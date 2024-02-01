Російському актору Пєвцову, який закликав до захоплення всієї України, повідомлено про підозру, - СБУ
Російському актору Дмитру Пєвцову, який відомий своєю грою в серіалі "Бандитский Петербург", повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна.
Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Пєвцов також виправдовував злочини військ РФ та окупаційних адміністрацій на окупованих територіях.
Йому повідомлено про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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Це дешево, ефективно і не потрібно наш спецназ засилати, щоб це гімно розмазати по місцевій бруківці. Варто показово відгепати одного, побачите як заспівають газманови, порєченкови, охлобистіни та весь їх кацапський гівнюшник, о де була б ржака, пєвцов та в інвалідному кріслі катається. Йому б тоді класно підійшло погоняло типу "Гонщик", - бо на колесах, бо гнав на Україну... та й доганявся 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
Бо це лайно крутили на українському ТВ на початку 2000-х . І не тільки це, а й багато іншого російського лайна (на будь-який смак лайна)
Известный актер театра и кино родился в Москве. Мама Певцова, Ноэми Семеновна - еврейка. Дмитрий довольно часто приезжает в Израиль и каждый раз отправляется к святым местам.
Батько пєвцова/роберта начебто, слов'янин. Принаймні, на це вказує його прізвище. Але річ у тім, що пєвцови є і серед євреїв - у даному випадку це родове ім'я походить від відповідної професії в синагозі. Люди, які співали під час іудейського богослужіння, отримували різні прізвища, залежно від того, де жили. Співаків, Хазанов, Співак, Зінгер, Кантор - усі ці традиційні єврейські прізвища означають у перекладі "співак" російською, івритом з домішкою російської, українською, німецькою та латинською.
Так чи інакше, галахічний єврей пєвцов з волі своєї матері в дитинстві пройшов усі необхідні обряди. Актор неодноразово приїжджав до Ізраїлю, відвідуючи всі іудейські святині, включно зі стіною плачу. Він одягав тфілін (спеціальну коробку з молитвами), а його спільний син зі слов'янкою Ольгою Дроздовою пройшов процедуру брит-мила, тобто обрізання.
https://www.youtube.com/watch?v=Dr8LXIC0VZU