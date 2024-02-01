Ситуація на лівому березі Дніпра - стабільно важка. На півдні ЗСУ ускладнили логістику окупантів, - ОК "Південь"

Ситуація на лівому березі Дніпра залишається стабільно важкою. Там російські війська не припиняють штурмів, навіть за умов, коли їх доводиться зводити до мінімуму.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"Були випадки, коли за добу наважувалися на один штурм. За минулу добу (31 січня - ред.) зафіксували 3 штурми. Перед тим доба ознаменувалася 15 штурмами. Отже, зазнавши втрат, набрати настрою та людей на наступні потужні штурми ворогу не вдалося. Тому вони провели лише 3 штурми, але знову зазнали невдачі", - сказала Гуменюк.

Дивіться: Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника

Вона розповіла, що поки що росіяни припинили копати окопи на південному березі Криму і зараз зосереджені на північній частині, де, як їм здається, дуже близько розташований лівобережний плацдарм Херсонської області для просування в Крим.

"Вони зараз більше занепокоєні тим, як будуть працювати транспортно-логістичні маршрути навколо Чонгарського та Генічеського мостів. Там зосереджені вони та навколо траси М17. Їх більше цікавить замінування шляхів імовірного просування Сил оборони. В те, що воно буде, вони вірять", - сказала Гуменюк.

Читайте: Понад 40 нових зразків озброєння й техніки прийняли до використання в ЗСУ, - Міноборони

Наразі, за словами Гуменюк, Силам оборони вдалося уповільнити та ускладнити логістику ворога. Це призводить до того, що втрати ворога більші, ніж способи його поповнення ресурсів.

Утім речниця наголосила: треба усвідомлювати, що на лівому березі материкової частини України в окупантів зосереджено достатньо ресурсів, щоб відновлюватися. Маневрами між Запорізьким та Херсонським напрямками вони здатні поповнювати свої ресурси.

Дивіться: Бойова робота спецпризначенців 12-го загону на запорізькому напрямку. ВIДЕО

"Але тут включаються складнощі з внутрішньою комунікацією, морально-психологічним станом війська. Саме тому у них ускладнений цей процес. Навіть при введенні на ротацію нові підрозділи тяжко втягуються у процес на конкретному бойовому напрямку", - сказала Гуменюк.