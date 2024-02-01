Рішення про надання 50 млрд євро для України відповідає стратегічним інтересам ЄС, - Мецола

Угода про виділення фінансової допомоги на 50 мільярдів євро, яку сьогодні схвалили 27 лідерів країн-членів, відповідає стратегічним інтересам Євросоюзу та підтверджує, що ЄС є надійним та передбачуваним партнером України.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції після участі в роботі спеціальної Європейської ради заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вітаю угоду, що була досягнута щодо надання довгострокової фінансової підтримки для України. Це добра новина. Україна є нашим пріоритетом, саме тому нам була потрібна ця угода серед всіх 27 країн-членів та на основі бюджету ЄС. Це надає нам надійність, легітимність та передбачуваність. Тому що безпека України – це безпека Європи", - наголосила Мецола.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС запропонував Орбану компроміс для схвалення €50 млрд допомоги Україні, - Politico

Вона зауважила, що ЄС має твердо дотримуватися зобов’язань, які взяв на себе два роки тому, після початку вторгнення РФ в Україну, - стояти поряд з нашою державою так довго, як це буде потрібно.

"Ми прийняли ці зобов’язання не лише виходячи з моральної позиції, але також зі стратегічної точки зору. Ми знали, що прийде час, коли наш світ буде проходити крізь випробування, і цей момент настав зараз. У Європарламенті ми були дуже чіткими у тому, що іншого варіанту немає, ніж зробити саме це (ухвалити фінансову допомогу для України – ред.)", - додала Мецола.

Читайте також: Зеленський про 50 млрд євро від ЄС для України: "Не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію"

Саміт ЄС

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.