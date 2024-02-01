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ЗМІ повідомили, що Арестович виїхав за кордон завдяки листу з ГУР МО: У розвідці назвали це фейком (оновлено)

арестович

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України ще восени і вже майже 5 місяців не повертається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL Media, вдалося це Арестовичу завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

48-річний Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова. Джерела у ДПСУ повідомили журналістам, що підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МО України.

"Раніше Олексій Арестович неодноразово виїджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець завдяки листу ГУР і повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за межами країни майже півтора місяці. Загалом з моменту вторгнення росіян у лютому 2022 року, окрім двох згаданих випадків, Арестович виїзджав за кордон ще сім разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів", - пише видання.

Також читайте: Проти Арестовича відкрито кримінальне провадження, - нардепка "Голосу" Піпа (оновлено)

NGL звернулося до Держприкордонслужби, проте ДПСУ відмовилась надати офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, мотивуючи це тим, що "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя".

Видання звернулося до представників ГУР МО, протягом двох тижнів вони не відповіли. Також вони звернулися з проханням про коментар до Олексія Арестовича через приватні повідомлення у кількох месенджерах, але на момент публікації відповіді не отримали.

Згодом у пресслужбі ГУР МО повідомили, що інформація про перетин кордону та виїзд за межі України Арестовича на підставі листа від ГУР МО України не відповідає дійсності та є фейком.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням", - наголосили у ГУР.

Головне управління розвідки

Раніше ЗМІ повідомляли, що звинувачений у корупції "слуга народу" Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.

З одного із останніх його інтерв’ю, опублікованому 24 січня, зрозуміло, що наразі Олексій Арестович живе у Нью-Йорку. Уникаючи деталей, він заявив, що виїхав з України законно.

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Автор: 

Арестович Олексій (378) ГУР (497)


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Топ коментарі
+48
бАданов працює!
Видно, що чувак на своєму місці......
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01.02.2024 14:32
+40
34 ходка за лінію фронта!
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01.02.2024 14:44
+36
Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР

Завдяки глисту від ГУР...
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01.02.2024 14:33
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Ця повія - арестович вже нікому практично не потрібен. Не нагадуйте про нього і він згине з інформпростору. Правда дуже хочеться, щоб розжалували покидька і хоч би заочно засудили афериста. Підполковник блд....
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01.02.2024 15:45 Відповісти
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01.02.2024 15:46 Відповісти
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01.02.2024 16:05 Відповісти
вы не поверите, я насчет этого абдристовича, столько раз спорил со своим другом, которым дорожу. друг его возвеличил примерно как на 1-й картинке. но время расставляет все на свои места, друг прочел что что этот балабол сбежал в США и сказал что ему очень тяжело дается разочаровываться в людях. все, теперь спорить не нужно.
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01.02.2024 16:09 Відповісти
я й сам вважав арєстовіча мужнім патріотом

але вже очевидно що він просто прітворщік та ошуканець
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01.02.2024 17:19 Відповісти
))))))) мужній патріот?))))) Може з арізонщини і щєля віслюк апокаліпсису виглядає як мужній патріот?
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01.02.2024 18:40 Відповісти
люся повернеться в Україну, коли будуть оголошені вибори...
його виборці вже чекають на закінчення ним війни та можливість швидко розбагатіти..
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01.02.2024 15:54 Відповісти
арестович - продажная шлюшка готовая работать на любого кто платит. платил ЗЕ - арестович пел что он прикажет. если завтра предложат деньги скабеева и симоньян, то арестович будет бесперебойно рассказывать о ужасах киевского режима от которого он сам пострадал и был вынужден сбежать.
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01.02.2024 16:00 Відповісти
...кому же повірити:
- хвойдам-силовикам Зєльди, які "по щєлчку пальцев" на Банковій, льОхко, не випускають Пороха для, ну от реально державницьких справ, для України.... а не шоб утікти..?
- чи факту, що зелене гівно Обдристович легко протікло через ті самі пальці на кордоні..?
https://www.youtube.com/watch?v=CdbXwhOxRfA а кто Ета сдєлал ?
- гА, 73%ві зебіли...?
зи ... і, навіть, якщо, колись, хтось, чомусь із зеленої влади, випадково чи навмисне, скаже правду (це вже смішно, бо йумор квартальський - штЬука тонка), то хто ж вам, брехунцям-професіАналам, після УСЬОГО довіриться?
як колись казав видатний ригоанал іншому гнучкому чьУду (але на 100% підходить ніякій Зєльді): "https://www.youtube.com/watch?v=lAGxmwToKq8 я вам нє завідую"
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01.02.2024 16:02 Відповісти
С'їбався Прагрессор?!! Чи потім скаже "- был на задании за ленточкой! " ?!!

Цитуючи улюбленого люсєй кацапчика, гебнявого інформатора В.Висоцького:

"И дразнили его все недоноском

хоть и был он нормально доношен"

мда...одним словом - люден.
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01.02.2024 16:04 Відповісти
В Брукліні трансвестітів прибавилось. Люська заскучала за мускулістими неграми. А Кірюша рад стараться, виписав путівку в жизнь бялорусу як і потомственному вірменчику - шахрайчику Трубіцяну.
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01.02.2024 16:08 Відповісти
Ot koli she b Ermak viixav i ne povernuvsya...vzagali
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01.02.2024 16:10 Відповісти
А він хіба не виїхав?

Адже його "родіна" -- росія. Тому в Україні він за кордоном.
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01.02.2024 19:54 Відповісти
черговий зелений глист з'ї...ався з України, наживши немаленьку касу
купив будиночок в США!

