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На борту знищеного ракетного катера РФ "Ивановец" могло перебувати до 40 окупантів, - ВМС

флот,росія,корабель

На борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ "Ивановец", про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне в окупованому Криму.

За інформацією ВМС, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВІДЕО безпілотника

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві", - наголосили у ВМС.

Також у пресслужбі нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

"Ця операція - чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму шкідливо для їхнього здоров'я", - додали у ВМС.

Читайте також: Удар по ВДК "Новочеркаськ": У Росії вперше підтвердили смерть моряка

Автор: 

армія рф (17329) ВМС (1382) корабель (1612) Крим (14139)


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Топ коментарі
+35
Зараз кацапи будуть кричати:мі там плєних пєревозілі, а ви іх убілі.
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01.02.2024 16:05
+30
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01.02.2024 16:15
+29
Чорноморські бички та рапани задоволені. Смачного їм.
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01.02.2024 16:03
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На борту ракетного катера РФ "Ивановец" могло перебувати до 40 окупантів

От би дійсно перебували б!
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01.02.2024 16:03 Відповісти
А это реакция этих 40 зверолюдей, когда они увидели украинские дроны
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01.02.2024 16:08 Відповісти
Обережно! - матюки:

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01.02.2024 20:24 Відповісти
А що, катер перебував в морі без екіпажу? Звичайно були, можливо менше, але точно були. СRані ашвабідітєл. Просто здохли, бо потвори не вмирають, вони здихають!!!
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01.02.2024 18:23 Відповісти
Чорноморські бички та рапани задоволені. Смачного їм.
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01.02.2024 16:03 Відповісти
Там у дядка Чорномора вже декілька полків. О це так сюжет для казочки. Де там Леонтьєва?
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01.02.2024 16:07 Відповісти
Там на заре, хлебнув водяры,
В на брег говняный и засраный,
Выходят тридцать алкашей,
И с ними дядька Черномор
Ворует 3,14дор беломор.
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01.02.2024 16:13 Відповісти
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01.02.2024 16:22 Відповісти
Талант! Респект! )
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01.02.2024 16:31 Відповісти
3 богатыря на поверке не отозвались. На больничке?
На катере тоже, по штату 68 должно быть
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01.02.2024 16:37 Відповісти
Извиняюсь, 68 человек это ранее потопленый самум, у этого 40
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01.02.2024 16:43 Відповісти
Лихим парфумам казки оповідає.
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01.02.2024 16:15 Відповісти
"...

Чорноморські бички та рапани задоволені. Смачного їм...."

