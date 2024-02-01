Російському актору Пєвцову, який закликав до захоплення всієї України, повідомлено про підозру, - СБУ

Російському актору Дмитру Пєвцову, який відомий своєю грою в серіалі "Бандитский Петербург", повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Пєвцов також виправдовував злочини військ РФ та окупаційних адміністрацій на окупованих територіях.

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Йому повідомлено про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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