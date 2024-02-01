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РФ залучить військових до президентських "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

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Росія планує залучити своїх військових до "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти, які дислокуються на ТОТ і наразі не беруть участі в бойових діях, будуть залучені до "виборів".

ЦНС пояснює, що головною задачею Кремля є спроба "легалізувати" своє правління й політику на тимчасово окупованих територіях. 

"Для цього у РФ грають у "виборчий процес" який має продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

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"На тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки Кремль приділяє саме ТОТ", - наголошує ЦНС.

Через це військові, що перебувають на ТОТ та не залучені до бойових дій, повинні подати заяву на голосування у березні, щоб збільшити явку на "виборчих дільницях".

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Автор: 

окупація (6685) Центр національного спротиву (814) Фейкові вибори (113)


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досить називати це "виборами", це не вибори, а фарс, шоу.
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01.02.2024 16:27 Відповісти
полонених не планує залучити - зрозуміло, що рейтинг "впаде"?
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01.02.2024 16:29 Відповісти
РФ залучить

РФ *****ить!
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01.02.2024 16:31 Відповісти
****😄 я думав що залучить тільки піонерок і жовтенят
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01.02.2024 16:47 Відповісти
Комсомолок в совдепії, часто залучали, підготовлених, як Валька червоні труси/ півстакана, на «зустрічі» в бані, з отими члЄнамі… партейнимі…
Тоді ще не було офіційних курсів по мінєту!!! Самотужки все досягали, отих висот партейних, але пломбір їм був, давали … з ліверною ковбасою…
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01.02.2024 17:10 Відповісти
Воєнний злочинець-*****, з 2014 року, залучає озброєних убивць з московії, для імітації ними під страхом застосування зброї, дивних та протизаконних дій на ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ!!
Увесь склад ООН, разом з РадБезом, впродовж 10 років, так і «зхвильовується глибоко» за УБИВСТА московитами Українців!
***** убиває Українців, щоденно, а ООН, так усе і зхвильовується… щоденно!
Співпадіння чи співпраця….
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01.02.2024 17:03 Відповісти
Комусь цікаві ці подробиці, хто,когось там ********??(,
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01.02.2024 17:37 Відповісти
Мешканці ТОТ, викладайте точні координати приміщень для голосувань т.з. виборів кацапа васільєвіча. Пізніше "хаймарси" створять насправді святкову атмосферу на тих "виборах".
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01.02.2024 21:58 Відповісти
 
 