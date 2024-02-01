ЗМІ повідомили, що Арестович виїхав за кордон завдяки листу з ГУР МО: У розвідці назвали це фейком (оновлено)

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України ще восени і вже майже 5 місяців не повертається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL Media, вдалося це Арестовичу завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

48-річний Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова. Джерела у ДПСУ повідомили журналістам, що підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МО України.

"Раніше Олексій Арестович неодноразово виїджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець завдяки листу ГУР і повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за межами країни майже півтора місяці. Загалом з моменту вторгнення росіян у лютому 2022 року, окрім двох згаданих випадків, Арестович виїзджав за кордон ще сім разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів", - пише видання.

Також читайте: Проти Арестовича відкрито кримінальне провадження, - нардепка "Голосу" Піпа (оновлено)

NGL звернулося до Держприкордонслужби, проте ДПСУ відмовилась надати офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, мотивуючи це тим, що "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя".

Видання звернулося до представників ГУР МО, протягом двох тижнів вони не відповіли. Також вони звернулися з проханням про коментар до Олексія Арестовича через приватні повідомлення у кількох месенджерах, але на момент публікації відповіді не отримали.

Згодом у пресслужбі ГУР МО повідомили, що інформація про перетин кордону та виїзд за межі України Арестовича на підставі листа від ГУР МО України не відповідає дійсності та є фейком.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням", - наголосили у ГУР.

Раніше ЗМІ повідомляли, що звинувачений у корупції "слуга народу" Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.

З одного із останніх його інтерв’ю, опублікованому 24 січня, зрозуміло, що наразі Олексій Арестович живе у Нью-Йорку. Уникаючи деталей, він заявив, що виїхав з України законно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри українців до Зеленського впав до 71%, також більшість не довіряє Арестовичу та Єрмаку, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА