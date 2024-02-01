"Слугу народу" Маріковського підозрюють у недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн
САП повідомила народному депутату від "Слуги народу" Олександру Маріковському про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у телеграмі.
"31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"", - ідеться в повідомленні.
Дії народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
За даними Центру протидії корупції, оприлюдненими в телеграмі, підозрюваним є народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський.
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Это, я извиняюсь, криптовалюта. С точки зрения наших законов - это ничто. Это туман. Это изморозь на окне.
С таким же успехом депутат мог за декларировать радугу.
Вы, ***, сперва дайте определение, что такое криптовалюта.
гімнослуга народу!
не потрібно його чіпати - тхне!
Угадаем с 2-х раз: 1) параша 2) Израиль.
булава напевно тупа..
Він орендує дві квартири в Києві площею 128,8 м² та 80,6 м², а зареєстрований у квартирі в Києві площею 95 м² і вартістю 550 тисяч гривень. Міністр має автівку Ford Explorer 2016 року випуску. Торік він отримав 5 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Також Умєров задекларував мільйонні статки.
Сумарний заробіток у Фонді держмайна (до призначення міністром) за минулий рік - 131 526 грн, а у Міноборони - 442 347 грн."
Де такі квартири в Києві, я теж хочу