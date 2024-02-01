На борту знищеного ракетного катера РФ "Ивановец" могло перебувати до 40 окупантів, - ВМС
На борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ "Ивановец", про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.
У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне в окупованому Криму.
За інформацією ВМС, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.
"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві", - наголосили у ВМС.
Також у пресслужбі нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".
"Ця операція - чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму шкідливо для їхнього здоров'я", - додали у ВМС.
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От би дійсно перебували б!
В на брег говняный и засраный,
Выходят тридцать алкашей,
И с ними дядька Черномор
Ворует 3,14дор беломор.
На катере тоже, по штату 68 должно быть
Чорноморські бички та рапани задоволені. Смачного їм...."
Да блин, как бы отравления не вышло
- Зачем они эта сделали? Там же перевозили мирных маряков, а они по ним ракетом "Пэтриот"! Наши эксперты уже достали обломки ракеты со дна моря.... Маряков пока не достали....
Скорость: 41 узел (наибольшая)
Дальность плавания: 400 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах.
Экипаж: 40 человек."
Экипаж, наверное, отделался легким испугом.. )
П.С. А у них хочется издевательским тоном спросить, а где же ваша хваленая ДП-62 «Дамба»? Она же вроде как раз для таких случаев и предназначена. Наверно, как обычно, на бумаге или максимум на показушных учениях. Тут вот в статье про другое место, но недалеко, но не удивлюсь, что и там она не сработает. Надеюсь, ВМС проверит 😁
https://ru.krymr.com/a/boyevaya-sistema-damba-sevastopol/32796712.html
Я чуть поясню.
Количество дронов атаковавших корабль было более 10. Отбиваются от них корабли стрелковым оружием и корабельной артиллерией. Торпед и ракет против морских дронов нет. Ок. У нас на вооружении нет.
Скорости и маневренность дронов кратно выше любого военного корабля. Размеры кратно меньше. Атаковали ночью, разом.
Корабль сражался, но сегодня отбится от морских дронов в таких колличествах невозможно. Как они там пытались разглядеть эти дроны ночью, есть ли у них теплаки, ПНВ, в виде прицелов, я не в курсе. Думаю все там печально в этом плане. Ну прожектора есть, может ракеты осветительные. Но это такое себе спасение.
Отбиться от дронов при таких раскладах можно только с помощью средств РЭБ.
Осталось только этот РЭБ разработать и поставить на корабли.
Других вариантов нет.
@kokoshenkov1
Моряки думали, что это дельфины плавают, а это вражеские морские дроны. Второй дрон-дельфин прямо в дырку залетел, которую оставил первый дрон-дельфин. Свистать всех наверх. Поднять якорь. ******** с Крыма *****.