ЄС докладе всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів в Україну до кінця року, - Мішель

Україна залишатиметься пріоритетом для Євросоюзу, а військова допомога триватиме.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Після майже двох років війни Україна залишається і залишатиметься пріоритетом. Ми продовжимо нашу сильну військову допомогу. Було досягнуто прогресу в підтримці України через European Peace Facility, і ми докладемо всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів до України до кінця року", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів.

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