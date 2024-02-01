Ухвалення 50 млрд євро для України - це крок історичного масштабу, - Кулеба

Європейська Рада ухвалила рішення передати 50 млрд євро для України, що свідчить про те, що "втома" від України є неправдивою.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Єврораді за схвалення рішення про створення фонду в EUR50 млрд для України на 2024-2027 рр. Це крок історичного масштабу. Це показує, що будь-які розмови про ймовірну "втому" або "ослаблення підтримки" просто неправдиві", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Європа вкотре продемонструвала свою силу й здатність ухвалювати важливі рішення незалежно від інших.

"ЄС лідирує й подає приклад решті світу. Це також явна ознака того, що сподівання Путіна пережити рішучість України і всього світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили свій внесок у цей успіх", - підсумував глава МЗС.

Допомога у 50 млрд євро для України

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

У Мінекономіки заявили, що Україна розраховує отримати перший транш у розмірі €4,5 млрд з нового пакету допомоги від ЄС у березні.

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