На борту знищеного ракетного катера РФ "Ивановец" могло перебувати до 40 окупантів, - ВМС

На борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ "Ивановец", про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне в окупованому Криму.

За інформацією ВМС, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

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"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві", - наголосили у ВМС.

Також у пресслужбі нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

"Ця операція - чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму шкідливо для їхнього здоров'я", - додали у ВМС.

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