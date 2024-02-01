МЗС про рішення Міжнародного суду ООН: Не залишає жодного сумніву в тому, що РФ ігнорує міжнародне право

Міністерство закордонних справ прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН щодо фінансування Росією тероризму.

Міністерство закордонних справ прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН щодо фінансування Росією тероризму.

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

В міністерстві нагадали, що йдеться про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расового дискримінації.

"Суд встановив, що Росія порушила обидва міжнародні договори.

Це - перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

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В МЗС зазначили, що справа задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу.

"Контрольовані Росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об’єкти, бомбили мирні міста. Йдеться, зокрема, про Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, Росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму починаючи з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

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"Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.