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За посередництва Мелоні ЄС вдалося досягти угоди про виділення Україні 50 млрд євро, - ЗМІ

мелоні,джорджа

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні була посередником у питанні створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро без вето Угорщини. Вона неодноразово зустрічалася для переговорів з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на il Giornale.

Джерела видання в головуванні Ради ЄС заявили, що італійський уряд зіграв "провідну роль", а Джорджа Мелоні "була головною дійовою особою в посередництві, що дало змогу дійти до рішення, яке привело всіх до згоди".

Як повідомляють італійські джерела в Брюсселі, прем'єрка "почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому", з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри й шерпи, і активізувала її, починаючи із грудневого саміту Європейської ради, із зобов'язаннями, що досягли піку на останньому тижні.

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З вівторка до четверга Мелоні провела три зустрічі з Орбаном щодо багаторічної фінансової рамкової програми ЄС на 2021-2027 роки, включно з планом фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Після телефонної розмови у вівторок і вчорашньої зустрічі в брюссельському готелі Amigo, за якою послідувала довга нічна робота делегацій, Мелоні та Орбан знову побачилися сьогодні вранці, перед початком позачергового засідання Європейської ради.

Читайте також: Лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, - Мішель

Автор: 

Італія (1572) допомога (8340) Євросоюз (13397) Мелоні Джорджа (136)


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Топ коментарі
+31
Дякую, красунечко. Цьом...
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01.02.2024 15:48
+21
Жирний мадярський кнуряка не встояв перед чарівною італійкою.
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01.02.2024 15:49
+17
Виходить, що в цієї чарівної жінки яйця більші, ніж у більшості лідерів країн ЄС.
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01.02.2024 15:55
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Дякую, красунечко. Цьом...
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01.02.2024 15:48 Відповісти
Жирний мадярський кнуряка не встояв перед чарівною італійкою.
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01.02.2024 15:49 Відповісти
Вона то чарівна, але, щось подумалося, -- як влупить у гніві, то мало не здасться
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01.02.2024 15:54 Відповісти
він циганського роду
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01.02.2024 16:59 Відповісти
ультроправа не церемонилась з ультроправим
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01.02.2024 18:53 Відповісти
Sei il grande amore della mia vita!

басите, які в італії послідовники муссоліні?
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01.02.2024 15:50 Відповісти
Звідки и не сподівались -- Мелоні
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01.02.2024 15:52 Відповісти
Красавица!🙂
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01.02.2024 15:52 Відповісти
Виходить, що в цієї чарівної жінки яйця більші, ніж у більшості лідерів країн ЄС.
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01.02.2024 15:55 Відповісти
Ще й з себе смачненька така...
Я б вдув, але з великою пошаною!
)))
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01.02.2024 15:58 Відповісти
50 лярдів ціна питання..))
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01.02.2024 15:59 Відповісти
Як у тому єврейському анекдоті: "Половина дела сделана - Сеня согласен жениться, осталось уговорить королеву Англии". Що тобі, холопе, дає привід у такому бидло-сексистському тоні писати про прем'єрку Італії, людину, яка так сильно нам допомагає?
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01.02.2024 16:08 Відповісти
+1
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01.02.2024 16:10 Відповісти
тебе кацы бы вдули, если бы она не вдула Орбану
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02.02.2024 00:21 Відповісти
і шо там вони уночі у тому готелі робили???
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01.02.2024 15:58 Відповісти
працювали)
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02.02.2024 00:22 Відповісти
Граціа ,сеньйоро!!!
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01.02.2024 16:01 Відповісти
Ну така красунечка ,це ж Мама в неї гарна та Людина ,шо таку доцю розумничку Джоржину, виховала 😘
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01.02.2024 16:09 Відповісти
Шерпи? При чому тут шерпи? Якась незвична конотація слова шерпи? Прем'єрка "почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому", з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри й шерпи, і активізувала її, починаючи із грудневого саміту Європейської ради, із зобов'язаннями, що досягли піку на останньому тижні.
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01.02.2024 16:11 Відповісти
(з російської вікі, в українській відповідної статті нема)

Шерпа (должность):
Шерпа - довірена особа керівника країни-члена "Великої двадцятки". Шерпа відповідає за контакти з колегами із зарубіжних держав і підготовку саміту "Великої двадцятки", коли його країна є головою клубу. Також шерпи займаються підготовкою порядку денного самітів та угод.
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01.02.2024 17:12 Відповісти
Шерпа, або шерпи - народ, що ... в Східному Непалі, поблизу гори Джомолунгма, а також в Індії й Тибети...А ще помічники носильники альпіністів. А тут при політиках шерпи... Наші теж чиновники, депутати захочуть мати шерпів при собі, при своїх супругах, любовницях звичайно за рахунок наших податків...
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01.02.2024 17:48 Відповісти
Вона креативна і наполеглива. Це кидається в очі з її виступів. Мелоні висунула головному ****** і хортисту, від чого він не міг відмовитись.
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01.02.2024 16:23 Відповісти
Десь так в четвер... приватна зустріч, яка зібрала Віктора Орбана, Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Джорджією Мелоні.

Перед початком зустрічі..Віктор Орбан, Джорджія Мелоні, Шольц Олаф.
Віктор Орбан -Я проти виділяти гроші Україні...
Джорджія Мелоні - Віктоор, може кави?
Віктор Орбан -В мене є умови.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може піци?
Віктор Орбан -Мої умови кожний рік.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може тепле море?
Віктор Орбан -Це не обговорюється?
Джорджія Мелоні - Віктоор, а ви були на Сіцілії?
Віктор Орбан -Джорджія ви не правильно зрозуміли - це не обговорюється, згоден.
Шольц - кх,кх, от і добре.
Віктор Орбан - Олаф, чому ви мені не пропонували кави?
Шольц - Проблеми з кухарем зараз.

Підходять Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон та Шарль Мішель...
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01.02.2024 16:41 Відповісти
Велика подяка Джорджі Мелоні!!!!
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01.02.2024 17:46 Відповісти
І тут Кулеба міцно стиснув свої зуби, згадуючи про*обані години в Ужгороді.
І щось глибоко в середні кричало vai a fanculo.
Але вже було пізно, треба мужньо сидіти в куточку і дивитись на величну стать єрмака.
Як він сталевий поглядом благає всіх нам пробачати.
Бо ми нація нездоланної меншовартості яку спасає тендітна жінка десь серед мальовничих дощових пагорбів...
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01.02.2024 18:40 Відповісти
а кто отдавать будет эти кредиты?
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01.02.2024 18:53 Відповісти
Мудра жінка! Дякуємо. Взагалі, чесно кажучи, в Євросоюзі жінки-політики набагато мудріші та рішучіші, ніж політики-мужчини...
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01.02.2024 19:02 Відповісти
 
 