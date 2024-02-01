Ситуація на лівому березі Дніпра - стабільно важка. На півдні ЗСУ ускладнили логістику окупантів, - ОК "Південь"
Ситуація на лівому березі Дніпра залишається стабільно важкою. Там російські війська не припиняють штурмів, навіть за умов, коли їх доводиться зводити до мінімуму.
Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
"Були випадки, коли за добу наважувалися на один штурм. За минулу добу (31 січня - ред.) зафіксували 3 штурми. Перед тим доба ознаменувалася 15 штурмами. Отже, зазнавши втрат, набрати настрою та людей на наступні потужні штурми ворогу не вдалося. Тому вони провели лише 3 штурми, але знову зазнали невдачі", - сказала Гуменюк.
Вона розповіла, що поки що росіяни припинили копати окопи на південному березі Криму і зараз зосереджені на північній частині, де, як їм здається, дуже близько розташований лівобережний плацдарм Херсонської області для просування в Крим.
"Вони зараз більше занепокоєні тим, як будуть працювати транспортно-логістичні маршрути навколо Чонгарського та Генічеського мостів. Там зосереджені вони та навколо траси М17. Їх більше цікавить замінування шляхів імовірного просування Сил оборони. В те, що воно буде, вони вірять", - сказала Гуменюк.
Наразі, за словами Гуменюк, Силам оборони вдалося уповільнити та ускладнити логістику ворога. Це призводить до того, що втрати ворога більші, ніж способи його поповнення ресурсів.
Утім речниця наголосила: треба усвідомлювати, що на лівому березі материкової частини України в окупантів зосереджено достатньо ресурсів, щоб відновлюватися. Маневрами між Запорізьким та Херсонським напрямками вони здатні поповнювати свої ресурси.
"Але тут включаються складнощі з внутрішньою комунікацією, морально-психологічним станом війська. Саме тому у них ускладнений цей процес. Навіть при введенні на ротацію нові підрозділи тяжко втягуються у процес на конкретному бойовому напрямку", - сказала Гуменюк.
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