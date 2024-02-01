РФ залучить військових до президентських "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Росія планує залучити своїх військових до "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти, які дислокуються на ТОТ і наразі не беруть участі в бойових діях, будуть залучені до "виборів".

ЦНС пояснює, що головною задачею Кремля є спроба "легалізувати" своє правління й політику на тимчасово окупованих територіях.

"Для цього у РФ грають у "виборчий процес" який має продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

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"На тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки Кремль приділяє саме ТОТ", - наголошує ЦНС.

Через це військові, що перебувають на ТОТ та не залучені до бойових дій, повинні подати заяву на голосування у березні, щоб збільшити явку на "виборчих дільницях".

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