Да блин, как бы отравления не вышло
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02.02.2024 15:22 Відповісти
А скільки "типу полонених" було?
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01.02.2024 16:04 Відповісти
іх там нєт... вже..
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01.02.2024 16:04 Відповісти
Зараз кацапи будуть кричати:мі там плєних пєревозілі, а ви іх убілі.
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01.02.2024 16:05 Відповісти
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01.02.2024 16:36 Відповісти
Rest in hell, bloody bastards
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01.02.2024 16:05 Відповісти
...не у цю тему... але приємно-таки чути нові звуки у небі України, безпосередньо оце зараз..
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01.02.2024 16:06 Відповісти
Де ***** картинка з морячком шо витанцювує в Севастополі
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01.02.2024 16:07 Відповісти
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01.02.2024 16:15 Відповісти
Цікаво, немає ніякої інформаціїї по тому стараму підару у тельняшці?
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01.02.2024 16:18 Відповісти
вже здох..
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01.02.2024 16:23 Відповісти
Писали что сдох несколько лет назад
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01.02.2024 16:59 Відповісти
О -- диви як радіє шо катер накрився - любо - дорого дивитись
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01.02.2024 16:20 Відповісти
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01.02.2024 16:39 Відповісти
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01.02.2024 17:01 Відповісти
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01.02.2024 17:14 Відповісти
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01.02.2024 17:42 Відповісти
в нього фланка уставна? якась голуба..
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01.02.2024 18:06 Відповісти
Він вже давно здох від бояри. Так шо навряд чи дізнаємось
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01.02.2024 18:08 Відповісти
Пишуть, 32 врятувалися, сімох загубили..
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01.02.2024 16:08 Відповісти
значить на місяць бичкам не вистачить. Пройдеться в найближчий час повторити.
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01.02.2024 16:10 Відповісти
Врятувались - бо бухали у селищі, мабудь.
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01.02.2024 16:24 Відповісти
хто каже? як вони врятувалися? догребли до берега у холодній воді? чи як?
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01.02.2024 16:32 Відповісти
Кацапи завжди таке пишуть. Наприкінці відео можна бачити гігантський вибух, вторинну детонацію БК, тобто корабель розлетівся на шматки. Кого там могли врятувати?
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01.02.2024 16:47 Відповісти
Та і на москві теж ніхто не постраждав, зранку показали - були всі в строю D
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01.02.2024 17:14 Відповісти
То виодить що у кацапотварюк там було 32 Дунканів Мак-Лаудів?
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01.02.2024 17:31 Відповісти
Дозвольте вгадати, російські ЗМІ скажуть, що весь екіпаж складався з українських військовополонених?
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01.02.2024 16:09 Відповісти
Ага. И три охранника
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01.02.2024 16:11 Відповісти
тепер це трофей чорноморських крабів
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01.02.2024 16:11 Відповісти
Писати вони вміють,падли..свинособачи..
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01.02.2024 16:12 Відповісти
Екіпаж корабля дійсно згідно даних має бути 40 членів .Думаю більшість приєдналися до екіпажу Москва,який проводить підводну розвідку.
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01.02.2024 16:18 Відповісти
стали в кільватерний стрій, всим Тарантулом
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01.02.2024 18:08 Відповісти
Пуйло выступит со срочным заявлением:

- Зачем они эта сделали? Там же перевозили мирных маряков, а они по ним ракетом "Пэтриот"! Наши эксперты уже достали обломки ракеты со дна моря.... Маряков пока не достали....
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01.02.2024 16:28 Відповісти
Ну сдохли, то сдохли.
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01.02.2024 16:32 Відповісти
скорочення штату
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01.02.2024 16:33 Відповісти
Оптимізація.
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01.02.2024 18:12 Відповісти
Наші військові здійснили перепідготовку до 40 окупантів, перепрофілювавши їх у водолази!
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01.02.2024 16:34 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-europe-68165523 на ВВС четкое видео , там такой взрыв шо там даже крысы не выжили
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01.02.2024 16:34 Відповісти
похоже морской дрон Малюк
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01.02.2024 16:39 Відповісти
Малюк против Москита.
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01.02.2024 18:00 Відповісти
щас лапти скажут что там были пленные
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01.02.2024 16:35 Відповісти
https://t.me/voynareal/82878 💥Приліт по військовому обʼєкту окупантів у тимчасово окупованому Донецьку
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01.02.2024 16:43 Відповісти
Звукоряд класичний
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01.02.2024 17:03 Відповісти
.богатый ресторан для крабиков....
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01.02.2024 16:48 Відповісти
уже засмаженi
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01.02.2024 16:50 Відповісти
Бички клювати не будуть 3 роки. Вони вже товсті як свині. Рохкають. На русскам.
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01.02.2024 16:54 Відповісти
Які 40?? СК руSSні почав дєло? В уних ще ІЛ та мацква!! І не бачив поки-що "сваихнебросаємих" засобів спасєнія з НАШИХ дрончиків!
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01.02.2024 17:02 Відповісти
скоро! буданов/зеленский оприлюднять эту благую весть
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01.02.2024 17:27 Відповісти
Знову ******* буде корчити в судорогах.
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01.02.2024 17:40 Відповісти
Могло переубивать до 40 оккупантов!
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01.02.2024 17:41 Відповісти
"Тактико- технические характеристики проекта: 12411
Скорость: 41 узел (наибольшая)
Дальность плавания: 400 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах.
Экипаж: 40 человек."

Экипаж, наверное, отделался легким испугом.. )
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01.02.2024 17:47 Відповісти
Сподіваюсь, навіть перелякатись не встигли...
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01.02.2024 18:08 Відповісти
як 40 кацапів могли поміститися в таке мале смердюче корито?
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01.02.2024 18:09 Відповісти
Да он не особо и маленький... Был.
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01.02.2024 18:42 Відповісти
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01.02.2024 18:39 Відповісти
И ещё разок наградили вчера. 😄
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01.02.2024 18:59 Відповісти
А свою настоящую награду они получили вчера.. )
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01.02.2024 19:26 Відповісти
Так и не понял, этот ******** стоял внутри озера или в море? Если внутри, значит дрон прошёл через пролив.
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01.02.2024 18:57 Відповісти
В середині.
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01.02.2024 19:24 Відповісти
Плачуться вже, що Донузлав нічим не прикривається. Тільки прожекторами
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01.02.2024 20:53 Відповісти
Было написано шо на рейде озера, значит перед пересыпью, которая отделяет озеро от моря.Пересыпь 12 км.в ней в 1961г.прорыли проход 200 метров и зделали на озере секретную базу ЧФ.
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01.02.2024 21:17 Відповісти
Ну ясно.
П.С. А у них хочется издевательским тоном спросить, а где же ваша хваленая ДП-62 «Дамба»? Она же вроде как раз для таких случаев и предназначена. Наверно, как обычно, на бумаге или максимум на показушных учениях. Тут вот в статье про другое место, но недалеко, но не удивлюсь, что и там она не сработает. Надеюсь, ВМС проверит 😁

https://ru.krymr.com/a/boyevaya-sistema-damba-sevastopol/32796712.html
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02.02.2024 00:10 Відповісти
Щоб ви розуміли яке гівно цей кацапський хлот. Увага! "Протикорабельний катер" оснащений "надзвуковими протикорабельними ракетами "Москіт" П-270" не зміг знищити надводну ціль для боротьби з якими він і призначений.
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01.02.2024 19:13 Відповісти
https://t.me/fighter_bomber Fighterbomber

Я чуть поясню.
Количество дронов атаковавших корабль было более 10. Отбиваются от них корабли стрелковым оружием и корабельной артиллерией. Торпед и ракет против морских дронов нет. Ок. У нас на вооружении нет.
Скорости и маневренность дронов кратно выше любого военного корабля. Размеры кратно меньше. Атаковали ночью, разом.
Корабль сражался, но сегодня отбится от морских дронов в таких колличествах невозможно. Как они там пытались разглядеть эти дроны ночью, есть ли у них теплаки, ПНВ, в виде прицелов, я не в курсе. Думаю все там печально в этом плане. Ну прожектора есть, может ракеты осветительные. Но это такое себе спасение.
Отбиться от дронов при таких раскладах можно только с помощью средств РЭБ.
Осталось только этот РЭБ разработать и поставить на корабли.
Других вариантов нет.
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01.02.2024 19:25 Відповісти
Три дрона попали в цель, а семь, значит, мимо..
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01.02.2024 19:28 Відповісти
Вернутся домой.
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03.02.2024 02:05 Відповісти
чтобы нам еще потопить? у нас хорошо выходит....
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02.02.2024 00:20 Відповісти
Після вибуху 4 ракет москіт (повна масса кожної 4 тони )там не те що екіпажу не лишилось ,а навіть гудзиків від їхніх кальсон.
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01.02.2024 19:52 Відповісти
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01.02.2024 20:41 Відповісти
Кацап йди у себе на болотах абясняй.
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01.02.2024 21:23 Відповісти
Кокошенков

@kokoshenkov1

Моряки думали, что это дельфины плавают, а это вражеские морские дроны. Второй дрон-дельфин прямо в дырку залетел, которую оставил первый дрон-дельфин. Свистать всех наверх. Поднять якорь. ******** с Крыма *****.
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01.02.2024 21:07 Відповісти
 
 