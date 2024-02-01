ДБР викрило на Кіровоградщині посадовця ДСНС, який за $8 000 продавав довідки ухилянтам
Державне бюро розслідувань. викрило посадовця ДСНС, який продавав довідки чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. Його судитимуть
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили розслідування стосовно заступника начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації.
Посадовець служби цивільного захисту обіцяв посприяти в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову.
Зокрема, ДБР задокументовано факт, коли за $8 000 посадовець обіцяв "клієнту" через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини.
Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші.
У серпні 2023 року працівники ДБР затримали посадовця та його брата під час одержання $8 000.
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Трошки накосив бабла!
А також конкретно ТИ - тупий, нікчемний шматок лайна, за яким ніхто не заплаче. Ти, який обирав президента, депутатів та чиновників, яким тепер заздриш. Верещищ як сучечка з піною із рота, бо проходиш стадії заперечення та гніву. Попереду пошуки компромісу, депресія і прийняття...