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МЗС про рішення Міжнародного суду ООН: Не залишає жодного сумніву в тому, що РФ ігнорує міжнародне право

мзс

Міністерство закордонних справ прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН щодо фінансування Росією тероризму.

Міністерство закордонних справ прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН щодо фінансування Росією тероризму.

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

В міністерстві нагадали, що йдеться про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расового дискримінації.

"Суд встановив, що Росія порушила обидва міжнародні договори.

Це - перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росія порушила Конвенцію про фінансування тероризму, - Міжнародний суд ООН

В МЗС зазначили, що справа задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу.

"Контрольовані Росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об’єкти, бомбили мирні міста. Йдеться, зокрема, про Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, Росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму починаючи з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Своїм рішенням Суд ООН уперше визнав Росію порушником міжнародного права, - Кориневич

"Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Автор: 

МЗС (4120) тероризм (2866) Міжнародний суд ООН (167)


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Це виглядає підозріло - отже, треба оголосити підозру!
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01.02.2024 14:35 Відповісти
яка там підозра?
МЗС не може зрозуміти навіть чому Кулєба в Ужгороді сидів на "задньому ряду" - а якесь чмо замість нього вело міжнародні переговори!
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01.02.2024 14:39 Відповісти
Взагалі-то всі рішення МКС в системі минулої влади коаліції БПП+НФ коментувало мінюст в т.ч. міністр юстиції Павло Петренко...
А чого сьогодні МЗС втрутилось в цей процес? Може, Молюська - якийсь приблатньоний в ЄрЗе?
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01.02.2024 16:01 Відповісти
Не залишає сумніву, що представники МЗС в суді за інтелектом і відношенням до обов'язків відповідають рівню Зе
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01.02.2024 21:51 Відповісти
 
 