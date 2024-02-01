МВС також потрібні озброєння та боєприпаси, оскільки чверть штату перебуває на фронті, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що МВС також потребує додаткової зброї та боєприпасів, оскільки чверть штату відомства перебуває на фронті.

Про це Клименко заявив під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Мартіном Єґером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Система МВС - важлива складова в обороні України. Зараз на передовій перебуває практично чверть від усього штату. І нам також потрібні озброєння та боєприпаси", - зазначив він.

Глава МВС також розповів про допомогу, яку Україна вже отримала від партнерів. За словами Ігоря Клименка, уся надана допомога чітко обліковується, а її використання ретельно контролюється.

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"Німеччина передала понад 40 авто для Держприкордонслужби, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС - спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень", - зауважив глава МВС.

"Ще один аспект спільної роботи – оформлення паспортів для українців у Німеччині. За рік в німецьких представництвах ДП "Документ" видано майже 150 тисяч українських документів. Також там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян", - додав Клименко.

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