министр Дональд Туск
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01.02.2024 14:47 Відповісти
мудьяры как мудяры
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01.02.2024 15:23 Відповісти
******* Орбана
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01.02.2024 15:12 Відповісти
д***** это карашо , а кого будут ****** ?
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01.02.2024 15:24 Відповісти
Якби орбана позбавили права голосу, то замість накладання вето, він би наклав собі в штани!
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01.02.2024 15:45 Відповісти
..... Накрилась премія в квартал.... Ну тепер х..... перестане наповнювати баблом орбанівську корзину.
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01.02.2024 16:31 Відповісти
Носяться з шматком промоскальського гівна, як з писаною торбою! Якщо ЄС не перейде на прийняття рішень більшістю голосів, то дні ЄС пораховані. Породила Європа дитинку, а як захистити її і не подумала. На жаль.
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01.02.2024 22:09 Відповісти
Воспитанные люди вынуждены договариваться об очевидном с одним человеком, прыщом, на которого вагон компромата сорокалетней давности в москве. Налицо явные недостатки демократии
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01.02.2024 23:09 Відповісти
 
 