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Новини Війна
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ЄС докладе всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів в Україну до кінця року, - Мішель

боєприпаси,снаряди

Україна залишатиметься пріоритетом для Євросоюзу, а військова допомога триватиме.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Після майже двох років війни Україна залишається і залишатиметься пріоритетом. Ми продовжимо нашу сильну військову допомогу. Було досягнуто прогресу в підтримці України через European Peace Facility, і ми докладемо всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів до України до кінця року", - зазначив він.

Мішель Шарль

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів.

Також читайте: Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg

Автор: 

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01.02.2024 16:19 Відповісти
Хазяїн басейну Зеленський а не мішель, але дурникам не доходить, в них винуваті ті, хто їм найбільше допомагає..... Мені здається що пора вже верещати що то європейці мусять воювати, а не українці
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01.02.2024 17:48 Відповісти
якого року ?
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01.02.2024 16:25 Відповісти
Що може ще бути « до кінця року» він не сказав…
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01.02.2024 16:31 Відповісти
вражало й вражає мислення європейських лідерів якимись марсіанськими категоріями..., в нас вже на фронті снарядний голод, а нам збираються налагодити постачання снарядів наприкінці року..., а до цього що?, ми будемо на них чекати, сидячи у віденській кондитерській?
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01.02.2024 16:36 Відповісти
..что за брел снаряды уже нужны...
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01.02.2024 16:47 Відповісти
Так це прискорять тільки до кінця року?! Так рік же тільки розпочався, шо цілий рік чекати?
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01.02.2024 16:52 Відповісти
Воювати треба зараз, а не чекати .
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01.02.2024 17:22 Відповісти
До кінця року? А з такими темпами поставок "допомоги" ми доживем до кінця року?
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01.02.2024 19:32 Відповісти
 
 