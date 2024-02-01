ЄС запропонував Орбану компроміс для схвалення €50 млрд допомоги Україні, - Politico

Лідери ЄС домовилися про компроміс із Угорщиною, щоб схвалити фінансову допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро і уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що європейським лідерам вдалося переконати Орбана трьома доповненнями. Одне з них передбачає щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги.

Крім того, відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета.

Також за необхідності через два роки Європейська рада попросить Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.

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Крім того, у проєкт висновків додали рядок, що відсилає до висновків від грудня 2020 року, щоб гарантувати, що оцінка верховенства права в Угорщині Європейською комісією буде справедливою та об'єктивною.

Видання вказує, що у Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери уникнули сценарію, за якого Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансування для України. Однак Орбан може проголосити перемогу вдома, заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні.

Згоди Орбана вдалося досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів у четвер. Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели зустріч за зачиненими дверима з угорським прем'єр-міністром.

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Потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Кілька дипломатів заперечили, що Орбану були зроблені інші поступки, і що посилення тиску з боку лідерів дало зрозуміти Будапешту, що альтернативи наданню грошей Україні немає.

Саміт ЄС

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.