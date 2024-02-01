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Новини
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"Слугу народу" Маріковського підозрюють у недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн

олександр,валерійович,маріковський

САП повідомила народному депутату від "Слуги народу" Олександру Маріковському про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у телеграмі.

"31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"", - ідеться в повідомленні.

Дії народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

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У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.

Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.

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За даними Центру протидії корупції, оприлюдненими в телеграмі, підозрюваним є народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський.

Автор: 

депутат (1775) САП (2217) криптовалюта (720) електронне декларування (1468) підозра (767)


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Топ коментарі
+16
Вийшло продовження серіалу «Слуга народу» під назвою «Слуги в законі»
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01.02.2024 15:49
+9
Ось вам і дрони! Забрати і голим в Африку
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01.02.2024 15:47
+9
Цей мабуть із тих 17-ти, хто хтів покинути Верховну раду, щоб не декларувати майно. А тепер не встиг сховати і не встиг втекти.
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01.02.2024 15:49
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Ось вам і дрони! Забрати і голим в Африку
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01.02.2024 15:47 Відповісти
Забудьки - пропадьки -- кому машинально не там поставив
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01.02.2024 15:49 Відповісти
Вийшло продовження серіалу «Слуга народу» під назвою «Слуги в законі»
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01.02.2024 15:49 Відповісти
Цей мабуть із тих 17-ти, хто хтів покинути Верховну раду, щоб не декларувати майно. А тепер не встиг сховати і не встиг втекти.
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01.02.2024 15:49 Відповісти
Такі наші Альхени місцевого розливу: накрадуть - і стісняються!

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01.02.2024 15:51 Відповісти
А чего стесняться?
Это, я извиняюсь, криптовалюта. С точки зрения наших законов - это ничто. Это туман. Это изморозь на окне.
С таким же успехом депутат мог за декларировать радугу.
Вы, ***, сперва дайте определение, что такое криптовалюта.
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01.02.2024 16:26 Відповісти
воно - гімно слуга народу!
не потрібно його чіпати - тхне!
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01.02.2024 15:51 Відповісти
Цю партію вже пора називати партією Бунда.
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01.02.2024 15:53 Відповісти
Хтось ще дивується, що зелене кодло це суцільні зрадники, злодії і мародери?
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01.02.2024 15:59 Відповісти
Не чіпайте патрійота! Це він гроші на ЗСУ готував!!!!!
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01.02.2024 16:02 Відповісти
Чому я не здивований, що саме СН...
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01.02.2024 16:13 Відповісти
"...криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав - усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов'язані з депутатом".
Угадаем с 2-х раз: 1) параша 2) Израиль.
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01.02.2024 16:23 Відповісти
руки злодіям так і не рубають..
булава напевно тупа..
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01.02.2024 16:40 Відповісти
"Міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік
Він орендує дві квартири в Києві площею 128,8 м² та 80,6 м², а зареєстрований у квартирі в Києві площею 95 м² і вартістю 550 тисяч гривень. Міністр має автівку Ford Explorer 2016 року випуску. Торік він отримав 5 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Також Умєров задекларував мільйонні статки.
Сумарний заробіток у Фонді держмайна (до призначення міністром) за минулий рік - 131 526 грн, а у Міноборони - 442 347 грн."
Де такі квартири в Києві, я теж хочу
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01.02.2024 18:06 Відповісти
Та це ж свій. Там можна було і не подавати декларацію. То якби був депутат від "ЄС", то навіть за копійку відкрили справу і поливали б брудом по марафону зранку і до вечора.
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01.02.2024 18:25 Відповісти
Крипта вже давно притулок всіз злочинців та аферстів. В корумпованій державі використання криптовалюти має буити заборонено.
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01.02.2024 18:28 Відповісти
Мене одне хвилює - коли він сплатив 18% податок на прибуток з доходів фізичних осіб ?
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01.02.2024 18:30 Відповісти
Ну що? І цей ******** тихо піде в ліс...
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01.02.2024 19:04 Відповісти
Не може бути!!! Це знову Порошенка Найвеличнийшеоі Янетряпке в портки гадить....
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01.02.2024 20:09 Відповісти
 
 