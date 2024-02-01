УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9501 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
8 330 34

Угорщина не матиме права вето у разі перегляду через 2 роки рішення щодо надання Україні €50 млрд, - Йозвяк

орбан,угорщина

В Угорщини не буде права вето, якщо через два роки Європейська рада за потреби вирішить переглянути рішення щодо надання Україні коштів з пакета допомоги на 50 мільярдів євро.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі необхідності, через два роки Єврорада запросить Комісію подати пропозицію для перегляду суми. Під час цього перегляду Угорщина не володітиме правом вето", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 1 лютого Єврорада погодила виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Таке рішення одностайно підтримали всі 27 членів ЄС. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС запропонував Орбану компроміс для схвалення €50 млрд допомоги Україні, - Politico

Автор: 

Угорщина (2274) допомога (8340) Євросоюз (13397) Йозвяк Рікард (157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
01.02.2024 15:17
+16
Сьогоднішнє угорське обличчя:

показати весь коментар
01.02.2024 15:06
+12
Наглядачі потрібні..
показати весь коментар
01.02.2024 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогоднішнє угорське обличчя:

показати весь коментар
01.02.2024 15:06 Відповісти
орбАн пАбеділ!,,,)),,
показати весь коментар
01.02.2024 15:08 Відповісти
відібрали в "чорбана" європейського віника, котрий він використовував по вказівці куйла в європейському домі...
показати весь коментар
01.02.2024 15:09 Відповісти
Т.е. орбану дали ещё раз всем на голову насрать, а вот уже через два года уже нет, сказали решительно - нет, орбан, не позволим более.
показати весь коментар
01.02.2024 15:09 Відповісти
Хорошо поперло сегодня. Деньги дают, Трамп просирает выборы.
показати весь коментар
01.02.2024 15:09 Відповісти
+ "іваНюшкін" затонув
показати весь коментар
01.02.2024 15:24 Відповісти
А що нового з Трампом трапилося?
показати весь коментар
01.02.2024 15:24 Відповісти
Рейтинги подоспели опросов. Дальше у Трампа будет только хуже.
показати весь коментар
01.02.2024 15:26 Відповісти
та ну
показати весь коментар
02.02.2024 00:23 Відповісти
Это где он их простирает?
показати весь коментар
01.02.2024 15:25 Відповісти
🤣
показати весь коментар
01.02.2024 15:36 Відповісти
значитца, снова будут каку на Киев и не только в ближайшие дни кидать... нічого, переживем і це.
показати весь коментар
01.02.2024 16:15 Відповісти
Ну если Трамп просрет выборы то Украине капец. И 50 млрд не помогут. Украине поможет только Трамп.
показати весь коментар
01.02.2024 16:49 Відповісти
Каждый имеет право быть идиотом. Но не надо злоупотреблять этим правом....
показати весь коментар
01.02.2024 18:04 Відповісти
Він абсолютно правий.
показати весь коментар
01.02.2024 18:12 Відповісти
Секта свідків перемоги Трампа, збирайтеся докупи, щоб два рази не вставати --- Трампа навіть в бюлетені не буде!
показати весь коментар
01.02.2024 18:17 Відповісти
ЛОЛ. Даже завтра посмотрим, я тебе отвечу, какие же вы убогие, свидетели байданутого. Украине бы с этим дебилом бы до выборов хотя бы продержаться. До ТРАМПА.
показати весь коментар
01.02.2024 22:51 Відповісти
А уявіть яке зараз ****** в ********** та іншого мааасквазброду, - о де справжній кайф, це навіть краще ніж вранці з бодуна холодного пива сьорбнути 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
показати весь коментар
01.02.2024 15:17 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 15:21 Відповісти
Вона гланди вирізала...можно рота драти
показати весь коментар
01.02.2024 15:38 Відповісти
А толку з тих млрд.євро.все одно ********.Були б державники то якщо в Україні неможливо налагодити виробництво закупили б на них ******* обладнання у Південної Кореї,Японії,США та розмістили спільні підприємства по всьому ЕС робити ракети,снаряди,вибухівку.
Але немає і небуде.
Тільки дайдайдайте "Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів Джерело: "
показати весь коментар
01.02.2024 15:17 Відповісти
Наглядачі потрібні..
показати весь коментар
01.02.2024 15:22 Відповісти
Видайте мені парабелум, та поставте начальником режиму!
показати весь коментар
01.02.2024 18:08 Відповісти
Я згодна)) я б теж наглядачем пішла, гроші не липнуть до рук. Але, нас з Вами першими й уконрапуплять))
показати весь коментар
01.02.2024 18:31 Відповісти
Гроші не липнуть до рук???
Це Ви зеленій сволоті розкажіть!
показати весь коментар
02.02.2024 10:45 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 15:17 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 15:36 Відповісти
Венгрия - маленький червяк..всегда под кем-то. Он (червяк) и будет червить и выжидать когда колосс (Украина)упадёт.
показати весь коментар
01.02.2024 15:38 Відповісти
Недочекається
показати весь коментар
01.02.2024 15:39 Відповісти
кацапский троль ставить ставить такому ж уроду лайки. Як це давно знайомо
показати весь коментар
01.02.2024 21:20 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/1/7439913/ Первый транш в 4,5 млрд евро Украина рассчитывает получить в марте
показати весь коментар
01.02.2024 15:44 Відповісти
Тобто якщо суму вирішать збільшити, то ****** не зможуть тормознути. Вклали б більшу частину цих грошей у заводи і обладнання по виробництву військвої техніки за кордоном. Але не при цій владі.
показати весь коментар
01.02.2024 16:28 Відповісти
DW

Лідерам ЄС вдалося вмовити угорського прем'єра і ухвалити рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Не останню роль у цьому відіграло неформальне спілкування угорського прем'єра за традиційними сніданком у день саміту, на якому він спілкувався, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, розповів DW один з європейських дипломатів. До бесіди також підключився президент Франції Еммануель Макрон, а також італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, про що сам Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку європейського дипломата, близького до переговорів, не останню роль у спробі переконати Віктора Орбана зіграло й те, що у ЄС почали дедалі гучніше лунати голоси із закликом покарати Угорщину за порушення норм демократії та верховенства права. "Від Орбана всі стомилися, бо у своїй внутрішній політиці він показово нехтує європейськими цінностями, проте хоче при цьому користуватися фондами ЄС", - сказав співбесідник. За його словами, "цього разу Орбану дали зрозуміти, що він може багато втратити, якщо продовжуватиме гратися з правом вето".
показати весь коментар
01.02.2024 22:55 Відповісти
 
 