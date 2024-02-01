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Новини Війна
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МВС також потрібні озброєння та боєприпаси, оскільки чверть штату перебуває на фронті, - Клименко

клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що МВС також потребує додаткової зброї та боєприпасів, оскільки чверть штату відомства перебуває на фронті.

Про це Клименко заявив під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єґером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Система МВС - важлива складова в обороні України. Зараз на передовій перебуває практично чверть від усього штату. І нам також потрібні озброєння та боєприпаси", - зазначив він.

Глава МВС також розповів про допомогу, яку Україна вже отримала від партнерів. За словами Ігоря Клименка, уся надана допомога чітко обліковується, а її використання ретельно контролюється.

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"Німеччина передала понад 40 авто для Держприкордонслужби, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС - спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень", - зауважив глава МВС.

"Ще один аспект спільної роботи – оформлення паспортів для українців у Німеччині. За рік в німецьких представництвах ДП "Документ" видано майже 150 тисяч українських документів. Також там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян", - додав Клименко.

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Автор: 

МВС (3501) Клименко (283) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+19
Не треба плутати Національну гвардію, що справді воює і ментів.
Нагадаю, що офіційно кожен третій колаборант на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення - мент. Чи то може він для них зброю просить?
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01.02.2024 16:59
+17
У жодному разі МВС не повинні отримувати більше зброї та *********** - у них і без того вистачає і технікою теж не обділені. Ті, хто на фронті там і отримають все необхідне (хоча їх далеко не чверть, не треба нам "вішати локшину" на вуха). Цілком зрозуміло, для чого ці "хатєлкі" - аби тероризувати цивільних громадян, серед яких стрімко зростає невдоволення тим, у що перетворюють країну ЗЕскоти.
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01.02.2024 16:55
+15
Зброю й ********** МВС?! А F-16 як?! У МВС хіба окрема,від ЗСУ армія,окремий ворог чи окремі цілі?!
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01.02.2024 16:56
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У жодному разі МВС не повинні отримувати більше зброї та *********** - у них і без того вистачає і технікою теж не обділені. Ті, хто на фронті там і отримають все необхідне (хоча їх далеко не чверть, не треба нам "вішати локшину" на вуха). Цілком зрозуміло, для чого ці "хатєлкі" - аби тероризувати цивільних громадян, серед яких стрімко зростає невдоволення тим, у що перетворюють країну ЗЕскоти.
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01.02.2024 16:55 Відповісти
Зброю й ********** МВС?! А F-16 як?! У МВС хіба окрема,від ЗСУ армія,окремий ворог чи окремі цілі?!
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01.02.2024 16:56 Відповісти
Відповідь на останнє питання знаходиться у самому питанні.
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01.02.2024 16:58 Відповісти
у них все окремо - навіть реєстрація!!!!!
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01.02.2024 17:27 Відповісти
а если армия поддержит протестующих
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01.02.2024 17:48 Відповісти
Не треба плутати Національну гвардію, що справді воює і ментів.
Нагадаю, що офіційно кожен третій колаборант на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення - мент. Чи то може він для них зброю просить?
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01.02.2024 16:59 Відповісти
От вони маніпулятори! Це жесть! Дійсно, бригади нацгвардії , які типа відносяться до МВС воюють на передовій! І там добровольці, і навіть срочники ! А от ментяри ходять по вулиці! Суки, прикриваються одними і ще й брешуть!!!
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01.02.2024 19:05 Відповісти
А скоро скаже, що то воюють менти, а не ЗСУ.
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01.02.2024 17:00 Відповісти
Значить будуть збільшувати штат поліціянтів! Відчувають,що скоро треба буде нести відповідь за все скоєне зеленими покидьками! Автозаків он скільки закупили в прошлому році.
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01.02.2024 17:07 Відповісти
прошлому році- це пекельні борошна кацапізму?
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01.02.2024 17:55 Відповісти
Згоден,вибачаюсь. В "минулому році" Але ж Ви зрозуміли ,що я мав на увазі?
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01.02.2024 18:31 Відповісти
але ж і ви не заперечуєте, що помилково так написали? А є ще й в пришлому році, спочатку так і прочитав.
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01.02.2024 19:03 Відповісти
Звісно. Леся Подервянського теж поважаю
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01.02.2024 20:01 Відповісти
автозаки нехай. продають - от і резерв є коштів!
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01.02.2024 17:25 Відповісти
Для чого всі поліцаї носять автомати та по 120 патронів плюс пістолет, ніж та дві гранати?
Розумію в прифронтових зонах, може яке ДРГ забреде.
А на решті території? Кого ловлять? Десанту орди не передбачається.
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01.02.2024 17:37 Відповісти
что с Монастырским? почему промосковская власть его убрала?
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01.02.2024 17:47 Відповісти
Поліцаям додаткову зброю?! Щоб що? Було чим розганяти народ після 1 квітня, коли Янетряпку з президентства погонять?
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01.02.2024 18:28 Відповісти
"..і автозаків"
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01.02.2024 18:30 Відповісти
готуються суки до заворушень.що ж вони таке планують зробити?
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01.02.2024 18:31 Відповісти
Ці "кабанчики" всі мають відслужити на фронті! Правоохоронні функції українці здатні виконувати силами ветеранів та резервістів. От у мене на вулиці за роки війни відкрилорося чотири нових наркопритона. Всі заяви сусідів до поліції Подільського району міста Києва не тільки ігноруються, а й приводять до погроз фізичної розправи. І на *** така "поліція" потрібна? Бодібілдінг рекламувати і здоровий спосіб життя?
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01.02.2024 18:59 Відповісти
Повір мені. вони вже всі фронтовики, а якщо ще ні то скоро будуть. Їх по черзі возять чергувати на блокпостах за 30-50 км від фронту і через місяць вони вже повертаються учасниками бойових дій. Нічого нового, все придумано і відпрацьоване ще при Авакові.
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01.02.2024 19:51 Відповісти
Мало того шо всі меети учасники бойових дій так вони ше всі інваліди 3 групи
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01.02.2024 21:51 Відповісти
Аваковське "Торнадо" це взагалі шедевр - симбіоз чистого криміналу з мєнтами.
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01.02.2024 22:50 Відповісти
Шо он несёт? Какие 25% воюют? Это как раз и есть когорта людей под присягой и не желающая любым путём воевать - уклонисты
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01.02.2024 23:47 Відповісти
кименко,що ти ******! мвс налічує більше 450 тис. це що,100 тис. поліцаїв на фронті?
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02.02.2024 01:13 Відповісти
 
 