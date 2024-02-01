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Угорщина не матиме права вето у разі перегляду через 2 роки рішення щодо надання Україні €50 млрд, - Йозвяк
В Угорщини не буде права вето, якщо через два роки Європейська рада за потреби вирішить переглянути рішення щодо надання Україні коштів з пакета допомоги на 50 мільярдів євро.
Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі необхідності, через два роки Єврорада запросить Комісію подати пропозицію для перегляду суми. Під час цього перегляду Угорщина не володітиме правом вето", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, 1 лютого Єврорада погодила виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Таке рішення одностайно підтримали всі 27 членів ЄС.
Топ коментарі
+17 Сергей Сергей #530107
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+12 Марина Нєчаєва #561431
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Але немає і небуде.
Тільки дайдайдайте "Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів Джерело: "
Це Ви зеленій сволоті розкажіть!
Лідерам ЄС вдалося вмовити угорського прем'єра і ухвалити рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.
Не останню роль у цьому відіграло неформальне спілкування угорського прем'єра за традиційними сніданком у день саміту, на якому він спілкувався, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, розповів DW один з європейських дипломатів. До бесіди також підключився президент Франції Еммануель Макрон, а також італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, про що сам Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.
На думку європейського дипломата, близького до переговорів, не останню роль у спробі переконати Віктора Орбана зіграло й те, що у ЄС почали дедалі гучніше лунати голоси із закликом покарати Угорщину за порушення норм демократії та верховенства права. "Від Орбана всі стомилися, бо у своїй внутрішній політиці він показово нехтує європейськими цінностями, проте хоче при цьому користуватися фондами ЄС", - сказав співбесідник. За його словами, "цього разу Орбану дали зрозуміти, що він може багато втратити, якщо продовжуватиме гратися з правом вето".