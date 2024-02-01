"Слугу народу" Маріковського підозрюють у недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн

САП повідомила народному депутату від "Слуги народу" Олександру Маріковському про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у телеграмі.

"31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"", - ідеться в повідомленні.

Дії народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

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У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.

Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.

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За даними Центру протидії корупції, оприлюдненими в телеграмі, підозрюваним є народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський.