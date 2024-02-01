За посередництва Мелоні ЄС вдалося досягти угоди про виділення Україні 50 млрд євро, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні була посередником у питанні створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро без вето Угорщини. Вона неодноразово зустрічалася для переговорів з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на il Giornale.

Джерела видання в головуванні Ради ЄС заявили, що італійський уряд зіграв "провідну роль", а Джорджа Мелоні "була головною дійовою особою в посередництві, що дало змогу дійти до рішення, яке привело всіх до згоди".

Як повідомляють італійські джерела в Брюсселі, прем'єрка "почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому", з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри й шерпи, і активізувала її, починаючи із грудневого саміту Європейської ради, із зобов'язаннями, що досягли піку на останньому тижні.

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З вівторка до четверга Мелоні провела три зустрічі з Орбаном щодо багаторічної фінансової рамкової програми ЄС на 2021-2027 роки, включно з планом фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Після телефонної розмови у вівторок і вчорашньої зустрічі в брюссельському готелі Amigo, за якою послідувала довга нічна робота делегацій, Мелоні та Орбан знову побачилися сьогодні вранці, перед початком позачергового засідання Європейської ради.

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