чекайте, він повернеться....можливо.. за 2-3 тижні
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01.02.2024 16:13 Відповісти
"https://ngl.media/2024/02/01/oleksij-arestovich-viyihav-z-********-zavdyaki-listu-gur-minoboroni-i-ne-povernuvsya/?fbclid=IwAR3nspNvto-UddKa4jN9EqXZCrWpF6ogvtu9boNe3ZezZrYQKS9pZFWEEXc NGL Media " - ресурс садового
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01.02.2024 16:22 Відповісти
Россия отслюнявила ему деньжат, он сунул в лапу сколько надо, и спокойно выехал.
Скоро подружится с соплеменником Табахом и окажется в команде Трампа.
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01.02.2024 16:26 Відповісти
Если ему никто не давал разрешения , то как он выехал ???….
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01.02.2024 16:26 Відповісти
та звідки головному управлінню з розвідки про це знати?
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01.02.2024 18:59 Відповісти
То як він виїхав ?
Де докази що це фейк.
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01.02.2024 16:33 Відповісти
Не розумію звідки стільки шуму. Таке враження що люди вірять що топ-чиновників заберуть на фронт, в окопи... серйозно? Але ви наївні усі...
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01.02.2024 16:44 Відповісти
Чего вы вой подняли, он уже свалил, кстати как и Резников с Яценюком.
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01.02.2024 16:54 Відповісти
Яценюк у грудні виступав на київському форумі з безпеки - дай пруф що він виїхав.
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01.02.2024 18:57 Відповісти
Какой ещё форум он приезжал стену достраивать, но быстро закончились расходные материалы вот и уехал снов, но обещал вернуться, потом, когда-нибудь, может быть.
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01.02.2024 19:46 Відповісти
Тобто ти збрехав.
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02.02.2024 01:47 Відповісти
забазарил,он же валерьянка.
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01.02.2024 17:01 Відповісти
сам арістович напевне відповів би так : "мене запросили в голівуд на роль наташі ростовой"
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01.02.2024 17:25 Відповісти
Афєрістович втік від Зе, бо той його замовив.
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01.02.2024 17:41 Відповісти
Арестович трайной агент
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01.02.2024 17:43 Відповісти
двайной-трайной, не більше!
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01.02.2024 18:58 Відповісти
Такого призовника ТЦК прозівало...
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01.02.2024 17:53 Відповісти
никогда еще арестович не был так близко к провалу . он закрыл шторы налил русской водки и залпом выпил
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01.02.2024 17:56 Відповісти
враховуючи сс...учу сутність люсі арестовича та хитрожопість "окремих" керівників ГРУ, вважаю, що пи...здять обидва
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01.02.2024 18:11 Відповісти
Товарищ на спесьзадании, проводит операцию в тылу врага. 🕵️‍♀️😎 Вести подрывную деятельность с риском для жизни - это же ведь очень и очень...
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01.02.2024 18:17 Відповісти
То яке прізвище в тої дзюрки на кордоні?
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01.02.2024 18:20 Відповісти
Ну да фейк, як і фейк що мерзоти червоненко, шевченко і шлюха манєкєн - співробітники гур. Перетворились на бариг і корупціонерів. Ще після війни дізнаємось хто насправді проводив всі операції які приписують собі будЬОновці і дрони малюка.
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01.02.2024 18:29 Відповісти
Неужели спецзадание для подполковника? Уговорить (убить) Байдена? Посадить Трампа в кресло президета? Привезти в наручниках Джонсона? Украсть весь золотовалютный запас из Форт-Нокса?
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01.02.2024 18:58 Відповісти
Буданов так скоро всіх військовозобов'язаних з України порозганяє!
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01.02.2024 19:07 Відповісти
Знаємо ми вас, підари продажні, що із ДПС, що з ГУР МО. Листа як такого не видавали, зате видали іншу писульку чи посвідчення, завдяки чому цей гандон призовного віку з'їбався з країни.

Йде війна, а існує два паралельних світи: в одному ГУР МО проводить блискучі спецоперації і топить морськими дронами рашистські корита, а прикордонники ведуть важкі бої з рашистами нарівні з іншими силами оборони. В іншому світі є хабарники з розвідки та ДПС, які виписують індульгенції абдристовічям, смачно плюючи при цьому в обличчя простих українців.
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01.02.2024 19:12 Відповісти
Доречі тут всі відхилилися від теми. Тільки прикордонники знають на підставі яких документів виїхав абдристович. В них і запитайте.
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01.02.2024 19:34 Відповісти
Документи дуже схожі на готівкові долари.
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01.02.2024 20:34 Відповісти
Читайте уважніше - вже спитали та дуже цікавих послали на багато літер. Мол таємниця особистого життя.
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01.02.2024 20:56 Відповісти
Підлі ЗМІ розкривають прикриття нашого сміливого розвідника який ризикуючи життям перейшов кордон для виконання завдання особливої ваги в тилу ворога. В бутіках Нью-Йорка скупає наряди для Лєнки.
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01.02.2024 20:54 Відповісти
То що ж, вжив пiдроблений документ?
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01.02.2024 21:23 Відповісти
Відправити львівського тцк-ка у відрядження на завдання в США за Люською
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01.02.2024 23:02 Відповісти
Які нахєр листи?! це в німеччині листи. в системі совка як листи - тільки договорняки.
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02.02.2024 19:02 Відповісти
Учитывая то, что Арестович пассивный гей, его начальника в ОП надо искать среди таких же геев в этой конторе...
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14.02.2024 12:51 Відповісти
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