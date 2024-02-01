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Новини Допомога Україні
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Ухвалення 50 млрд євро для України - це крок історичного масштабу, - Кулеба

кулеба

Європейська Рада ухвалила рішення передати 50 млрд євро для України, що свідчить про те, що "втома" від України є неправдивою.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Єврораді за схвалення рішення про створення фонду в EUR50 млрд для України на 2024-2027 рр. Це крок історичного масштабу. Це показує, що будь-які розмови про ймовірну "втому" або "ослаблення підтримки" просто неправдиві", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Європа вкотре продемонструвала свою силу й здатність ухвалювати важливі рішення незалежно від інших.

"ЄС лідирує й подає приклад решті світу. Це також явна ознака того, що сподівання Путіна пережити рішучість України і всього світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили свій внесок у цей успіх", - підсумував глава МЗС.

Допомога у 50 млрд євро для України

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

У Мінекономіки заявили, що Україна розраховує отримати перший транш у розмірі €4,5 млрд з нового пакету допомоги від ЄС у березні.

Також читайте: ЄС запропонував Орбану компроміс для схвалення €50 млрд допомоги Україні, - Politico

Автор: 

Євросоюз (13397) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Бруківку в студію!
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01.02.2024 15:02
+4
О - роздуплився! Сиділо біля Єрмака, як на прийомі у проктолога і раптом вилізло...
Глава МЗС на пів ставки....
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01.02.2024 15:06
+3
вже вантажать)
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01.02.2024 15:10
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Харе про епохальність та захмарність!
Як казав один композитор, "Які там десять тромбонів в унісон! Для такої теми вистачить одного кларнета!" (с)
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01.02.2024 15:02 Відповісти
Бруківку в студію!
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01.02.2024 15:02 Відповісти
вже вантажать)
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01.02.2024 15:10 Відповісти
О - роздуплився! Сиділо біля Єрмака, як на прийомі у проктолога і раптом вилізло...
Глава МЗС на пів ставки....
показати весь коментар
01.02.2024 15:06 Відповісти
а не голосування у ВЗРаді звернення до конгресу США ,про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, за котре агітував Кулєба, був крок антиукраїнського масштабу...
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01.02.2024 15:14 Відповісти
мамачки, срочно шьют мешки
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01.02.2024 15:24 Відповісти
Люся за ганицу сбежал ,в Украине есть нечего
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01.02.2024 15:30 Відповісти
Министр - нет,..он даже не катит как заменитель,не то,что замещать...его взяли на работу,чтобы оно озвучивало - и все, уже к этому привыкли, но по-прежнему не видят в упор.
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01.02.2024 15:34 Відповісти
шурма потирає рученята.
як що, поступить на рахунки казначейства україни, про третину, як мінімум можна забути!
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01.02.2024 15:43 Відповісти
дебил, а почему твою работу делает Порошенка
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01.02.2024 17:28 Відповісти
 
 