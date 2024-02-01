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ДБР викрило на Кіровоградщині посадовця ДСНС, який за $8 000 продавав довідки ухилянтам

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Державне бюро розслідувань. викрило посадовця ДСНС, який продавав довідки чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. Його судитимуть

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

 Працівники ДБР завершили розслідування стосовно заступника начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації.

 Посадовець служби цивільного захисту обіцяв посприяти в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову.

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Зокрема, ДБР задокументовано факт, коли за $8 000 посадовець обіцяв "клієнту" через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини.

 Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші.

У серпні 2023 року працівники ДБР затримали посадовця та його брата під час одержання $8 000.

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Автор: 

ДСНС (5104) ДБР (3488) ухилянти (898)


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Схема не спрацювала - майже.......
Трошки накосив бабла!
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01.02.2024 16:28 Відповісти
Так. Зе. Депутати з мусорами. Чиновники.
А також конкретно ТИ - тупий, нікчемний шматок лайна, за яким ніхто не заплаче. Ти, який обирав президента, депутатів та чиновників, яким тепер заздриш. Верещищ як сучечка з піною із рота, бо проходиш стадії заперечення та гніву. Попереду пошуки компромісу, депресія і прийняття...
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01.02.2024 21:55 Відповісти
Поділиться та вийде
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01.02.2024 19:29 Відповісти
На огневую позицию его сразу, вместо уклониста, и пусть лопату с собой берет чтобы окопы копать..
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01.02.2024 20:06 Відповісти
Нормальна така практика батьків пристосуванців, одного сина в ДСНС, а іншого в МВС. Вони там за хабарі вивчилися, а потім думають, як гроші відбити...
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01.02.2024 20:53 Відповісти
 
 