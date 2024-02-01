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Латвія законодавчо заборонила своїм збірним грати проти команд РФ та Білорусі

латвія

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону, які забороняють національним спортивним збірним грати проти російських та білоруських команд.

Про це повідомила пресслужба сейму Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заборона застосовуватиметься також у випадку, якщо спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Крім того, поправками передбачено, що Латвія не може організовувати змагання національних збірних у командних видах спорту, в яких збірні Росії та Білорусі беруть участь під своїм або нейтральним прапором.

Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві шукають способи недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях

У сеймі наголосили, що основною метою правок до закону є підтвердження солідарності Латвії з Україною. Латвія прагне "докорінно заблокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну сферу".

"Основна ідея поправок до закону про спорт - встановити на рівні національного законодавства, що латвійські командні спортивні команди, наприклад, з баскетболу, футболу чи хокею, не можуть грати матчі з командами країн-агресорів - Росії та Білорусі - ні на своїх, ні на нейтральних майданчиках. Це означає, що якщо буде жеребкування, і збірній Латвії доведеться грати з Росією або Білоруссю, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство", - пояснив голова підкомітету з питань спорту Комітету з питань освіти, культури і науки сейму Латвії.

Водночас поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни.

Читайте також: МОК не змінив позицію щодо допуску спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024 під нейтральним прапором

Автор: 

Білорусь (7929) Латвія (1347) росія (65114) спорт (1619)


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Топ коментарі
+5
це ПРОСТО СУПЕР!!
а в Україні, напевно, скоро почнуть "сватів" транслювати....та "різних сивох" випустять на сцени....
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01.02.2024 14:51
+4
Тут згоден, Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого!,(
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01.02.2024 14:54
+1
Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого
1991.....
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01.02.2024 14:58
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це ПРОСТО СУПЕР!!
а в Україні, напевно, скоро почнуть "сватів" транслювати....та "різних сивох" випустять на сцени....
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01.02.2024 14:51 Відповісти
Тут згоден, Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого!,(
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01.02.2024 14:54 Відповісти
Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого
1991.....
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01.02.2024 14:58 Відповісти
А Тут!--Цілком Згоден!,
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01.02.2024 14:59 Відповісти
В сенсі "почнуть"? І не припиняли. На одній ОТТ платформі є цілий канал, присвячений виключно цьому "шедевру"
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01.02.2024 14:58 Відповісти
Тоді вибачьте!, але навіщо "в одні ворота"???, Чому дійсно, Це не зробили ХОЧА б! відразу після Майдану??? чи то було не на часі???
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01.02.2024 15:03 Відповісти
Навіть маленький пердь під рузьге ніс не завадить!
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01.02.2024 15:03 Відповісти
Какие могут быть игры со страной агрессором и оккупантом, никакие. Очередной плевок в РФ. Интересно, РФ зеркально ответит и тихо утрется
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01.02.2024 15:22 Відповісти
Чітко і ясно!
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01.02.2024 15:43 Відповісти
Респект латвійському народові та його чинній владі! Гадаю, далі буде?
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01.02.2024 15:59 Відповісти
 
 