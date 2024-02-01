За посередництва Мелоні ЄС вдалося досягти угоди про виділення Україні 50 млрд євро, - ЗМІ
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні була посередником у питанні створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро без вето Угорщини. Вона неодноразово зустрічалася для переговорів з угорським прем’єром Віктором Орбаном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на il Giornale.
Джерела видання в головуванні Ради ЄС заявили, що італійський уряд зіграв "провідну роль", а Джорджа Мелоні "була головною дійовою особою в посередництві, що дало змогу дійти до рішення, яке привело всіх до згоди".
Як повідомляють італійські джерела в Брюсселі, прем'єрка "почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому", з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри й шерпи, і активізувала її, починаючи із грудневого саміту Європейської ради, із зобов'язаннями, що досягли піку на останньому тижні.
З вівторка до четверга Мелоні провела три зустрічі з Орбаном щодо багаторічної фінансової рамкової програми ЄС на 2021-2027 роки, включно з планом фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.
Після телефонної розмови у вівторок і вчорашньої зустрічі в брюссельському готелі Amigo, за якою послідувала довга нічна робота делегацій, Мелоні та Орбан знову побачилися сьогодні вранці, перед початком позачергового засідання Європейської ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
басите, які в італії послідовники муссоліні?
Я б вдув, але з великою пошаною!
)))
Шерпа (должность):
Шерпа - довірена особа керівника країни-члена "Великої двадцятки". Шерпа відповідає за контакти з колегами із зарубіжних держав і підготовку саміту "Великої двадцятки", коли його країна є головою клубу. Також шерпи займаються підготовкою порядку денного самітів та угод.
Перед початком зустрічі..Віктор Орбан, Джорджія Мелоні, Шольц Олаф.
Віктор Орбан -Я проти виділяти гроші Україні...
Джорджія Мелоні - Віктоор, може кави?
Віктор Орбан -В мене є умови.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може піци?
Віктор Орбан -Мої умови кожний рік.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може тепле море?
Віктор Орбан -Це не обговорюється?
Джорджія Мелоні - Віктоор, а ви були на Сіцілії?
Віктор Орбан -Джорджія ви не правильно зрозуміли - це не обговорюється, згоден.
Шольц - кх,кх, от і добре.
Віктор Орбан - Олаф, чому ви мені не пропонували кави?
Шольц - Проблеми з кухарем зараз.
Підходять Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон та Шарль Мішель...
І щось глибоко в середні кричало vai a fanculo.
Але вже було пізно, треба мужньо сидіти в куточку і дивитись на величну стать єрмака.
Як він сталевий поглядом благає всіх нам пробачати.
Бо ми нація нездоланної меншовартості яку спасає тендітна жінка десь серед мальовничих дощових пагорбів...