Латвія законодавчо заборонила своїм збірним грати проти команд РФ та Білорусі

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону, які забороняють національним спортивним збірним грати проти російських та білоруських команд.

Про це повідомила пресслужба сейму Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заборона застосовуватиметься також у випадку, якщо спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Крім того, поправками передбачено, що Латвія не може організовувати змагання національних збірних у командних видах спорту, в яких збірні Росії та Білорусі беруть участь під своїм або нейтральним прапором.

Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій.

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У сеймі наголосили, що основною метою правок до закону є підтвердження солідарності Латвії з Україною. Латвія прагне "докорінно заблокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну сферу".

"Основна ідея поправок до закону про спорт - встановити на рівні національного законодавства, що латвійські командні спортивні команди, наприклад, з баскетболу, футболу чи хокею, не можуть грати матчі з командами країн-агресорів - Росії та Білорусі - ні на своїх, ні на нейтральних майданчиках. Це означає, що якщо буде жеребкування, і збірній Латвії доведеться грати з Росією або Білоруссю, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство", - пояснив голова підкомітету з питань спорту Комітету з питань освіти, культури і науки сейму Латвії.

Водночас поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни.

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