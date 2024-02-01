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Новини Допомога Україні
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Рішення про надання 50 млрд євро для України відповідає стратегічним інтересам ЄС, - Мецола

мецола

Угода про виділення фінансової допомоги на 50 мільярдів євро, яку сьогодні схвалили 27 лідерів країн-членів, відповідає стратегічним інтересам Євросоюзу та підтверджує, що ЄС є надійним та передбачуваним партнером України.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції після участі в роботі спеціальної Європейської ради заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вітаю угоду, що була досягнута щодо надання довгострокової фінансової підтримки для України. Це добра новина. Україна є нашим пріоритетом, саме тому нам була потрібна ця угода серед всіх 27 країн-членів та на основі бюджету ЄС. Це надає нам надійність, легітимність та передбачуваність. Тому що безпека України – це безпека Європи", - наголосила Мецола.

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Вона зауважила, що ЄС має твердо дотримуватися зобов’язань, які взяв на себе два роки тому, після початку вторгнення РФ в Україну, - стояти поряд з нашою державою так довго, як це буде потрібно.

"Ми прийняли ці зобов’язання не лише виходячи з моральної позиції, але також зі стратегічної точки зору. Ми знали, що прийде час, коли наш світ буде проходити крізь випробування, і цей момент настав зараз. У Європарламенті ми були дуже чіткими у тому, що іншого варіанту немає, ніж зробити саме це (ухвалити фінансову допомогу для України – ред.)", - додала Мецола.

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Саміт ЄС

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Автор: 

допомога (8340) Євросоюз (13397) Мецола Роберта (100)


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Ну є ж жінки у Європі розумні ,жіночі та сильні політики ... на відміну від фрау Меркель ...торби з дустом ...
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01.02.2024 15:26 Відповісти
Не только в политике итальянские тёти красавицы, но ещё и в порно
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01.02.2024 15:32 Відповісти
Две страны, но какая большая разница между ними. Украине помогает весь цивилизованный мир. Потому, что безопасность Украины - это безопасность Европы. В это время на РФ накладывают новые санкции, ограничения. Закрывают границу. Россия превратилась в страну изгой, со слабой экономикой, низким уровнем жизни, вызывает во всем мире отвращение. Банковская система трещит, вводится бартер, каждый день хоронят приблизительно 1000 оккупантов. РФ на грани развала. И это потому, что Россия страна агрессор, оккупант, несет разрушение и смерть всему живому.
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01.02.2024 15:37 Відповісти
 
 